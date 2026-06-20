В Красноярске состоялась 43-я конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

В мероприятии приняли участие члены президиума и регионального политсовета, депутаты-партийцы всех уровней законодательной власти, главы муниципальных образований, делегаты от местных отделений «Единой России», а также победители предварительного голосования.

Главная тема конференции – подведение итогов предварительного голосования. В региональном отделении отмечают, что предварительное голосование в Красноярском крае стало одним из лучших в Сибири. Около 250 тысяч жителей края приняли участие в голосовании. Они и выбрали победителей процедуры среди 403 представленных кандидатов. По результаты предварительного голосования партия сформирует свою команду на предстоящих осенних выборах.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Красноярского Михаил Котюков поблагодарил жителей региона, принявших участие в голосовании:

- При формировании партийной команды нам очень важно услышать мнение каждого. Уже сегодня мы четко понимаем, кто действительно пользуется доверием жителей. Сформирован список победителей, которые войдут в нашу команду в предстоящую кампанию.

Также Михаил Котюков отметил роль жителей в формировании новой народной программы. 42 тысячи от жителей Красноярского края уже оставили свои предложения на специальном портале Естьрезультат.РФ и они продолжают поступать как в онлайн-формате, так и во время встреч в территориях региона. Всего жители страны внесли в новую программу более 1,5 млн предложений.

- Мы не принимаем ключевые решения за закрытыми дверями, руководствуемся принципом: всё решают люди. Этот подход проверен временем. Он означает политическую зрелость «Единой России» и предполагает особую ответственность кандидатов. На протяжении почти 25 лет наша команда последовательно и ответственно решает реальные задачи. Главная цель партии – системное развитие региона и страны, поддержка граждан на всех уровнях власти. Нам предстоит ответить на такие серьезные вызовы, как: демография, кадровый голод, развитие экономики в условиях внешнего давления, безопасность нашей страны. Именно народная программа станет основой наших действий, - подчеркнул Михаил Котюков.

На конференции еще раз прозвучали ключевые задачи, которые ставят перед собой партийцы регионального отделений - это системная работа по решению проблем жителей края, конкретная помощь людям и реализация народной программы.

Участники мероприятия также избрали делегатов на федеральный съезд партии «Единая Россия», который состоится 28 июня в Москве.

На конференции были вручены и партийные билеты новым членам «Единой России». Среди них - социальный координатор красноярского филиала фонда «Защитники Отечества», боец СВО Дмитрий Работников. О своем новом статусе Дмитрий говорит:

- Это не просто билет — я получил доверие избирателей, доверие к своему опыту, к своим планам, мечтам, которые я собираюсь реализовывать в составе сильной, зрелой команды. Партия «Единая Россия» — действительно самая реальная политическая, законодательная сила в нашей стране, которая решает вопросы у людей.

Фото: КРО «Единая Россия»