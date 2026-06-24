Бежим в лето, Дружок!

Маленькие и большие, ушастые и не очень, шустрые, спокойные - все это про собак, которые соревновались в парке «Покровский» на беговой дорожке и полосе препятствий. 20 июня впервые в Красноярске состоялись «Ушастые старты». Этот праздник с собаками, про собак и для собак организовали «Ушки на макушке» ветеринарная сеть «Губернских аптек» и «Комсомольская правда» при поддержке «Красноярской краевой Федерации кинологического спорта» и парка «Покровский».

60 «хвостиков» - участников стартов, а также хвостики-артисты, собаки-проводники, служебные питомцы МЧС, сестрички-хаски из приюта «Ковчег надежды», питомцы будущих кинологов из центра дополнительного образования «Спектр» и Восточно-сибирского техникума туризма и сервиса.

Каждый финишер и забега, и «полосы препятствий» получил медаль, дипломы и грамоты, подарки от «Ушек на макушек», производителей товаров для животных «Сириус» и «Triol». А еще организаторы вручили подарки победителям специальных номинаций: «Пес-стиляга», «В образе - на одной волне», «Самые длинные ушки», «День рождения».

Праздник понравился всем без исключения, решили общим «собранием» организаторов, партнеров, участников и «хвостиков» - сделать его ежегодным!

Как прошли «Ушастые старты - 2026» в сюжете телеканала «Енисей»

Жара не помешала хвостикам показать все свои таланты. А вот как правильно кормить и ухаживать за собакой летом? Ведь лето - не только сезон отпусков и, ура, долгих прогулок, но еще и время повышенных рисков - перегрев, неправильное питание, проблемы с кожей и шерстью. Чтобы ваш питомец чувствовал себя комфортно даже в самую жаркую погоду, публикуем советы экспертов.

Как правильно кормить собаку летом

Советы ветеринарного диетолога сети «Ушки на макушке» АО «Губернские аптеки» Ксении Никулиной.

Летом аппетит может снижаться - это нормально. В жару собаки, как и люди, могут есть меньше. Это связано с тем, что организм тратит меньше энергии на обогрев, а метаболизм немного замедляется. Если собака здорова, активна, пьет воду, но съедает на 10-20% меньше обычного - паниковать не стоит. Но если отказ от еды длится более суток, есть вялость, рвота или диарея - срочно к врачу.

Кормите в прохладное время суток. Сместите время кормления на утро (раннее) и вечер (поздний). В разгар жары пищеварение замедляется, а тяжелая еда может вызвать дискомфорт. Разделите суточную норму на 2-3 приема, но не увеличивайте порции - перекорм в жару опасен.

Следите за свежестью корма. Влажный корм, натуральная еда, мясо и субпродукты в жару портятся быстрее. Не оставляйте еду в миске дольше, чем на 20-30 минут. Остатки убирайте. Храните корма в сухом прохладном месте, а открытые банки - только в холодильнике, не более 48 часов.

Вода важнее еды. Чистая, прохладная, свежая вода должна быть доступна всегда. В жару собаке нужно больше жидкости. Если она мало пьет, можно предложить влажный корм (70-80% влаги), замороженные кубики из бульона или добавить воду в сухой корм на 15-20 минут до кормления. В походе или на прогулке берите с собой складную миску и бутылку воды.

Не давайте «человеческие» продукты. Летом риск отравления возрастает, так как продукты быстрее портятся. Даже «безобидное» мороженое может вызвать диарею из-за лактозы и сахара.

Как выбрать корм летом. Обращайте внимание на:

* Жирность. Летом лучше выбирать корма с умеренным содержанием жира (12-16% для взрослых собак). Слишком жирный корм в жару перегружает печень.

* Белок. Оптимально 22-28% для активных собак, 18-22% для малоподвижных или пожилых.

* Влажность. Влажный корм содержит до 80% воды - он помогает поддерживать водный баланс. Идеально сочетать сухой и влажный корм.

* Качество сырья. В составе должны быть указаны конкретные источники белка, а не «мясо и субпродукты» без уточнения.

Кстати, в сети ветеринарных аптек «Ушки на макушке» есть из чего выбрать: корм на любой вкус и время года. Консультанты подскажут, какое питание для питомца лучше.

О питании пожилых или больных собак. Собаки с хроническими болезнями в жару требуют особого внимания. Ветеринарный диетолог может назначить лечебный корм с пониженным содержанием белка, фосфора или натрия. Самостоятельно менять рацион нельзя.

Об уходе за собакой летом

Советы грумера сети «Ушки на макушке» АО «Губернские аптеки» Дарьи Мячиной.

