Похищал, истязал, держал в подвале и грозил, «что все схвачено»: в Хакасии осудили фермера-рабовладельца

Гордость фермерства Хакасии, участник различных сельхозвыставок, примерный отец и муж. О нем говорили: помогает тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Власти ставили в пример. В интернете мы нашли несколько хвалебных статей о нем. И вдруг разразился скандал: знатный фермер оказался циничным эксплуататором, который избивал работников за малейшую провинность. Помещик в современном обличии. Что интересно, суд дал ему 5,5 лет строгача, но апелляции не последовало – такое нечасто в судебной практике. «КП» узнала подробности резонансной истории. Имя антигероя мы изменили.
Баринов свое крестьянско-фермерское хозяйство создал почти с нуля, а спустя 17 лет, в 2023 году, у него уже под 6 тысяч овец, 400 коров, 5 тысяч га земли в собственности и целый автопарк – одно из самых крупных хозяйств в Хакасии. Занимался в основном мясом и имел устойчивый рынок сбыта. В доме достаток – а жил он в аале Чарков, это 85 километров от столицы Хакасии, Абакана.
У него было шесть хуторов, самый дальний – в 18 километрах от Чаркова. Ясное дело, что сам Баринов своих овечек на луг не гонял и сено не косил – у него для этого был целый штат работных людей. Однако официально трудоустроил только пятерых. С остальными не церемонился, жалование обещал по минимуму. Да еще и жаловался: люди, мол, обленились, в пастухи идти не хотят, им лучше на диване сидеть и пособие по безработице получать. Вывод: зачем платить много?
И вдруг исчезает один из работников. Бесследно и очень загадочно. Под подозрение попадает сам фермер.
Ранним утром в октябре 2023 года в дом фермера нагрянули силовики. Предложили добровольно сдать запрещенку, какая имеется в доме. При удачном раскладе рассчитывали найти вещи пропавшего работника или улики. Хозяин дома поначалу отмахнулся: «Не по адресу зашли, ничего у меня нет». Но при обыске обнаружили охотничий карабин «ТОЗ-16» с патронами им порохом. Баринов переобулся на ходу: «Вчера нашел в дальнем охотничьем домике».
Свою версию описал так: накануне поехал смотреть лесосеку и обнаружил следы «Нивы». Подумал, «дай проверю – вдруг это те самые преступники, которые в районе чужих лошадей на мясо забивают. Я за ними прослежу и помогу полиции установить личности». Следы якобы привели его к избушке в 20 километрах от Чаркова. Никаких машин рядом не увидел, поэтому бесстрашно зашел внутрь, увидел коробку (с боеприпасами), стал ее двигать, тут на него упало прислоненное к стене ружье. Само упало! Вот и забрал все с собой, чтобы сдать в полицию. И даже будто бы заявление написал на имя начальника полиции Усть-Абаканского района. И тут в шесть утра полиция сама нагрянула.
Однако работники сдали Баринова с потрохами: из этого ружья он на своих хуторах куропаток стрелял, однажды собаку убил. А в последнее время свиней, которых заставлял разделывать на мясо. Домик по фотографии тоже узнали: времянка для пастухов, они рядом скот пасут.
Свою причастность к исчезновению работника Баринов не признал и отказался сотрудничать со следствием. Вел себя довольно агрессивно и по-хамски к сотрудникам полиции, иронизировал и всем своим видом показывал, что ему все сойдет с рук (из показаний понятых).
Данное уголовное дело - в работе, возьмем его на карандаш. Сейчас нас интересует второе дело, которое потянулось по цепочке из первого и получило логическое завершение.
При обыске у Баринова обнаружили не только ружье с боеприпасами. Но и целую пачку чужих документов, помимо паспортов там были СНИЛСы, ИНН, трудовые книжки и даже свидетельства о рождении детей одной из работниц. Почему они у него?
Следователи поговорили с одним, другим, третьим – и стало понятно: да тут целый букет статей УК РФ. Загибаем пальцы: использование рабского труда, шантаж, насилие, угрозы, истязание, похищение людей из корыстных побуждений, незаконное лишение свободы, сокрытие документов. Плюс хранение оружия с боеприпасами. Забегая вперед скажем: каждое из этих обвинений будет доказано.
Потершими признаны четверо, хотя работников было больше десятка. Видимо, остальных все устраивало и писать заявление на хозяина они не стали.
