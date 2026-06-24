Создаем будущее вместе: в Красноярске прошел юбилейный, 10-й Съезд депутатов

Главная «точка сборки» законотворческой деятельности региона и главная парламентская площадка для обсуждения стратегии работы и жизни - так можно наиболее точно охарактеризовать прошедший уже в 10-раз Съезд депутатов Красноярского края.

Этот формат диалога стартовал в далеком 1998-м. Более 28 лет главный форум краевых законодателей не только отражает, но и корректирует вектор развития региона. Открытая дискуссионная площадка помогла наладить многосторонний диалог в сложные 90-е, в не менее напряженные ковидные времена, и в нынешних напряженных реалиях, отмеченных СВО и небывалым санкционным давлением извне.

Сверка часов и синхронизация усилий

Х съезд собрал более 700 участников: парламентариев всех уровней, экспертов, представителей государственной и муниципальной власти, работников средств массовой информации, силовых ведомств, почетных граждан и, конечно, делегатов с территорий. Пожалуй, сложно было придумать более емкий слоган, который стал лейтмотивом большой краевой «сверки часов», чем девиз «Создаем будущее вместе».

Перед выработкой совместных решений по социально-экономическому развитию территорий и обмену лучшими практиками, в преддверии съезда парламентарии провели серию выездных секций и рабочих поездок по муниципалитетам, детально изучив ситуацию на местах и собрав прямые запросы жителей. Они и легли в основу работы съезда и формирование итоговых документов, которые станут «дорожной картой» для законотворцев. На этой основе будут готовиться новые региональные законы и поправки.

К участникам со словами приветствия обратились губернатор Красноярского края Михаил Котюков и заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. Глава региона отметил, что подобный формат встречи дает возможность обсудить ключевые вызовы и скоординировать совместную работу. Он подчеркнул, что сегодня регион является одним из ведущих экономических центров страны. Задача властей - не просто удержать позиции, а обеспечить поступательное, динамичное развитие экономики края.

В приоритете - качество жизни людей

Съезд, как подчеркнул открывавший его председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко, стал не просто отчетным мероприятием, а «стратегической точкой сборки» всего региона, где идет честный разговор о проблемах территорий. Несмотря на беспрецедентные вызовы прошедшей пятилетки, регион не просто сохранил устойчивость, но и укрепил свои позиции в качестве одного из флагманов страны.

В этом заслуга в том числе и региональных законодателей. Новые налоговые льготы, принятые во время пандемии и в период санкций, позволили сохранить рабочие места и инвестактивность края.

Спикер отметил, что позиция краевого парламента по многим темам традиционно находит понимание и на федеральном уровне.

КОНКРЕТНО

Среди недавних инициатив Красноярского края, принятых на федеральном уровне:

- решение о развитии сети мобильных аптечных пунктов для обеспечения доступности лекарств в отдаленных районах,

- изменения в Кодексе РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая ответственность за самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Но главное - работа с двусторонним движением. Так, за последние пять лет муниципалитеты внесли 34 инициативы, большинство из которых были приняты краевым парламентом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Валовой региональный продукт вырос более чем на 50% и превысил 4,2 триллиона рублей

- Объем инвестиций увеличился почти втрое, достигнув рекордных 1,4 триллиона рублей.

По указанным показателям Красноярский край занимает первое место в Сибирском федеральном округе и седьмую строчку в стране.

Отдельно спикер подчеркнул роль местного самоуправления, система которого изменилась в прошлом году. Укрупнение территорий стало жесткой необходимостью, призванной убрать административные барьеры и консолидировать ресурсы. При этом он заверил, что муниципалитеты не останутся без поддержки: в 2026 году объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составит более 170 миллиардов рублей. Деньги пойдут на самые чувствительные для людей сферы: дороги, благоустройство, тепло- и водоснабжение.

Алексей Додатко отметил достижения края в области социальной политики, поддержки семей, бойцов и ветеранов СВО, ряд многих других направлений, по которым Красноярский край является лидером и пионером как в принятии решений, так и в их реализации.

От докладов - к предложениям

Перед аудиторией выступили участники профильных секций Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления. В преддверии Съезда каждая из них провела большую работу по определению ключевых тезисов, которые и стали выжимкой основных задач и путей решения в самых различных сферах краевой жизни.

Вот только некоторые из них:

- Сохранение исторической и территориальной идентичности городов и поселков, вошедших в состав новых округов

- Сохранение системных мер поддержки территорий

- Переход органов местного самоуправления на «семейноцентричный» подход

- Синхронизация процесса подготовки краевых кадров через создание кластеров, объединяющих учебные заведения, работодателей и профильные министерства

- Поддержка бизнеса как главного драйвера развития территорий и региона

- Изменение подходов к благоустройству в городах и селах края

- Новые предложения в сфере ЖКХ, включая необходимость создания профильной краевой программы по ремонту и содержанию муниципального жилого фонда

- Цифровизация АПК и создание условий для специалистов на селе

- Совершенствование работы в сфере обращения с ТКО и др.

Председатель Заксобрания Алексей Додатко отметил:

- У нас есть мощная экономика, устойчивые финансы, наука и колоссальный потенциал. Но наш главный капитал - люди. Экономический рост - это не триллионы ради триллионов, а качество жизни в каждом поселке, уверенность родителей за будущее детей, гордость за свою малую родину. Чтобы у каждого жителя края было понимание: власть его слышит, она рядом, она работает на результат. И эта власть - мы с вами.

В центре должен оставаться человек

После огромной работы по подготовке к Съезду мнениями и впечатлениями уже на площадке поделились сами участники.

Председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин:

- На съезде прозвучало множество предложений, которые станут для нас ориентиром при формировании бюджетной политики на последующие три года. В июле-августе правительство края совместно с комитетами Законодательного Собрания приступает к работе над бюджетными проектировками. Отдельно отмечу поддержку территорий, которая подтверждается нашими финансовыми показателями. Если взять 2025 год - начало перехода на новую модель местного самоуправления, - то объем финансирования, направленного в муниципалитеты, был увеличен на 18 миллиардов рублей. Эта позитивная тенденция сохраняется.

Депутат Законодательного Собрания, директор Уярского сельскохозяйственного техникума Артур Аветисян:

- Сегодня в системе среднего профессионального образования идут масштабные преобразования в части реализации как федерального проекта «Профессионалитет», так и краевого проекта «Профессионалитет для всех». Это интеграция в части совместной подготовки с работодателями, профильными министерствами, технологическими партнерами. Это дает возможность максимально быстро подготовить профессиональные кадры, которые будут двигать экономику.

Председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Александр Новиков:

- Ключевым направлением нашей работы стало благоустройство. За пять лет на благоустройство в крае направлено почти 9 миллиардов рублей. Существенным образом изменились города, малые города и поселки. Поскольку национальный проект «Инфраструктура для жизни» будет продолжаться до 2030 года, нам необходимо сверить часы, чтобы понять, как эффективнее двигаться дальше, обмениваясь успешными практиками.Безусловно, проблемы остаются. Важно не замалчивать трудности, а выстраивать открытый диалог.

Председатель Манского районного Совета депутатов, участник специальной военной операции, выпускник кадровой программы «Сибирский характер» Руслан Лишанков:

- Помощь ветеранам уже оказывается достаточно, в последнее время принято множество правовых актов. Поэтому сейчас важно говорить не о нехватке мер поддержки, а о повышении информированности на местах. Было бы замечательно создать систему «единого окна», где можно в одном месте увидеть все полагающиеся льготы и возможности, обеспечив таким образом необходимую координацию. Что касается психологической реабилитации, потребность в ней, безусловно, есть, но я бы не назвал ее критической. Самое важное для вернувшихся ребят - осознание того, что дома их ждут семья, дети и близкие. Это и есть самая лучшая реабилитация.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов:

- Экология, на мой взгляд, - это следствие нашей деятельности. Красноярский край - настоящая природоресурсная столица: у нас есть полезные ископаемые, огромные лесные, водные и земельные ресурсы. Всем этим богатством нужно распоряжаться максимально рационально, чтобы минимизировать экологические риски при вовлечении ресурсов в хозяйственный оборот. Эту задачу мы будем решать исключительно совместно с органами местного самоуправления и рассчитываем на плодотворную совместную работу.

Председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам КМН Людмила Магомедова:

- По поводу развития Арктики - наш северный комитет наработал свои рекомендации, как для правительства Красноярского края, так и для органов местного самоуправления. Получился план действий на перспективу, в основе которого - программа, подписанная председателем Правительства РФ, по комплексному плану развития всей территории Арктической зоны, особенно по опорным городам: Норильск, Дудинка, Диксон и Хатанга. И, конечно, нельзя забывать о корнях. О тех людях, для которых Арктика всегда была родным домом. Это коренные малочисленные наши народы, их культура и традиции. Все это неприкосновенно и должно приумножаться.

Председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина:

- Что касается отрасли образования: уже не раз звучало, что за эти пять лет отремонтировано и построено достаточно много школ - около шестидесяти объектов. Мы продолжаем строить и ремонтировать здания, которые попали в программу модернизации школьных систем образования. Сюда же вошли детские сады и учреждения среднего профессионального образования. Это хорошее подспорье для нашего края, мы сами тратим достаточно большое количество средств на эти цели, а с помощью федерального бюджета это легче.

Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов:

- 10-й съезд депутатов - это краевая планерка. Депутаты-аграрии серьезно готовились: мы проехали весь край, встречались с руководителями сельхозпредприятий, студентами сельхозтехникумов и рядовыми работниками. Для депутатов всех уровней важно, чтобы законы работали не как декларации, а как реальные инструменты развития села и АПК. Если говорить конкретно о наших предложениях, то остановлюсь на трех тезисах. Первый - цифровизация и технологии. Второй - кадровый вопрос. Третий - комплексное развитие сельских территорий.

Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Елена Пензина:

- Искренне благодарю представителей муниципальных и городских образований, принимавших участие в работе наших секций. Именно благодаря их предложениям были подготовлены документы для правительства края. Особо хочу отметить тему муниципального жилья. Я озвучила предложение о необходимости создания краевой программы, которая помогла бы решить эту проблему. Это позволило бы за счет оптимизации бюджетных средств обеспечить достойным жильем большее количество очередников.

Председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова:

- Мы перешли на новую территориальную организацию местного самоуправления. Говоря о задачах, необходимо отметить, что за последние годы в крае появилось множество объектов спорта, культуры и образования, благоустраиваются общественные пространства. Активно поддерживаются инициативы жителей через краевой проект. Наша задача - обеспечить продолжение государственной поддержки, уделяя внимание малым городам, селам, поселкам и сельским территориям.

Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев:

- Мы говорим, что в центре любого решения должен быть человек. Его жизнь и судьба. И здесь очень важна роль органов местного самоуправления. Если говорить о результатах работы за пять лет, то, безусловно, это существенные сдвиги в системе социальной политики. Мы можем гордиться тем, что максимально упростили ряд мер поддержки. Убрали барьеры и бюрократические препоны, которые существовали. Система здравоохранения края тоже изменилась, в том числе с учетом федеральных требований и принципов финансирования, в частности, по лекарственному обеспечению.

Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Алексей Кулеш:

-Есть целевая задача, закрепленная в госпрограмме, - уменьшить износ систем жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, для нас крайне важно качество тепла и воды для красноярцев. Именно на это будут направлены все наши действия в ближайшие годы. Целевой показатель - снизить степень износа ниже 60%. Безусловно, приоритетом остается обеспечение жильем детей-сирот. Мы надеемся к 2030 году ликвидировать текущую очередь.

Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев:

- Малый бизнес не просто выдержал, но и развивается год от года. Очевидно, что этому способствует рост экономики региона в целом и динамика крупного предпринимательства. Пять лет назад на съезде мы ставили задачу запустить большой инвестиционный цикл - и сейчас наши вложения выросли многократно. Тот объем в 1,4 трлн рублей, которому завидуют многие регионы и страны, - заслуга не только крупных компаний, но и созданных государством условий. Уверен, наш край обладает всеми возможностями быть локомотивом в достижении общенациональных задач.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

- Мы провели большую работу по подготовке съезда в открытом, публичном режиме, чтобы подвести итоги пятилетки и сформулировать предложения по наиболее актуальным вопросам жизни территорий. Наша важная задача - скоординировать работу на всех уровнях власти. Мы зафиксировали текущие позиции края в сфере экономики и социальной политики, обсудили как достигнутые результаты, так и болевые вопросы. У депутатского корпуса особая миссия, которая заключается не только в принятии законов и нормативных актов. Еще важнее - быть проводником мнения земляков. Предстоит доработать резолюцию съезда, чтобы учесть все конкретные предложения, высказанные на секциях и от территорий. Главное уже сделано: мы провели эту сверку и смогли договориться. Есть уверенность, что депутатский корпус края будет работать бесшовно, независимо от уровня власти, на решение общих задач, которые ставят перед нами люди.

Открытый диалог на полях форума

В рамках Съезда спикер краевого парламента Алексей Додатко встретился с главными редакторами газет края. Председатель Законодательного Собрания вручил Благодарности заслуженным работникам средств массовой информации, а также обсудил с руководителями изданий реалии сегодняшнего дня: проблематику территорий, поддержку жителей Севера, адаптацию участников СВО, дефицит кадров, а также развитие опорных городов региона. Ирина Брежнева, руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края, рассказала о структуре редакций, особенностях работы СМИ на местах.

Как отметил Алексей Додатко, местные газеты - главный и самый близкий жителю источник информирования:

- Газеты края - это голос своих территорий, собеседник для читателей. Они формируют общественное мнение, поднимают острые вопросы, предлагают решения.

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В рамках деловой встречи депутатов, представителей органов местного самоуправления, деловых предпринимательских союзов с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Ольгой Загитовой говорили о мерах поддержки бизнес-сообщества. Ольга Загитова познакомила коллег с основными практиками работы, а также ответила на вопросы, которые звучат наиболее часто.

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Здесь же, на площадке Съезда, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев и Уполномоченный по защите прав детей в Красноярском крае Ирина Мирошникова провели встречу с представителями муниципальных округов, где обсудили реализацию задач государственной семейной политики. Ирина Мирошникова рассказала, что жалобы в сфере опеки и попечительства традиционно входят в тройку лидирующих тем.

Илья Зайцев обратил внимание на важность обратной связи и роль муниципалитетов в предложении работающих решений, без которых невозможно выстроить систему опеки, ориентированную на потребности конкретных семей.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА.