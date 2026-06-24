Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Знаете, как сейчас называют Красноярск горожане из-за масштабного ремонта улиц в центре? Перекопск. Пешеходная зона в некоторых местах больше смахивает на полосы препятствий, а прогулка превращается в квест.

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026-м решили основательно благоустроить три поперечные улицы общей протяженностью более трех километров: Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова. Идея прекрасная. Вот только воплощение пока вызывает у горожан нервный тик. Жалобы сыпятся со всех сторон. А не ходить по этим улицам не у всех получается: там учреждения, точки общепита и магазины.

Корреспондент «КП»-Красноярск в течение недели прогуливался по вечерам по проблемным местам и запечатлел, как передвигаются по ним люди. Насколько это допустимо и опасно – пусть расскажут в контролирующих органах. Как и о том, какие условия должен обеспечить подрядчик для пешеходов, и как выполнения этого добиться обычному горожанину. Журналист – не эксперт в этих вопросах. Делюсь личными впечатлениями и наблюдениями как житель города.

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прогулка как квест

Во время прогулки по центру Красноярска летом 2026 года начинает казаться, что к юбилею города отремонтировать примерно все, что не приколочено. Фасады, тротуары, дороги, вдобавок идет замена коммуникаций. Итог: ямы, кучи песка и гравия, горы плитки, перекопанный асфальт, торчащие кабели...

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Понятно, что заказчики и подрядчики у работ разные. Но в целом создается впечатление хаоса. Пешеходная зона на улицах, которые приводят в порядок, напоминает большую строительную площадку. Рабочие обтягивают ее сигнальными ленточками кто во что горазд. Впрочем, с хлипким ограждением после ухода бригад расправляются ветер и особо возмущенные перекрытым проходом к нужной точке прохожие. То есть, фактически оно ни от чего не уберегает.

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Остановимся подробнее на тротуарах. Ранее сообщалось, что подрядчики собирались ремонтировать их сначала по одной стороне улицы, потом по другой. Фактически на Диктатуры Пролетариата встретились участки, где с одной стороны перекопали, с другой – тоже. Работы продвигаются, а проблема остается.

Проверила: на вечер 23 июня она сохранялась. Прохожим оставалась только проезжая часть, которая тоже далека от идеала. Водители и так не знают, куда смотреть: то ли на выбоины, чтобы не оставить колесо, то ли на пешеходов, выскакивающих с внезапно «закончившегося» тротуара.

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что делать пешеходам? Вернуться (а порой это не один квартал) и поискать альтернативный маршрут по другим улицам? Не ходить вообще в зоне ремонта? Но не у всех это получится: там учреждения, магазины, жилые дома, в которые надо как-то попадать.

Пробираться по дворам? Но в центре многие из них перекрыты заборами «только для своих», чтобы чужаки не заходили и не парковались. Кажется, в ремонтной горячке и погоне за сроками подрядчики забыли о существовании пешеходов.

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Стройплощадка и люди

Одновременно с ремонтом тротуаров тут же меняют коммуникации и ремонтируют фасады некоторых домов к юбилею города. Порой строительные леса «съедают» ощутимую часть и так разгромленного тротуара.

– Одни подрядчики делают одно, другие – другое, над ними разные заказчики. А как во всем этом жить? – жалуются горожане.

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для того, чтобы ощутить это, прошла по короткой улочке Диктатуры Пролетариата. Самая большая проблема: полностью безопасно ходить по тротуарам в зоне ремонта невозможно. Не раз приходится выходить на проезжую часть, лавировать в потоке машин и надеяться на мастерство водителей. Доставляют ямы с резкими перепадами высоты перед заходом на «зебры».

Опасно смотрятся огороженные ленточками ямы с «букетами» кабелей возле пешеходных переходов: забудешь в ожидании зеленого сигнала, оступишься – и можно только гадать, какими будут последствия. Встретился на тротуаре даже вывороченный бетонный блок с торчащей арматурой.

Если у человека плохое зрение, больные ноги или его угораздило возвращаться откуда-то в темноте – вероятность получения травм высока. А попасть под машину, вынужденно идя по проезжей части, может любой.

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

И это еще не было затяжных дождей. Если эту «красоту» развезет, риски возрастут. Прохожий получит травму, то не сохранившееся в отсутствие ремонтников тонкое ленточное ограждение вряд ли станет «индульгенцией» в суде, когда подадут иски о компенсации вреда.

Взгляд депутата и советы бывалых

Кстати, в прошлом году похожая ситуация и возмущения были во время ремонта других поперечных улиц: Каратанова, Перенсона, 9 Января и Дзержинского. В ситуацию пришлось вмешиваться депутату Заксобрания Илье Зайцеву. И вот спустя год история повторяется.

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году депутат попытался пройти в зоне ремонта и потом поделился в своих соцсетях, что подрядчикам пора уяснить: улицы – это не просто стройплощадка, а живое городское пространство, по которому люди ежедневно ходят в магазины, в поликлиники и на работу. Он напомнил, что в других регионах уже давно действуют цивилизованные стандарты: на время ремонта делают временные проходы, прикрывают их от пыли, аккуратно складируют материалы. И задался риторическим вопросом, который не потерял актуальности: не пора ли и нам подтянуться до этого уровня?

С этим нельзя не согласиться. А те, кому сейчас приходится передвигаться по разгромленному центру, предлагают свой выход из ситуации: пусть руководитель подрядной организации (а если он не хочет, то представитель заказчика) каждый вечер проходит по ремонтируемым улицам. Если это сделать затруднительно, то сразу бросает силы на устранение препятствий для пешеходов.

Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Официально

Корреспондент «КП»-Красноярск узнал, что ремонт Кирова и Диктатуры Пролетариата должен завершиться в конце июля, а Сурикова – к 16 ноября этого года.

Мы попросили прокомментировать проблему и рассказать, как с ней бороться пешеходам пресс-службу управления дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации города:

– В настоящее время в нашем городе активно ведутся работы по благоустройству поперечных улиц. Мы понимаем, что это может создавать определенные неудобства для жителей, и хотим сообщить о текущей ситуации.

Как правило, на одной стороне улицы сохраняется пешеходная доступность, однако есть участки, где подрядчик ведет работы с обеих сторон. Это связано с сжатыми сроками контракта, поскольку два объекта должны быть завершены уже в июле. Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать дискомфорт для горожан.

Также призываем жителей оставлять свои замечания и предложения через социальные сети управления дорог или напрямую обращаться в подрядную организацию. Контактная информация указана в паспорте объекта. Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально, и мы активно работаем с подрядчиком для решения возникающих вопросов. Благодарим за понимание и терпение в этот благоустроительный период!