Чем больше погружаемся в эту историю, тем больше поражает цинизм Баринова. Он намеренно искал людей, ведущих сомнительный образ жизни, выпивох, которыми легко управлять. Обещал им зарплату (кому 7 тысяч, кому 15 тысяч), крышу над головой, кормежку.
Его боялись: грубый, агрессивный. Сельчане тоже отзывались: хитрый, расчетливый, корыстный и конфликтный. Любит командовать. Если не в настроении, лучше перейти на другую сторону дороги.
- При расследовании мы не акцентировали внимание на том, какой образ жизни вели эти люди. Баринов же не скрывал, что осчастливил их, дав работу, - рассказывает руководитель четвертого следственного отдела (с дислокацией в городе Абакан Республики Хакасия) первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Александр Кашкарев.
Светлана Астанина (50 лет) и ее сожитель Алексей Кистяков (47 лет) были знакомы с Бариновым с детства, росли вместе в аале Чарков. Женщина давно покатилась по наклонной, родила 11 детей, ее лишили родительских прав. Под стать был и Кистяков. Пили по-черному так, что из социального жилья их выгнали, пока они его совсем не угробили. В 2016 году связались с фермером. Пока работали на хуторе «Сапчано», все было согласно устному договору. Но потом он перевез их на хутор «Бригада» (в 8 километрах от Чаркова).
Поселил их в деревянном двухкомнатном доме, но зимой в «апартаментах» холодно. Забрал документы, пообещал переводить за горе-мамашу алименты за отобранных детей (перевел, кстати, несколько раз копейки и забыл). Тут же у пары родился в 2020 году еще один ребенок.
Денег не давал, выходных не было, в село отпускал раз в три месяца на день-два. Однажды с «барского плеча» отстегнул на именины 10 тысяч рублей – больше таких щедрот они не видели никогда. Время от времени подкидывал грошей – 3 – 5 тысяч, чтобы не роптали.
Женщина была дояркой: доила коров, сепарировала молоко. Ухаживала за птицей и мелкой живностью. Готовила пищу другим работникам, убирала территорию. Сожитель был разнорабочим, чистил загоны, пас скот, что-то ремонтировал. Судя по материалам уголовного дела, работники они были так себе. То убрать загон забудут, то коровам воды налить. И птицы у них дохли, и овцы убегали. Но разве это дает право избивать их?
Расчехлял свои кулаки Баринов нередко, бил нещадно. Один раз увидел, что у кур и индюшек нет корма, ударил Астанину по лицу, повалил на землю и сдавил шею рукой. Пнул несколько раз так, что синяки долго не сходили. Другой раз приказал дровяник почистить, не сделала – прямо там взял женщину за затылок своей лапищей и ударил лицом о ведро с гвоздями.
Третий раз заявил: «Подозрительно скот стал гибнуть» - и заставил Астанину написать расписку о возмещении 313 тысяч рублей. А однажды среди зимы, когда Астанина была в доме с малышом, стал кричать, что у скота не хватает корма. Семь раз пнул ее по ногам, заставляя выйти на улицу, она успела надеть на себя куртку, сапоги и шапку. Загнал ее в погреб, где просидела несколько часов. Сильно простыла.
Кистяков пытался защищать свою женщину, но ему доставалось не меньше.
Михаилу Сомову сейчас 42 года. За плечами несколько судимостей за кражи. По характеру спокойный, замкнутый. И очень работящий, безотказный, безобидный и честный человек – такую характеристику дала бывшая сожительница.
К Баринову попал в 2017 году – сначала на пилораму, а через полгода – на сельхозтехнику. Поверил и в зарплату 15 тысяч, и в пятидневную рабочую неделю, даже документы отдал для официального трудоустройства. Но вскоре хозяин заставил его вкалывать, как раба на галерах: в 6 утра выехал в поле на тракторе, в 22 часа вернулся. И «какие тебе выходные?!»
Первый раз барин его избил, когда в поле трактор сломался. Мужичок сам перепугался, позвонил рассказать, а в ответ услышал: «Тебе хана». Убежал – его нашли. Второй раз техника сломалась на лесосеке. Сомов сбежал к родственникам, но фермер приехал туда: «Хватит бегать, возвращайся, все нормально будет». Мужичок наступил на свои же грабли, вернулся на хутор и услышал: «Еще раз убежишь – я тебя инвалидом сделаю».
Еще случай: в ноябре ураганным ветром сорвало крышу с загона, барин приказал починить. Как и чем? Сомов сбежал в Усть-Бюр, прятался по заброшкам. Время от времени приходил тайком к матери поесть. А в это время Баринов звонил пожилой женщине и угрожал. Вскоре Сомов пришел поесть, его поймали и привезли в Чарков, там фермер его не только бил, но и держал несколько суток в своем гараже, спускал в подвал. Даже запер на пять часов в вольере со своей собакой. Сомов даже пикнуть не смел – понял, что хуже будет. Судмедэкспертиза потом выяснила, что у него было сломано ребро.
В октябре 2023 года (незадолго до ареста фермера) Сомов сбежал в последний раз – теперь уже попросил помощи у другого предпринимателя. Нанялся к нему, умолял не выдавать.
Егору Моховому 45 лет. Его Баринов встретил в Абакане весной 2019 года, позвал в пастухи. Егор только что вышел из колонии, обрадовался, услышав про зарплату в 10 тысяч, еду и кров. Жил на хуторе «Сапчано» в 20 км от Чаркова. Хозяин ему предложил: «Давай, ты три месяца поработаешь, а я тебе потом в оплату отдам старый «Москвич 412». Нетрудно догадаться, что ничего Моховой не получил – ни машины, ни зарплаты.
Первый раз пропали несколько овец – Баринов поколотил пастуха. Второй раз снова побил. Моховой сбегал к своей сожительнице, а барин приехал, стал уговаривать: «Вернись, я все прошу, денег заплачу». Песня та же, поют те же.
Следователю Моховой потом жаловался: питался только картошкой, гречкой и перловкой, мяса хозяин ему не давал. На второй год работы сильно устал без выходных. Вкалывал, даже когда была температура – медицинской помощи никакой. Сигареты получал, как милостыню. Баринов постоянно обзывал его (у Мохового легкая степень умственной отсталости). И постоянно угрожал: «Не вздумай в полицию жаловаться, у меня там все схвачено». В мае 2023 года, после четырех лет рабства, Моховой снова сбежал окончательно.
Версия Баринова: «Он часто сбегал, чтобы пьянствовать, а потом звонил и просил денег на обратную дорогу».
- У меня везде свои люди, - грозил Баринов своим рабам. – Если сбежите, везде вас найдут. И в полиции тоже все схвачено, у меня много друзей в погонах.
Бегали они после каждых побоев. Странное дело, но когда он находил их, то уговаривал вернуться, соглашались.
Ловить беглецов помогали знакомые. Делали они это из злого умысла? Не доказано. А вот брат Баринова – да, он не только знал о реальном положении вещей. Во время следствия он даже запугивал потерпевших, требуя изменить показания. За что, собственно, был осужден – получил 180 тысяч рублей штрафа.
Что касается связей в полиции… Астанина однажды дозвонилась участковому, пожаловалась на побои. Возможно, тот спросил у фермера: «Что у тебя там происходит?». Баринов как обычно ответил: «Напились, тунеядцы и вредители, врут все». А сам помчался на ферму и избил женщину. У него был рычаг давления на нее: угрожал, что пожалуется в органы опеки и те заберут младшего ребенка.
После ареста Баринова его сожительница в интервью местному телеканалу жаловалась:
- Мы взяли их на работу, помогали им. Это же пьяницы, пропащие люди. Муж им пьянствовать не давал, вот они все врут. Я в глубоком шоке, хочу поговорить с этой женщиной Астаниной. Мы ее пожалели, приютили, неблагодарную. Она за деньги нас опорочила.
На следствии Баринов вел себя, как шелковый, все отрицал, не огрызался. Настаивал на своем: деньги и на руки давал, и на карту переводил. Но на банковских счетах ничего этого не нет и в целом по бухгалтерии платежи не отражены. А что бил – так за дело, они вредили ему, ущерб наносили.
Сумму исков потерпевшим посчитали, взяв за основу минимальный размер оплаты труда. Получилось, Астаниной он должен выплатить полтора миллиона рублей, трем мужчинам – по одному.
10 февраля 2026 года приговор фермеру вступил в законную силу: 5 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Что интересно, и сторона зашиты, и прокурор отозвали апелляцию, согласившись решением суда.
Благодарим за помощь в подготовке статьи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.