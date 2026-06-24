Курс на эффективность и структурные изменения. Состоялось пятое заседание одиннадцатой сессии краевого парламента

Открывая заседание, председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко отметил высокий уровень прошедшего накануне Х Съезда депутатов Красноярского края. Спикер краевого парламента поблагодарил коллег и организаторов юбилейного собрания законодателей региона за проделанную работу.

Инвестиции и люди

Главным событием минувшего заседания стал отчет правительства края о результатах деятельности за прошлый год, который представил премьер-министр региона Алексей Медведев.

В своем выступлении он отметил, что 2025-й стал периодом глубокой структурной трансформации. Несмотря на санкционное давление, регион еще раз продемонстрировал свою стабильность. В новых реалиях ключевым драйвером развития остается повышение производительности труда — от промышленности до системы госуправления. Несмотря на то, что уже третий год отмечается снижение индекса промышленного производства (до 97,9%) из-за высокой доли металлургии и добывающего сектора в нашей экономике, в крае отчетливо выделяется успешное развитие машиностроения, где индекс производства вырос на 7,4%. Это оживление связывают с динамикой в оборонно-промышленном комплексе, влиянием крупных инвестпроектов в сфере недропользования и мерами государственной поддержки отрасли. Катализатором промышленного роста Алексей Медведев назвал инвестиции.

Особое внимание в докладе он уделил социальной политике. Правительство сделало акцент на демографию через внедрение принципов семейноцентричности. В прошлом году вступили в силу новые меры соцподдержки. Например, краевой маткапитал при рождении первого ребенка получили 1600 молодых мам в возрасте до 23 лет. Действие краевого маткапитала за третьего и последующих детей продлили до 2030 года. В Красноярске начал работу пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. Для многодетных семей и семей с инвалидами базовый размер пособия на детей школьного возраста увеличен до 10 тысяч рублей, причем установлен беззаявительный порядок его получения. Расширена категория многодетных, имеющих право на земельный сертификат, что позволило выдать 237 сертификатов. Кроме того, за год в регионе сданы новые поликлиники, построено 17 врачебных амбулаторий и 39 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтированы более 60 медицинских учреждений. Высокотехнологичную медицинскую помощь получили почти 23 тысячи взрослых и 2,5 тысячи детей. Премьер-министр отметил, что показатель удовлетворенности медицинской помощью по итогам года улучшился, превысив 55%. В регионе созданы дополнительные места в детских садах и школах, преимущественно в красноярской агломерации. В рамках федеральной модернизации обновлены 25 школ и 5 спортивных залов.

Поддержка участников СВО и членов их семей реализуется через региональную программу «Защитники Отечества». Более 2000 человек получили социально-оздоровительные услуги в краевом центре «Березка», а свыше 1200 ветеранов прошли диспансеризацию по принципу «зеленого коридора», получив доступ к различным видам медицинской помощи, включая высокотехнологичную.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания края, руководитель фракции «Единая Россия»:

- Если говорить о содержании ежегодного отчета председателя правительства, то получилась хорошая системная перекличка: и с точки зрения подведения итогов, и с точки зрения постановки задач. Мы буквально накануне провели Съезд депутатов Красноярского края, где тоже говорили о том, что было сделано в регионе за последнюю пятилетку, и о том, какие вопросы жители территорий ставят перед всей системой публичной власти. Обсуждая отчет премьера, депутаты больше говорили о предстоящих задачах, обозначая проблемные темы, вопросы, требующие повышенного внимания. Например, обеспечение наших аграриев ГСМ в преддверии кормозаготовительных и уборочных работ. Вопросы совершенствования системы бесплатной вакцинации населения, вопросы развития программы «Земский тренер», вопросы стабильности и эффективности работы органов местного самоуправления. Отчет стал формой определения точек взаимодействия парламента и правительства края. Мы не случайно акцентировали внимание на том, что прозвучавшие вопросы должны стать первоочередными направлениями совместной работы. Рассчитываю, что этот посыл от Законодательного Собрания правительством будет принят.

