На хакасском празднике Тун пайрам выступили 530 чатханистов из разных уголков республики. Чем не мировой рекорд? Кстати, зафиксированный предыдущий держался с 2024 года, тогда на гастрономическом фестивале юга Сибири «Баран-Талган» одновременно выступили 223 музыканта.

Тун пайрам — национальный праздник первого молока. Того, которое дают коровы и кобылы после пастбища, где после зимы пробилась зелёная трава. Так как урожай на этой древней земле зависит от погодных условий и, как считается, высших сил - духов, то древние скотоводы старались задобрить их, проводя этот праздник.

Из молока, полученного от свежего зелёного корма, делали айран — кисломолочный напиток. На Тун пайраме проводился конкурс на лучшее приготовление этого старейшего напитка. Мастера расстарались. Был не только айран, приготовленный по классическому рецепту, но и с добавками — облепиховым, яблочным и даже огуречным соком. В жаркую погоду полезный и прохладный напиток пользовался спросом.

Одно из самых ярким украшением прошедшего в минувшие выходные Тун пайрама стало выступление чатханистов. Чатхан – хакасский многострунный музыкальный инструмент, длина которого достигает до полутора метров, в зависимости от возраста и роста исполнителя. Под струнами имеются подвижные костяные подставки из бараньих позвонков. Когда они перемещаются, меняется строй инструмента. Игра на чатхане чаще всего связана с горловым пением.

На Сагайскую поляну в Аскизком районе, где проходило празднование, в нарядной национальной одежде вышли 530 музыкантов. Самому юному исполнителю — 5 лет, старшему — 86. И под взмах руки преподавателя республиканского колледжа искусств Тамары Чанковой в унисон, без единого сбоя в степи зазвучала мелодия, а потом и песня на хакасском языке. С учётом того, что редко кто играет на этом инструменте, можно ждать новые мировые рекорды - желающих научиться извлекать музыку из чатхана, после выступления стало больше.

На Тун пайраме были представлены десять разных площадок. Муниципалитеты с районов и городов республики создали подворья с юртами. Пройдясь по ним, можно получить представление об укладе и традициях хакасов.

А какие поделки представлены в деревне мастеров! Можно подобрать одежду, в том числе и стилизованные хакасские наряды, деревянные полезные изделия, оригинальные глиняные кружки, ювелирные изделия.

Хакасские игры для детей и взрослых, конкурс национальных костюмов, конноспортивные соревнования — как успеть всё охватить? На площадке национальных игр и состязаний кипели нешуточные страсти. Здесь прошли состязания по национальным играм: шашкам «Тобит», борьбе «Кӱрес», стрельбе из лука «Охчаадаӊ атыс», поднятию камня «Хапчаң тас» и перетягиванию палки «Ағаснаң тартыс».

Есть надежда, что после такого масштабного зрелища, духи древней земли будут благосклонны к жителям Хакасии и даруют хороший урожай.

Фото: Станислав Побеляев.