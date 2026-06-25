«Ушастые старты - 2026» в Красноярске: 60 спортсменов, проводников, спасателей и артистов

Маленькие и большие, ушастые и не очень, шустрые и спокойные - все это про собак, которые соревновались в парке «Покровский» на беговой дорожке и полосе препятствий. 20 июня впервые в Красноярске состоялись «Ушастые старты». Этот праздник с собаками, про собак и для собак организовали «Ушки на макушке» ветеринарная сеть «Губернских аптек» и «Комсомольская правда» при поддержке «Красноярской краевой Федерации кинологического спорта» и «Красгорпарка».

В парке встретились 60 «хвостиков» - участники стартов, а также собаки-артисты Федерации, собаки-проводники, служебные питомцы МЧС, сестрички-хаски из приюта «Ковчег надежды», питомцы студентов и школьников - будущих кинологов.

«Ушастые старты - 2026» в Красноярске

Ушастая статистика

На старты вышли шесть усыновленных «хвостиков» из приютов – Лея, Джин, Лора, Курт, Инфинити и Зевс (отдельная благодарность хозяевам за добрые сердца), и представители 27 пород, от совсем крошек до гигантов: немецкиеи австралийские овчарки, лабрадоры, той-терьеры и той-пудели, йоркширские терьеры, цвергпинчер, мальтезе, кавапу, чихуахуа, вельш-корги-пемброк, джек-рассел-терьер, таксы, различные пудели и спаниели, сиба-ину, шелти, бостон-терьер, бордер-колли, хаски, самоеды, лайки,малинуа, тервюрен.

Самый юный участник стартов - четырехмесячный пудель Вардан, а самый опытный - десятилетний метис Зевс. Он, кстати, пес-волонтер - работает с детьми-инвалидами, а еще Зевс - модель для рекламы и актер: в спектакле театра им. Пушкина «О мышах и людях» у него была серьезная роль.

Александра Семина с Зевсом и гости Красноярска из Перми Евгения Фотина с Йори

Каждый финишер забега и «полосы препятствий» получил медаль, дипломы и грамоты, подарки от «Ушек на макушке» и «Комсомолки». Организаторы отметили и призеров специальных номинаций: «Пес-стиляга», «На одной волне», «Самые длинные ушки», «День рождения».

Дмитрий Цой и Барон

Дарья Барбаева и Пати

Праздник понравился всем без исключения, решили общим «собранием» организаторов, партнеров, участников и «хвостиков» - сделать его ежегодным. Атмосфера «Ушастых стартов» в сюжете телеканала «Енисей»

Дружим и служим

Дату «Ушастых стартов» 20 июня мы выбрали неслучайно. Идея в том, чтобы накануне дня кинолога рассказать и о собачьей работе. Поэтому почетными гостями и участниками праздника стали четвероногие проводники и спасатели, а артистами - собаки соорганизатора «Ушастых стартов» Красноярской Федерации кинологического спорта.

Клуб собак-проводников «Хвостатый навигатор»

Питомцы Красноярского краевого клуба владельцев собак-проводников, два лабрадора и две немецкие овчарки, первыми вышли на беговые дорожки и открыли забег.

После стартов - концертная программа. И здесь самые громкие аплодисменты в этот день получили Анастасия Иванова с Черри и Маргарита Моргун с Юстом, их танцы покорили зрителей.

Маргарита Моргун и Юст

Примечательно, что в конкурсе на «Самые длинные ушки на макушке» два призовых места тоже заняли собаки-проводники. У Оджи, помощницы Елены Чернышовой, уши оказались по 20 см! Чуть меньше, 13 см, у Дункеля, помощника Александра Лукке.

- А еще мы представляли наш клуб на локации парка. Все желающие, а их было очень много, пообщались с собаками-проводниками, узнали о важной миссии и роли собак-проводников в жизни слепых и слабовидящих людей, - поделилась руководитель клуба Елена Чернышова. - Праздник стал светлым и счастливым мгновением. Уже ждем следующего года и новых встреч.

Елена Лямцева с Чипом и Космосом

Особенные слова признания и поздравления в этот день – спасателям. Елена Лямцева, спасатель 1-го класса Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, пришла на праздник со своими питомцами - Чипом и Космосом.

Русский охотничий спаниель Чип аттестован на выполнение поисково-спасательных работ и на горно-лавинные работы. Чип - легендарный пес, ему уже 10 лет, но он все равно служит верой и правдой. Журналисты называют Чипа «Летающим псом». Он принимал участие в тренировочных вертолетных спусках с высоты 20-25 метров по вертикальной веревке на площадку ограниченных размеров.

Второй питомец Елены, двухлетка бордер-колли Космос, очень шустрый и отважный малый, еще учится. В планах – осенняя аттестация и, если все получится, Космос встанет на замену Чипу.

Анастасия Иванова с Энди, Центр «Спектр», отметила свое 14-летие на «Ушастых стартах»

Своим профессиональным праздником день кинолога считают и будущие кинологи - студенты Восточно-Сибирского техникума туризма и сервиса, и воспитанники Центра Дополнительного образования «Спектр». Их питомцы показали отличные результаты на забеге и полосе препятствий, образцовый уровень воспитания и послушания.

Волонтерская команда техникума тоже справилась со всеми задачами, хотя на таком мероприятии девчата и ребята работали впервые. Инфинити, такса педагога техникума Катарины Ремхе работала в этот день волонтером: она несколько раз пробежала дистанцию с участниками, у которых не было пары, - большая умница.

«Полоса препятствий» стала самым зрелищным моментом праздника

Дети смоги попробовать себя в дрессировке

Красноярская Федерация кинологического спорта организовала отличную полосу препятствий, которая стала изюминкой праздника и устроила классное шоу с собаками-артистами для детей, желающих попробовать себя в дрессировке.

Руководитель Федерации Екатерина Киселева отметила и хорошую подготовку участников состязаний, и их дружелюбный нрав – никто не гавкали не «скандалил»:

- А то, что мероприятие прошло в городском парке, большом, красивом, атмосферном, - огромный плюс и шаг навстречу владельцам собак. Хочется надеяться, что таких событий в открытых городских пространствах будет больше.

Культура милосердия

Партнерами праздника стали сразу три красноярских библиотеки.

На площадке библиотеки им. Черкасова можно было познакомиться с книгами о собаках и их воспитании, ответить на вопросы «собачкиной» викторины, сделать на память лапку-брелок – было душевно.

Детская библиотека им. Маршака устроила художественную мастерскую с раскрасками «Моя собака читает», а в книжной викторине дети и взрослые отвечали на вопросы о собаках — героях известных литературных произведений.

Кстати, а вы сможете ответить на подобные вопросы? Вспоминаем!

- Какую хитрость задумала собака из сказки Г. Х. Андерсена «Огниво» для того, чтобы старуха фрейлина не смогла найти солдата?

- В образе какой собаки Мефистофель впервые предстал перед Фаустом?

- Как звали собаку народного артиста Качалова, о которой написал стихотворение Сергей Есенин?

Библиотека им. Гайдара представила творческую и благотворительную площадки: здесь можно было превратить собачек в уникальные арт-объекты и увидеть специальную экспозицию с портретами питомцев «Ковчега Надежды», готовых переехать в новый дом.

- Верный друг - это счастье. Очень хочется, что кто-то из гостей нашей площадки обязательно заглянет в приют и подарит заботу тому, кто так сильно в этом нуждается, - надеются библиотекари.

Мероприятия о животных проходят в библиотеках Красноярска часто. К примеру, «Библиопес» – один из любимых проектов читателей. Есть и уникальная благотворительная история – «Культура милосердия». Акцию несколько лет назад инициировал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, она о личном участии. Библиотекари, как и другие работники культуры, поддерживают приюты для животных, у многих дома живут «усыновленные» собаки и коты.

Ежики, черепахи и… тараканы

Самой необычной площадкой встречи «хвостиков» стал зооуголок Красноярского краевого центра «Юннатов».

Кого тут только не было: ежики, черепахи, морские свинки и даже тараканы. Никто не пострадал - на «Ушастых стартах» только добрые и воспитанные собачки.

В этом году Центру «Юннаты» исполнилось 90 лет! Как говорят его сотрудники, это место, где природа и наука встречаются для вдохновения и обучения.

В «Юннатах» много программ естественнонаучной направленности, к примеру, экологический мониторинг, биохимия, научно-технические инновации в сфере агрономии. Здесь школьники могут не только изучать природу, но и получать знания для будущего профессионального пути.

Каждый год Центр проводит большой краевой конкурс фотографий и видеоисторий «Усы, лапы, хвост», присоединяйтесь.

Ушастые сестрички

На все наши праздники с животными, а «Губернские аптеки» и «Комсомолка», провели их больше десяти в разных городах края, мы обязательно приглашаем приюты. На «Ушастые старты» в Красноярске приют «Ковчег надежды» пришел командой волонтеров в компании ушастых сестерКлео и Нео.

Сестрички Клео и Нео

- Девчонки вдоволь нагулялись, нарезвились, до сих пор не могут отойти от такого счастья: ведь были и прогулки, и лакомства. Каждый участник хотел потискать, погладить сестричек, а это все наши постояльцы очень любят, - поделились впечатлениями волонтеры.

Отзывы участников и зрителей

Елена Винокурова:

- Побольше бы таких мероприятий и почаще. Хозяевам собак приятно блеснуть своим питомцем, и нашим детям полезно видеть собак с другой стороны, как помощника и друга человека, организаторы - большие молодцы!

Татьяна Аронова:

- Мы, конечно, всех боялись и очень хотели спрятаться.... Лею мы взяли из приюта в Бурятии. Только сейчас, через два года, она начала адаптироваться. Праздник понравился, все было очень позитивно, ярко, как всегда у «Комсомолки». И подарочки очень понравились, как всегда у «Губернских аптек».

Татьяна Аронова с Леей и Оксана Козлова с питомцем неизвестной породы

Елена Беломоина:

- Спасибо большое организаторам и всем причастным к этому мероприятию. Было интересно, увлекательно, без суеты, четко, с заботой. Мы с Жучком чудесно провели время!

Елена Беломоина и Жучок

О спасении, любви и преданности

Людмила и Джин

Историей участника стартов Джина поделилась Людмила Бородина:

- Примерно три года назад всеми покинутый двухлетний хаски прибился на конюшню и там вел себя не очень. Парня определили в приют «Хаски Сибири». И он там прожил целых три года! Совсем неконфликтный, но очень активный мальчик никак не мог найти семью. А ведь он и в упряжке бегает, и байкджорингом с ним занимались! Полтора года назад я забрала к себе его соседа по вольеру - Клауса. Глухого, но дивно красивого и доброго пса. НаДжина я не решалась, хотя часто приезжала и гуляла с ним, дети мои его обожали просто. А тут Клаус заскучал. Выл, сбегал… Где только не ловила. И тогда я решила, что ему одиноко. Вместе с Джином в дом зашло счастье. Это очень добрый, ласковый, любящий и совершенно не проблемный пес. Каждая прогулка с ним - это радость и умиление.

«Комсомольская правда» и «Губернские аптеки» благодарят партнеров за помощь и поддержку. Организовать и провести «Ушастые старты» помогли «Красгорпарк», «Красноярская краевая федерация кинологического спорта», детская библиотека им. Гайдара, детская библиотека им. Маршака, библиотека им. Черкасова, Красноярский краевой клуб владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор», Центр дополнительного образования «Спектр», «Красноярский краевой центр «Юннаты», Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса, Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, приют для собак «Ковчег надежды».

Королевские участники!

Фото Диана Иванова и участников.