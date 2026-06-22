Фото: СК России по Красноярскому краю и Хакасии

22 июня в Красноярске у Мемориала Победы с утра было многолюдно. Живые цветы ложились к Вечному огню десятками, венки – один за другим. Вместе с бойцами СВО, силовиками, ветеранами трудового фронта и волонтерами почтить память фронтовиков и тружеников тыла пришли губернатор Михаил Котюков, спикер Заксобрания Алексей Додатко, мэр краевого центра Сергей Верещагин и председатель горсовета Наталия Фирюлина.

Фото: СК России по Красноярскому краю и Хакасии

Эта трагическая дата напоминает, что война живет в каждой семье, в каждом доме. Напомним, из Красноярска на фронт ушли более 65 тысяч человек. Почти 30 тысяч из них не вернулись. Их имена теперь хранит обновленный Зал Памяти музея «Мемориал Победы». Восстановлено уже больше 27 тысяч фамилий. И список не закрыт: поисковики находят новых героев в архивах, в старых письмах, в памяти семей. С каждым годом стенд становится полнее.

Как еще можно почтить память фронтовиков

22 июня, в День памяти и скорби, в Красноярске и во всех населенных пунктах Красноярского края пройдут и другие мероприятия, во время которых все желающие смогут почтить память фронтовиков.

Фото: СК России по Красноярскому краю и Хакасии

Например, в 16:15 по местному времени начнется Всероссийская минута молчания. Финальное событие пройдет вечером. В нем могут принять участие все желающие. В 21:30 на площади у Мемориала зажгутся ровно 3500 свечей. Волонтёры выложат из них огромное полотно: цифру «85» и слова «Красноярск помнит». С высоты это будет читаться как живое послание городу и стране.

Напомним, мы уже публиковали программу основных событий 22 июня 2026 года в Красноярске. Каждый может выбрать, как сказать свое «помню» и «горжусь».

Рекордная огненная картина войны появилась вчера

Первые события к дате прошли традиционно накануне. Вечером 21 июня Красноярский край вновь стал частью международной мемориальной акции «Огненные картины войны». Площадь перед музеем «Мемориал Победы» на несколько часов превратилась в центр притяжения для более тысячи горожан и гостей столицы региона – все они пришли сюда с одной целью: зажечь свечи и поклониться подвигу участников Великой Отечественной.

Общими усилиями на асфальте зажглось ровно 12 тысяч огоньков, из которых сложилось символическое изображение. Общее число участников акции превысило тысячу человек.

Тысячи маленьких огоньков сложились в огромное полотно размером 10 на 30 метров. Это не просто цифры – это самое большое огненное изображение, которое когда-либо создавали в истории Красноярска.

Фото: правительство Красноярского края

Свечи не просто горели – они рассказывали историю. Участники акции выложили из них контур Ордена Отечественной войны. Того самого ордена, который в суровом 1942 году учредили для награждения за храбрость, стойкость и мужество. Рядом с ним зажглись слова: «Красноярск помнит» и «Один народ, одна Победа». Эти огненные фразы читались с любого конца площади.

А когда последняя свеча встала на место, тишина опустилась на площадь. Минута молчания. Многие со слезами на глазах вспоминали своих родных фронтовиков, которые не вернулись с войны.

Акция, которую проводят «Единая Россия» и «Волонтёры Победы», с каждым годом набирает обороты. Организаторы заметили, что год назад, участников акции было меньше: около пятисот человек. Тогда они выкладывали силуэт гидроплана БЕ-4. На этот раз, на площадь пришли в два раза больше горожан. И это главное доказательство того, что память жива не в граните, а в живых руках, которые держат свечи.

«Свеча Памяти»

После того как свечи догорели, люди взяли в руки лампады и пошли с ними к памятнику Воину-освободителю, к мемориальным захоронениям. Так «Огненные картины войны» плавно перетекли в другую международную акцию, «Свеча Памяти», во время которой миллионы человек в России и за ее пределами могут почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Кто-то зажигает свечу возле ближайшего мемориала, кто-то на своем окне, а кто-то цифровой «огонек» на сайте. Главное, что россияне ощущают во время таких массовых акций единство и причастность к истории страны.

Фото: правительство Красноярского края

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