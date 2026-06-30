В Красноярском крае число жертв кибермошенничества сократилось в 1,6 раза

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С января по июнь 2026 года жертвами интернет-преступников стали 2704 жителя края. В 2025 году за этот период пострадали 4358 человек. При этом в 2025 году они потеряли 1,123 млрд руб, а в 2026 уже — 1,133 млрд руб.

По данным полиции, с января по май 2026 года в целом по России киберпреступлений стало на 31,2% меньше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.

Почему жертв кибермошенников в Красноярском крае стало меньше?

Для борьбы с телефонным мошенничеством в апреле 2025 года был подписан специальный закон. Он вводит меры для предотвращения онлайн-преступлений и защиты денежных средств граждан.

Например, можно назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать или отклонять денежные переводы и снятие наличных. Через оператора абоненты вправе отказаться от получения спам-звонков. На «Госуслугах» граждане могут ввести самозапрет на оформление SIM-карт и кредитов. Как сообщили «КП-Красноярск» в прокуратуре края, жители региона активно пользуются этими возможностями.

«Заметно положительное влияние первого пакета законодательных мер, включающих в том числе повышение контроля банков за операциями по переводу денежных средств. Банки стали более взвешенно подходить и к выдаче кредитов», — отмечают в ведомстве.

По мнению прокуратуры края, на сокращение числа пострадавших также повлияло:

— повышение правовой грамотности жителей региона после профилактических работ органов власти;

— ограничение работы зарубежных мессенджеров. Однако, отмечается, что мошенники для контакта со своими жертвами уже используют и национальный мессенджер «МАХ»;

— введение Центральным банком России базы «дропперов» — посредников, которые обналичивают краденые деньги. Теперь их счета блокируют, а за само дропперство грозит уголовная статья. Поэтому преступникам стало сложнее доставать банковские карты.

Почему сумма потерянных денег в 2026 году увеличилась?

Мошенники стали работать «качественнее». Их целью становятся «платёжеспособные» жертвы — люди, у которых есть большие личные накопления, недвижимость, драгоценности.

«Общение может длиться месяцами. В итоге потерпевшие не только передают злоумышленникам накопления, но и продают драгоценности, автомобили и недвижимость, оформляют кредиты» — рассказала «КП-Красноярск» старший помощник прокурора края по связям со СМИ Олеся Климова.

Бывают и такие случаи: мошенники обманывают людей под видом инвестиций. Потерпевшие втягивают в это своих родственников и друзей. Близкие пытаются помочь вывести деньги, но в результате без средств остаются все.

Если у жертв нет сбережений, злоумышленники могут втягивать их в преступные схемы. Люди верят, что общаются с представителями полиции или банка, которыми представляются мошенники, и выполняют продиктованные действия. Они могут становится курьерами, проникать в квартиры других жертв под предлогом расследования и выполнять прочие преступные действия. В таком случае существует большая вероятность стать подозреваемым и понести уголовную ответственность.

Также мошенники стали активнее использовать приемы психологического давления на детях и подростках — пугают, торопят, заставляют действовать без раздумий. Цель этих действий — завладеть деньгами и ценным имуществом их родственников. Часто это заканчивается многомиллионными хищениями.

Стоит отметить, что в Госдуме уже одобрили новый комплекс мер, основная часть которых заработает в марте 2027 года. Однако важно понимать: какие бы законы ни принимались, в основе защиты всегда лежат личные навыки цифровой грамотности и знание правил безопасности, а также осторожность при передаче личных данных.