Похищал, истязал, держал в подвале и грозил, «что все схвачено»: в Хакасии осудили фермера-рабовладельца

Фермер превратил работников в рабов, за что и получил срок. Фото: СК

Гордость фермерства Хакасии, участник различных сельхозвыставок, примерный отец и муж. О нем говорили: помогает тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Власти ставили в пример. В интернете мы нашли несколько хвалебных статей о нем. И вдруг разразился скандал: знатный фермер оказался циничным эксплуататором, который избивал работников за малейшую провинность. Помещик в современном обличии. Что интересно, суд дал ему 5,5 лет строгача, но апелляции не последовало – такое нечасто в судебной практике. «КП» узнала подробности резонансной истории. Имя антигероя мы изменили.

ЗНАТНЫЙ ФЕРМЕР

Баринов свое крестьянско-фермерское хозяйство создал почти с нуля, а спустя 17 лет, в 2023 году, у него уже под 6 тысяч овец, 400 коров, 5 тысяч га земли в собственности и целый автопарк – одно из самых крупных хозяйств в Хакасии. Занимался в основном мясом и имел устойчивый рынок сбыта. В доме достаток – а жил он в аале Чарков, это 85 километров от столицы Хакасии, Абакана.

У него было шесть хуторов, самый дальний – в 18 километрах от Чаркова. Ясное дело, что сам Баринов своих овечек на луг не гонял и сено не косил – у него для этого был целый штат работных людей. Однако официально трудоустроил только пятерых. С остальными не церемонился, жалование обещал по минимуму. Да еще и жаловался: люди, мол, обленились, в пастухи идти не хотят, им лучше на диване сидеть и пособие по безработице получать. Вывод: зачем платить много?

И вдруг исчезает один из работников. Бесследно и очень загадочно. Под подозрение попадает сам фермер.

На самом деле в этих апартаментах гулял ветер. Фото: СК

В ШЕСТЬ УТРА

Ранним утром в октябре 2023 года в дом фермера нагрянули силовики. Предложили добровольно сдать запрещенку, какая имеется в доме. При удачном раскладе рассчитывали найти вещи пропавшего работника или улики. Хозяин дома поначалу отмахнулся: «Не по адресу зашли, ничего у меня нет». Но при обыске обнаружили охотничий карабин «ТОЗ-16» с патронами им порохом. Баринов переобулся на ходу: «Вчера нашел в дальнем охотничьем домике».

Свою версию описал так: накануне поехал смотреть лесосеку и обнаружил следы «Нивы». Подумал, «дай проверю – вдруг это те самые преступники, которые в районе чужих лошадей на мясо забивают. Я за ними прослежу и помогу полиции установить личности». Следы якобы привели его к избушке в 20 километрах от Чаркова. Никаких машин рядом не увидел, поэтому бесстрашно зашел внутрь, увидел коробку (с боеприпасами), стал ее двигать, тут на него упало прислоненное к стене ружье. Само упало! Вот и забрал все с собой, чтобы сдать в полицию. И даже будто бы заявление написал на имя начальника полиции Усть-Абаканского района. И тут в шесть утра полиция сама нагрянула.

Однако работники сдали Баринова с потрохами: из этого ружья он на своих хуторах куропаток стрелял, однажды собаку убил. А в последнее время свиней, которых заставлял разделывать на мясо. Домик по фотографии тоже узнали: времянка для пастухов, они рядом скот пасут.

Свою причастность к исчезновению работника Баринов не признал и отказался сотрудничать со следствием. Вел себя довольно агрессивно и по-хамски к сотрудникам полиции, иронизировал и всем своим видом показывал, что ему все сойдет с рук (из показаний понятых).

Данное уголовное дело - в работе, возьмем его на карандаш. Сейчас нас интересует второе дело, которое потянулось по цепочке из первого и получило логическое завершение.

У фермера было пять хуторов, разбросанных по степи. Фото: СК

СТОПКА ЧУЖИХ ДОКУМЕНТОВ

При обыске у Баринова обнаружили не только ружье с боеприпасами. Но и целую пачку чужих документов, помимо паспортов там были СНИЛСы, ИНН, трудовые книжки и даже свидетельства о рождении детей одной из работниц. Почему они у него?

Следователи поговорили с одним, другим, третьим – и стало понятно: да тут целый букет статей УК РФ. Загибаем пальцы: использование рабского труда, шантаж, насилие, угрозы, истязание, похищение людей из корыстных побуждений, незаконное лишение свободы, сокрытие документов. Плюс хранение оружия с боеприпасами. Забегая вперед скажем: каждое из этих обвинений будет доказано.

Потершими признаны четверо, хотя работников было больше десятка. Видимо, остальных все устраивало и писать заявление на хозяина они не стали.

Чем больше погружаемся в эту историю, тем больше поражает цинизм Баринова. Он намеренно искал людей, ведущих сомнительный образ жизни, выпивох, которыми легко управлять. Обещал им зарплату (кому 7 тысяч, кому 15 тысяч), крышу над головой, кормежку.

Его боялись: грубый, агрессивный. Сельчане тоже отзывались: хитрый, расчетливый, корыстный и конфликтный. Любит командовать. Если не в настроении, лучше перейти на другую сторону дороги.

РАСЧЕХЛЯЛ КУЛАКИ

- При расследовании мы не акцентировали внимание на том, какой образ жизни вели эти люди. Баринов же не скрывал, что осчастливил их, дав работу, - рассказывает руководитель четвертого следственного отдела (с дислокацией в городе Абакан Республики Хакасия) первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Александр Кашкарев.

Светлана Астанина (50 лет) и ее сожитель Алексей Кистяков (47 лет) были знакомы с Бариновым с детства, росли вместе в аале Чарков. Женщина давно покатилась по наклонной, родила 11 детей, ее лишили родительских прав. Под стать был и Кистяков. Пили по-черному так, что из социального жилья их выгнали, пока они его совсем не угробили. В 2016 году связались с фермером. Пока работали на хуторе «Сапчано», все было согласно устному договору. Но потом он перевез их на хутор «Бригада» (в 8 километрах от Чаркова).

Поселил их в деревянном двухкомнатном доме, но зимой в «апартаментах» холодно. Забрал документы, пообещал переводить за горе-мамашу алименты за отобранных детей (перевел, кстати, несколько раз копейки и забыл). Тут же у пары родился в 2020 году еще один ребенок.

Денег не давал, выходных не было, в село отпускал раз в три месяца на день-два. Однажды с «барского плеча» отстегнул на именины 10 тысяч рублей – больше таких щедрот они не видели никогда. Время от времени подкидывал грошей – 3 – 5 тысяч, чтобы не роптали.

Женщина была дояркой: доила коров, сепарировала молоко. Ухаживала за птицей и мелкой живностью. Готовила пищу другим работникам, убирала территорию. Сожитель был разнорабочим, чистил загоны, пас скот, что-то ремонтировал. Судя по материалам уголовного дела, работники они были так себе. То убрать загон забудут, то коровам воды налить. И птицы у них дохли, и овцы убегали. Но разве это дает право избивать их?

Расчехлял свои кулаки Баринов нередко, бил нещадно. Один раз увидел, что у кур и индюшек нет корма, ударил Астанину по лицу, повалил на землю и сдавил шею рукой. Пнул несколько раз так, что синяки долго не сходили. Другой раз приказал дровяник почистить, не сделала – прямо там взял женщину за затылок своей лапищей и ударил лицом о ведро с гвоздями.

Третий раз заявил: «Подозрительно скот стал гибнуть» - и заставил Астанину написать расписку о возмещении 313 тысяч рублей. А однажды среди зимы, когда Астанина была в доме с малышом, стал кричать, что у скота не хватает корма. Семь раз пнул ее по ногам, заставляя выйти на улицу, она успела надеть на себя куртку, сапоги и шапку. Загнал ее в погреб, где просидела несколько часов. Сильно простыла.

Кистяков пытался защищать свою женщину, но ему доставалось не меньше.

От апелляции Баринов отказался, принял приговор. Фото: СК

«ТЕБЕ ХАНА»

Михаилу Сомову сейчас 42 года. За плечами несколько судимостей за кражи. По характеру спокойный, замкнутый. И очень работящий, безотказный, безобидный и честный человек – такую характеристику дала бывшая сожительница.

К Баринову попал в 2017 году – сначала на пилораму, а через полгода – на сельхозтехнику. Поверил и в зарплату 15 тысяч, и в пятидневную рабочую неделю, даже документы отдал для официального трудоустройства. Но вскоре хозяин заставил его вкалывать, как раба на галерах: в 6 утра выехал в поле на тракторе, в 22 часа вернулся. И «какие тебе выходные?!»

Первый раз барин его избил, когда в поле трактор сломался. Мужичок сам перепугался, позвонил рассказать, а в ответ услышал: «Тебе хана». Убежал – его нашли. Второй раз техника сломалась на лесосеке. Сомов сбежал к родственникам, но фермер приехал туда: «Хватит бегать, возвращайся, все нормально будет». Мужичок наступил на свои же грабли, вернулся на хутор и услышал: «Еще раз убежишь – я тебя инвалидом сделаю».

Еще случай: в ноябре ураганным ветром сорвало крышу с загона, барин приказал починить. Как и чем? Сомов сбежал в Усть-Бюр, прятался по заброшкам. Время от времени приходил тайком к матери поесть. А в это время Баринов звонил пожилой женщине и угрожал. Вскоре Сомов пришел поесть, его поймали и привезли в Чарков, там фермер его не только бил, но и держал несколько суток в своем гараже, спускал в подвал. Даже запер на пять часов в вольере со своей собакой. Сомов даже пикнуть не смел – понял, что хуже будет. Судмедэкспертиза потом выяснила, что у него было сломано ребро.

В октябре 2023 года (незадолго до ареста фермера) Сомов сбежал в последний раз – теперь уже попросил помощи у другого предпринимателя. Нанялся к нему, умолял не выдавать.

«ВЕРНИСЬ, Я ВСЕ ПРОЩУ»

Егору Моховому 45 лет. Его Баринов встретил в Абакане весной 2019 года, позвал в пастухи. Егор только что вышел из колонии, обрадовался, услышав про зарплату в 10 тысяч, еду и кров. Жил на хуторе «Сапчано» в 20 км от Чаркова. Хозяин ему предложил: «Давай, ты три месяца поработаешь, а я тебе потом в оплату отдам старый «Москвич 412». Нетрудно догадаться, что ничего Моховой не получил – ни машины, ни зарплаты.

Первый раз пропали несколько овец – Баринов поколотил пастуха. Второй раз снова побил. Моховой сбегал к своей сожительнице, а барин приехал, стал уговаривать: «Вернись, я все прошу, денег заплачу». Песня та же, поют те же.

Следователю Моховой потом жаловался: питался только картошкой, гречкой и перловкой, мяса хозяин ему не давал. На второй год работы сильно устал без выходных. Вкалывал, даже когда была температура – медицинской помощи никакой. Сигареты получал, как милостыню. Баринов постоянно обзывал его (у Мохового легкая степень умственной отсталости). И постоянно угрожал: «Не вздумай в полицию жаловаться, у меня там все схвачено». В мае 2023 года, после четырех лет рабства, Моховой снова сбежал окончательно.

Версия Баринова: «Он часто сбегал, чтобы пьянствовать, а потом звонил и просил денег на обратную дорогу».

ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ

- У меня везде свои люди, - грозил Баринов своим рабам. – Если сбежите, везде вас найдут. И в полиции тоже все схвачено, у меня много друзей в погонах.

Бегали они после каждых побоев. Странное дело, но когда он находил их, то уговаривал вернуться, соглашались.

Ловить беглецов помогали знакомые. Делали они это из злого умысла? Не доказано. А вот брат Баринова – да, он не только знал о реальном положении вещей. Во время следствия он даже запугивал потерпевших, требуя изменить показания. За что, собственно, был осужден – получил 180 тысяч рублей штрафа.

Что касается связей в полиции… Астанина однажды дозвонилась участковому, пожаловалась на побои. Возможно, тот спросил у фермера: «Что у тебя там происходит?». Баринов как обычно ответил: «Напились, тунеядцы и вредители, врут все». А сам помчался на ферму и избил женщину. У него был рычаг давления на нее: угрожал, что пожалуется в органы опеки и те заберут младшего ребенка.

После ареста Баринова его сожительница в интервью местному телеканалу жаловалась:

- Мы взяли их на работу, помогали им. Это же пьяницы, пропащие люди. Муж им пьянствовать не давал, вот они все врут. Я в глубоком шоке, хочу поговорить с этой женщиной Астаниной. Мы ее пожалели, приютили, неблагодарную. Она за деньги нас опорочила.

ИСКИ ПО ПОЛНОЙ

На следствии Баринов вел себя, как шелковый, все отрицал, не огрызался. Настаивал на своем: деньги и на руки давал, и на карту переводил. Но на банковских счетах ничего этого не нет и в целом по бухгалтерии платежи не отражены. А что бил – так за дело, они вредили ему, ущерб наносили.

Сумму исков потерпевшим посчитали, взяв за основу минимальный размер оплаты труда. Получилось, Астаниной он должен выплатить полтора миллиона рублей, трем мужчинам – по одному.

10 февраля 2026 года приговор фермеру вступил в законную силу: 5 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Что интересно, и сторона зашиты, и прокурор отозвали апелляцию, согласившись решением суда.

Благодарим за помощь в подготовке статьи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.