В Красноярске прошла акция «Огненные картины войны»

Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с КГАУ «Дом офицеров» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» провели международную акцию «Огненные картины войны». Мероприятие состоялось на площади музея «Мемориал Победы». Красноярцы выложили из 12 тысяч свечей масштабную экспозицию – изображение Ордена Отечественной войны, первой советской награды, учреждённой в годы Великой Отечественной войны. Огненную композицию дополнили девиз «Один народ, одна Победа» и фраза «Красноярск помнит».

Губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения партии Михаил Котюков отметил:

- Композиция получилась самой большой за всю историю акции в Красноярске — 10 на 30 метров. На мемориале собрались ребята из патриотических движений, участники боевых действий, представители правоохранительных ведомств и просто неравнодушные красноярцы. Красноярский край помнит. И будет помнить всегда.

Инсталляция символизирует единство народа, мужество фронта и тыла, а также память о Великой Победе и подвигах сибиряков в годы Великой Отечественной войны.

Председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко поделился:

-Сегодня мы видим, как из года в год люди собираются для того, чтобы принять участие в этой символической акции и сказать «спасибо» своим прадедам и тем, кто достиг и преодолел трудности, чтобы привести страну к Победе. Подвиг поколения победителей вдохновляет, дает силы и уверенность в том, что, когда мы вместе, нам по плечу любые сложности».

В акции приняли участие участники СВО. Герой России Олег Ликонцев подчеркнул, что День памяти и скорби так же важен, как и День Победы:

- Мы все учились у дедов, это они спасли землю, на которой мы живем. Важнее дня, чем День памяти и скорби нет, мы обязаны помнить тех, кто добился Победы и сохранил нашу страну. Вечная память им.

Мероприятие завершилось общероссийской акцией «Свеча памяти». Горожане вышли к воинским мемориалам, зажгли свечи и возложили их в память о погибших.

В рамках партийного проекта «Историческая память» акция «Огненные картины войны» традиционно проходит во всех Городах воинской славы, Городах трудовой доблести и Городах-героях, а также в других государствах. Сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание – важные направления народной программы и партийного проекта «Историческая память».

Фото: предоставлены КРО партии «Единая Россия».