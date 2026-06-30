В 2026 году впервые на международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» будет особенный праздник для самых маленьких - «Карапузы, на старт: дети МИРа».

За 12 лет существования праздника «Карапузы, на старт!» в Красноярском крае было 25 фестивалей. Но впервые карапузы встретятся не в спортивном зале, а на природе. Организаторы приглашают детей от 7 месяцев до 5 лет и одного месяца (возраст на 11 июля 2026 года).

Главное событие - старты для карапузов. Дети будут преодолевать дистанцию ползком или бегом, а ее протяженность зависит от возраста:

7 месяцев - 1 год — 6 метров;

1 год и 1 месяц — 2 года - 15 метров;

2-3 года - 20 метров;

3 года 5 лет и один месяц - 40 метров.

Время не фиксируется: в наших стартах побеждают все - ведь главная награда этого дня - счастливые глаза малышей и радость всей семьи.

Что, где, когда

* 11 июля 2026 года

* Шушенское

* Обрядовая поляна

* Начало регистрации участников - 10.00

* Церемония открытия, семейный парад - 10.30

* Старты и церемонии награждения - 10.40 - 12.00

Все дети получат фирменные медали праздника и подарки от организаторов. Главная идея праздника - единство народов России. Изюминки - семейный парад, большой хоровод и фирменная дискотека карапузов.

Также на фестивале традиционно будут выбраны призеры номинаций «Лучший детский образ» и «Лучший семейный образ». Организаторы ждут участников и зрителей в национальных костюмах. Пусть наряд расскажет историю семьи, родного края или любимого народного праздника. Сарафаны, веночки, ленты – все приветствуется.

Чем еще займутся карапузы на празднике? Будут играть, танцевать, фотографироваться —организаторы готовят много игровых площадок и фотоуголков. Крепкая семья – здоровая семья. Все желающие смогут проверить свое здоровье в шатрах «Губернских аптек», поднять тонус кислородными коктейлями.

ВАЖНО

Количество участников ограничено: команда карапузов - 50 малышей.

Необходима предварительная регистрация. Единственное и обязательное условие - все родители подписывают Согласие на обработку персональных данных и Согласие на использование фото и видео. Образцы Согласий — в группе праздника в разделе Файлы.

Регистрация стартует 1 июля 2026 года и продлится до полного комплектования команды.

Чтобы зарегистрировать ребенка, отправьте письмо-заявку на электронный адрес 2026karapuz@mail.ru

В письме укажите: имя, фамилию и полную дату рождения ребенка, фамилию и имя одного из родителей или законных представителей, контактный телефон, населенный пункт.

Пример: Рудовская София 03.04.2024 Рудовская Варвара 89607618651 Шушенское

Вам придет автоматический ответ, а в течение суток вы получите письмо с результатами регистрации. Регистрировать детей могут только родители или законные представители.

Группа праздника здесь – в ней будут все подробности, расписание, образцы Согласий, список участников, а после праздника – фото и видео.

Ждем карапузов и зрителей 11 июля на Обрядовой поляне - пусть этот день станет теплым семейным воспоминанием.

Фото Архив КП-Красноярск