Выборы-2026

АО «ИД «Комсомольская правда» уведомляет о готовности предоставить на платной основе площадь в сетевом издании «Комсомольская правда», www.kp.ru.

(св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сайта: www.krsk.kp.ru для целей предвыборной агитации, размещения агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и совмещенных с ними выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года.

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