Стрижка - не всегда спасение. Многие владельцы думают, что короткая стрижка помогает собаке пережить жару. Это не совсем так. Шерсть - это не только тепло, но и защита от перегрева и солнца. У некоторых пород (хаски, маламуты, немецкие овчарки) двойной подшерсток работает как терморегулятор. Выстригать его «под ноль» нельзя - это нарушит естественную защиту и может привести к тепловому удару.

Рекомендации:

- Коротко стричь можно только собак с непрерывно растущей шерстью (пудели, бишоны, йорки, ши-тцу).

- Для собак с двойным подшерстком рекомендуется вычесывание (стрижка с сохранением длины 1-2 см), а не бритье.

- Регулярно удаляйте колтуны и свалявшийся подшерсток - они создают «парниковый эффект».

Вычесывание - главное летнее средство. Летом собаки линяют активнее. Отмирающий подшерсток задерживает тепло и мешает коже дышать.

- Расчесывайте собаку ежедневно в период линьки (густая щетка-пуходерка для подшерстка, фурминатор - 2-3 раза в неделю).

- Удаление мертвых волос помогает коже охлаждаться.

- Своевременное вычесывание снижает риск дерматитов.

Купание: как часто и как правильно. Летом купать можно чаще, но не злоупотребляйте.

- Без шампуня - просто ополаскивать водой после прогулки (смыть пыль и пыльцу).

- Шампуни и кондиционеры - не чаще одного раза в 2-3 недели, чтобы не пересушить кожу.

- Используйте шампуни для собак.

- После купания тщательно сушите шерсть - мокрая шерсть в жару может привести к грибку.

Защита от солнца. Белые, светлые собаки и собаки с редкой шерстью (доберманы, бультерьеры, лысые породы) особенно подвержены солнечным ожогам.

- Наносите солнцезащитный крем для собак на нос, уши, живот и другие открытые участки.

- Избегайте прогулок в самое пекло (с 12 до 16 часов).

Уход за лапами и кожей. Летом асфальт и песок нагреваются до 50-60 °C - можно обжечь подушечки лап.

- Гуляйте в специальных ботинках для собак, гуляйте в тени, по траве.

- Мойте лапы после прогулки прохладной водой.

- Увлажняйте подушечки лап специальными кремами.

Паразиты - главная летняя опасность. В жару активизируются клещи, блохи, комары, мошки.

- Обрабатывайте собаку от блох и клещей

- После прогулки осматривайте кожу на наличие клещей - особенно за ушами, на животе, в паху.

- Используйте репелленты для собак.

Гигиена глаз, ушей и когтей. Обязательно следите за их состоянием.

- Уши: летом повышен риск отита из-за пыли и влаги. Протирайте уши специальным лосьоном.

- Глаза: защищайте от яркого солнца, промывайте от пыли физраствором.

- Когти: летом они стачиваются быстрее на асфальте и камнях, проверяйте каждую неделю.

Перегрев - как распознать и что делать. Симптомы теплового удара: тяжелое, учащенное дыхание, слюнотечение, слабость, шаткая походка, ярко-красные десны, рвота, потеря сознания.

Что делать? Сразу увести в прохладное место, обильно смочить водой (не ледяной) бока, живот, лапы. Дать воду маленькими глотками. Нельзя погружать собаку в холодную воду. При ухудшении - срочно к ветеринару.

В «Ушках на макушках» сети «Губернские аптеки» есть грумер, который всегда поможет выбрать для питомца стрижки и уход по сезону. Запишите адреса: ул. Норильская,10а и ул. Елены Стасовой, 50.

Забота о собаке - это не только любовь, но и ответственность. Сделайте это лето безопасным и комфортным для вашего лучшего друга.

Летний чек-лист

- Кормить собаку по расписанию, в прохладное время.

- Обеспечить доступ к свежей воде.

- Не гулять в пик жары.

- Регулярно вычесывать подшерсток.

- Обрабатывать от паразитов.

- Проверять лапы и кожу.

- Следить за самочувствием.

- Не оставлять в машине даже на 5 минут.

Организовать и провести Ушастые старты помогли «Красноярская краевая федерация кинологического спорта», детская библиотека им. Гайдара, детская библиотека им. Маршака, библиотека им. Черкасова, Красноярский краевой клуб владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор», Центр дополнительного образования «Спектр» (направление «Юный кинолог»), «Красноярский краевой центр «Юннаты», Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса, Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, приют для собак «Ковчег надежды».

Назира Караханова

Фото Дианы Ивановой.

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