Обратная связь

По окончании отчета состоялся традиционный диалог с парламентариями. Владимир Чащин поинтересовался, какие дополнительные меры правительство края планирует предпринять для обеспечения социально-экономической стабильности и недопущения снижения уровня жизни населения в условиях сохраняющейся внешней неопределенности. Галина Ампилогова обратилась с вопросом о системной поддержке муниципальных территорий. Владислав Зырянов спросил о текущей ситуации с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами и перспективах глубокой цифровизации сельского хозяйства. Павел Семизоров обратился к теме жилищно-коммунального хозяйства. Он задал вопрос о механизмах регулирования тарифов и мерах контроля за их экономической обоснованностью. Александр Ратахин предложил усилить работу с налогоплательщиками, кроме того, парламентарий поднял тему состояния здравоохранения в муниципалитетах. Алексей Медведев дал ответы на каждый из поднятых вопросов. Премьер поблагодарил парламентариев и всех участников заседания и подчеркнул, что все высказанные вопросы и инициативы будут детально проработаны.

Права коренных малочисленных народов

Важной темой пятого заседания стал и доклад уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. В своем выступлении Григорий Дюкарев отметил, что в прошлом году в адрес уполномоченного поступило 136 обращений. Среди основных тем - жилищные права северян, обеспечение прав на социальное обеспечение и на труд. По словам уполномоченного, от представителей коренных малочисленных народов также поступают жалобы на действия или бездействие должностных лиц разных уровней власти. Ни одно обращение не осталось без внимания: оказана практическая помощь в реализации прав, восстановлены права с помощью аппарата уполномоченного, даны разъяснения и консультации. В докладе обозначено несколько острых тем, требующих особого внимания. В частности, вопросы учета лиц из числа коренных малочисленных народов, трудовые права в традиционных промыслах, меры поддержки оленеводства, жилищные и коммунальные вопросы, взаимодействие с промышленными компаниями, нехватка кадров в ФАПах в отдаленных северных поселках.

Доклад вызвал активное обсуждение парламента - депутаты задавали уполномоченному вопросы, касающиеся разных областей жизни северян. Так, отвечая на вопрос Андрея Новака об изменениях жизни КМН и возможностях взаимодействия с профильным агентством, Григорий Дюкарев позитивно оценил изменения в образовании, сохранение родного языка, улучшение качества жизни с переходом на возведении домов из бруса. Владислав Зырянов спросил о взаимодействии КМН с недропользователями. По оценке Григория Дюкарева, «Норникель» остается одной из самых лояльных компаний с утвержденной политикой в области взаимодействия с малочисленными народами. Павел Семизоров обозначил проблему отсутствия жилья как главную причину кадрового дефицита, а также выразил пожелание делать больше для развития северного многоборья как традиционного национального вида спорта. Выступая от профильного комитета, вице-спикер Дмитрий Свиридов отметил готовность к взаимодействию Уполномоченного с профильным комитетом, поблагодарил за конструктивную работу и пригласил коллег к совместным предложениям по проекту постановления Заксобрания, основанного на докладе северного омбудсмена.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На пятом заседании одиннадцатой сессии краевого парламента депутаты рассмотрели 48 вопросов, касающихся жизни и развития региона. Среди важных решений законодателей:

* Принято постановление о назначении даты выборов депутатов Заксобрания Красноярского края пятого созыва. Выборы пройдут 20 сентября 2026 года.

* Краевые депутаты одобрили поправки в закон о стандарте стоимости ЖКУ. В частности, предлагается установить единый стандарт по муниципальному округу без учета прежнего разделения на городские и сельские территории.

* В первом чтении поддержан законопроект, расширяющий перечень мер соцподдержки коренных малочисленных народов, ведущих кочевой образ жизни на Таймыре. Коренные малочисленные народы обеспечиваются керосином для освещения кочевого жилья. Законопроект предлагает дополнить этот перечень альтернативными источниками электроэнергии — солнечными и ветроэнергетическими установками, светодиодными лампами.

* В Красноярском крае на 50 процентов увеличат государственные премии для ученых и педагогов. Вопрос рассмотрен в первом чтении. Документ предусматривает увеличение краевых госпремий в сфере профессионального образования.

* Во втором чтении приняты поправки в закон «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта». Статья закона о категориях граждан, которые имеют право на льготный проезд, дополнена пунктом, связанным с регистрацией. В законе зафиксировано, что людям не может быть отказано в предоставлении льготы из-за отсутствия прописки. При этом есть условие: человек должен фактически проживать в крае и не иметь регистрации в другом субъекте России.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА