«Сибирский характер»: Быть полезными людям

Фото - Александр ЧЕРНЫХ

Программа подготовки управленческих кадров для участников СВО «Сибирский характер» стартовала в Красноярском крае в феврале 2025 года в День защитника Отечества. «Сибирский характер» стал дополнением к федеральному проекту «Время героев», задача которого создать квалифицированный управленческий корпус из числа участников специальной военной операции. Отборочные этапы программы включали заполнение анкеты, написание эссе, тестирование и собеседование. Участниками программы захотели стать более 1000 человек - жители ДНР, Красноярского и Алтайского краев, республик Крым, Тыва, Хакасия, Московской, Новосибирской, Иркутской, Ростовской областей. По итогам отборочных этапов в программу вошли 60 ветеранов СВО. За время подготовки участники прошли четыре ключевых модуля: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления».

СПРАВКА «КП»

Программы по созданию управленческого кадрового корпуса для участников и ветеранов СВО в регионах запустили по поручению Президента России Владимира Путина. Главная цель - подготовка высококвалифицированных компетентных специалистов и руководителей для работы в органах публичной власти, государственных учреждениях, организациях.

На благо жителей края

Очно-заочный процесс обучения начался 16 сентября 2025 года – участникам предстояло пройти годовой курс «Государственное и муниципальное управление» - а это 500 академических часов - в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Первый образовательный модуль профессиональной переподготовки открыл Михаил Котюков. Губернатор рассказал участникам о приоритетах развития региона, управленческих задачах и отметил, что специфика государственного управления заключается в необходимости принимать решения, которые затрагивают интересы многих людей, так же, как и на передовой.

- От вашего прихода в систему управления люди ждут очень многого. Прошу вас быть настойчивыми, добиваться целей и тех результатов, о которых мы с вами договорились. Специфика госслужбы отчасти похожа на то, что вы прошли на специальной военной операции, когда вы решаете не только за себя, но и за тех, кто рядом, - дал напутствие губернатор.

Длительность образовательной программы составила девять месяцев. Помимо лекций, участники программы занимались на практических занятиях, посещали объекты муниципального управления и проходили командообразующие тренинги.

Фото - Александр ЧЕРНЫХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края:

- Ребята показали настоящий сибирский характер в зоне проведения специальной военной операции, получили самые высокие оценки командиров. Их потенциал, конечно, будет востребован для решения государственных задач – на муниципальном и на региональном уровне, на предприятиях и в организациях. Надежные, умеющие действовать быстро и эффективно, с новыми идеями люди должны занимать ответственные посты. Программа «Сибирский характер» дала нашим ребятам дополнительные управленческие навыки, самые современные педагогические разработки, которые позволят им направить свои знания и опыт на развитие края.

Под чутким руководством наставников

С каждым участником программы работал опытный наставник, который помогал быстрее вникнуть в рабочие процессы. Кстати, наставники также прошли обучающий семинар, чтобы быть для своих подопечных более полезными. Например, им рассказали, на чем необходимо концентрировать внимание во время профессиональной стажировки участников программы и как им помочь подготовить выпускную квалификационную работу.

Губернатор Михаил Котюков стал наставником для ветеранов СВО Александра Ляхова и Алексея Стрельникова. На одной из встреч с губернатором ребята поделились впечатлениями от первого этапа обучения. Оба ветерана успешно справились с практическими задачами и сдали экзамены. Вместе с наставником ребята выбрали темы квалификационных работ – проект должен отражать региональную специфику и содержать прикладные предложения. Алексей и Александр решили выстраивать свою карьеру, ориентируясь на опыт боевой службы. Алексей Стрельников работал над проектом по формированию общественного пространства «Аллея памяти» на о. Татышев г. Красноярска, а Александр Ляхов на отлично защитил перед аттестационной комиссией предложения по совершенствованию региональной системы работы с добровольцами и ветеранами СВО.

Фото - krskstate.ru

Сохранение исторической памяти

В середине мая участники «Сибирского характера» в рамках финального образовательного модуля программы обсудили вопросы патриотизма и сохранения исторической памяти на встрече с федеральными экспертами. Основной темой дискуссии стала роль исторической памяти и патриотизма в работе современных управленцев. Руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина и участник федеральной программы «Время героев», заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох рассказали о работе своих организаций.

- Сохранение исторической памяти – наша общая задача. Ребята, которые участвовали в СВО, как никто другой понимают цену Победы в Великой Отечественной войне. И после выхода на государственную и муниципальную службу им предстоит транслировать эти ценности обществу, – сказала Наталья Шадрина.

Владимир Горох подчеркнул: патриотизм для государственного служащего – это не лозунг, а ежедневная ответственность за результат. Участники программы уже доказали способность брать на себя ответственность в боевых условиях. На гражданской службе этот принцип должен трансформироваться в умение принимать сложные управленческие решения ради развития страны и поддержки людей. Говоря о запросе государства к новому кадровому резерву, он выделил ключевые качества: профессионализм, целеустремленность и неравнодушие. Заместитель начальника управления кадров и государственной службы Губернатора края Евгения Димитрова отметила: «Когда мы соединяем боевой опыт с управленческим, получаем новых лидеров. Они не боятся принимать решения, идут вперед, смотрят на проблемы свежим взглядом».

Фото - Александр ЧЕРНЫХ

Знания – в реальные проекты

Финальный этап программы «Сибирский характер – модуль, посвященный современным технологиям управления, - стал для участников самым напряженным. Им предстояло не только заниматься, но и готовиться к защите индивидуальных проектов, которые они разработали с наставниками. Их также ждало подведение итогов командной работы над реальными задачами региона, начатой ими по поручению губернатора.

Защита групповых проектов состоялась в Национальном центре «Россия» на Енисее. Свои работы участники программы представили губернатору, руководителям профильных министерств и ведомств. Всего на защите презентовали девять проектов.

Один из проектов – «Быть воином - жить вечно». Его авторы работают над созданием единого цифрового архива историй бойцов СВО. Каждая биография будет сопровождаться мультимедийным контентом. Предложения ветеранов по увековечиванию подвигов земляков уже внедряются в красноярских школах. Другая группа во время обучения сосредоточилась на проекте «Единая система координации и оказания комплексной поддержки участникам СВО и их семьям в Красноярском крае через площадку фонда «Защитники Отечества» с устранением межведомственных барьеров». Ветераны выступили с инициативой создать межведомственный совет при филиале фонда «Защитники Отечества». Совет будет координировать взаимодействие между различными ведомствами, чтобы участники СВО и их близкие могли оперативно и адресно решать социальные, медицинские, юридические и бытовые вопросы. Инициативы участников программы также касались туризма, совершенствования условий адаптации ветеранов СВО, цифровизации мер поддержки и патриотического воспитания молодежи.

- Видно, что ребята вложили в свои инициативы знания, время, личный опыт, а главное — желание быть полезными людям. Многие идеи проработаны не как ответ на учебные задания, а как готовые решения, которые можно применять уже сейчас. Поручил министрам помочь воплотить лучшие предложения на практике, – отметил Михаил Котюков.

22 мая в Доме дружбы народов «Родина» состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам кадровой программы «Сибирский характер». Дипломы и памятные подарки вручили Михаил Котюков и представитель Высшей школы государственного управления РАНХиГС Людмила Татаринова. Приветственное письмо участникам программы направил народный артист России Никита Михалков. Известный режиссер подчеркнул, что Красноярский край всегда был территорией сильных людей и пожелал, чтобы сибирский характер, помогавший бойцам на поле боя, стал основой для мирного созидания.

Фото - Александр ПАНИОТОВ

Важный и нужный опыт

Выпускники программы «Сибирский характер поделились с нами своими впечатлениями о проекте.

Игорь Балаболенко - преподаватель кафедры наземной артиллерии и сухопутных войск Военного учебного центра СФУ, председатель Красноярской региональной общественной организации «Союз ветеранов специальной военной операции».

- Участие в программе стало для меня отличной возможностью послужить Родине на новом поприще. Это уникальная возможность – научиться муниципальному государственному управлению. Тем более сам президент сказал, что «ветераны СВО - это моя команда». Обучение было сложным, насыщенным – мы начинали часов в 7 утра и завершали в районе 23 часов. У нас были и образовательные мероприятия, и культурно-досуговые. Посещали театры, ездили на экскурсии на Красноярскую ГЭС, в Енисейск, проходили стажировки, которые нам организовали наши наставники. Моим наставником был Александр Викторович Усс. Мы плотно общались, я с ним советовался по разным вопросам. Например, по выбору темы для группового или индивидуального проекта. Я взял тему региональных наград ветеранам Красноярского края, чтобы можно было отметить не только ветеранов СВО, но и других локальных конфликтов. Многие из ребят уже прошли ресоциализацию и приносят пользу обществу, молодежи, в целом региону. Таких людей нужно отмечать и делать так, чтобы о них знали.

- Что дало вам участие в программе, помимо знаний, опыта?

- Лично для меня – это большой круг знакомств, обширные социальные связи. Несмотря на то, что мы с многими ребятами из региона были уже знакомы, появились и новые. Нам удалось поучиться с ребятами из потока федеральной программы «Время героев». Благодаря программе, я научился понимать процессы управления, видеть многие ситуации изнутри.

Игорь Владимирович одержал победу на предварительном голосовании партии «Единая Россия», и в сентябре примет участие в выборах в Законодательное собрание края.

Участник программы Иван Брюханов еще в середине обучения возглавил Хребтовское территориальное подразделение администрации Богучанского округа. Этот поселок – малая родина ветерана СВО. После окончания СибГТУ Иван работал на предприятиях лесной отрасли. За самоотверженность и отвагу на фронте награжден орденом Мужества.

- Войти в программу мне посоветовала мой координатор из фонда «Защитники Отечества». Высшее образование у меня есть, специальность инженерная. Я подал документы, успешно прошел отборочные испытания. Конечно, конкуренция была большая – из более чем тысячи человек выбрали всего 60, - рассказывает Иван Сергеевич. – Переживал, когда выполняли тестовые задания на время, во время собеседования. Но справился – большое спасибо моей семье за поддержку! Из программы очень многое узнал о муниципальном устройстве, об управлении, руководстве. Кроме лекций мы выезжали на практические занятия. Ездили в Горсовет, в Заксобрание, где нам рассказывали, как работает законодательная власть, как идет работа над принятием законов… Полученный опыт – колоссальный! Думаю, мы еще долгое время будем «переваривать» эту информацию, вспоминать, использовать в работе. Моим наставником был глава Богучанского округа Алексей Сергеевич Медведев, и сейчас я работаю в его команде. Опыт, который я получил, очень помогает в работе, а ее много – и бумажно-кабинетной, и в «полях», когда взаимодействуешь с людьми, налаживаешь коммуникации, общаешься с подрядчиками.

Сергей Зеньков - главный специалист отдела по безопасности населения администрации Северо-Енисейского округа.

- Принять участие в программе решил, чтобы еще лучше разбираться в муниципальном управлении. Отбор прошел легко, потому что уже был знаком с многими темами. Моим наставником стал глава округа Алексей Николаевич Рябцев. Программа, которую мы прошли, была очень разнообразной. Мы получали информацию из первых рук: нашими спикерами были министры, замминистров, депутаты… Я стал грамотнее разбираться в вопросах муниципальной власти, применяю знания в работе. Занимаюсь вопросами гражданской обороны в округе, вопросами антитеррористической защиты, проводим тренировки в образовательных учреждениях. Работа интересная и важная, использую знания, которые получил во время учебы в Военном инженерном институте, в программе «Сибирский характер» и во время службы. В планах – работать дальше на благо края. Знаете, нужно никогда не сдаваться, идти до победы под девизом «Лучше - можно, хуже – нельзя!»

Фото - Александр ПАНИОТОВ

КСТАТИ

Портреты героев СВО

В Национальном центре «Россия» на Енисее открылась выставка «Они сражались за Родину», посвященная героям специальной военной операции. Экспозиция передвижная и будет работать в Красноярске до 16 июня. На выставке более ста портретов бойцов из разных регионов, ведомств и подразделений, в том числе портреты героев из Красноярского края. Каждое полотно – история солдата, его боевой путь и награды. Авторы работ – художники Шамиль Курбанов и Екатерина Федорова. Идейный вдохновитель проекта, руководитель инициативной группы «Север», участник СВО Павел Шабрин, отметил, что ему очень хотелось, чтобы выставку посетила молодежь.

КОНКРЕТНО

Еще во время обучения многие участники «Сибирского характера» пополнили управленческую команду Красноярского края. Всего за время реализации программы 21 ветеран СВО получили назначения на ответственные посты в муниципалитетах региона.

- Сергей Сергеев был назначен главным специалистом по мобилизационной работе и гражданской обороне в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю. Сергей Юрьевич родился в селе Ермаковском. В 2019 году окончил СФУ по специальности «Наземные транспортно-технологические средства и комплексы». После возвращения из зоны СВО работал в уголовном розыске. Воинское звание – лейтенант. Перед новым назначением ветеран СВО прошел стажировку в агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

- Андрей Боярко стал руководителем юридического отдела администрации Назаровского округа. Он родился недалеко от Назарово, в селе Верхний Ададым. Ветеран СВО имеет профильное высшее образование, за плечами – служба в органах внутренних дел, государственные и ведомственные награды.

- Данила Безруких назначен на пост заместителя директора физкультурно-спортивного комплекса «Ангара» в поселке Богучаны.

- Александр Казаков получил должность заместителя главы Сосновоборского округа по оперативному управлению. Коренной житель Сосновоборска имеет высшее юридическое образование и опыт управленческой работы в системе МВД. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

- Ветеран СВО Марат Винский стал главным редактором газеты «Красноярский рабочий». С 1 декабря 2025 года он приступил к исполнению своих профессиональных обязанностей на этом посту. Журналистике Марат Винский посвятил более 20 лет, работал в разных СМИ, его репортажи хорошо известны жителям региона. В 2023 году Марат ушел служить в зону СВО. За проявление мужества и доблести награжден медалью «За отвагу». Вернувшись домой, он прошел отбор в программу подготовки управленческих кадров «Сибирский характер».

- Дмитрий Корольков, участник специальной военной операции и полковник юстиции, назначен заместителем руководителя администрации Центрального района Красноярска. Дмитрий Витальевич имеет два высших образования. Он много лет посвятил следственной работе и проходил службу в различных подразделениях СК РФ по Красноярскому краю.

- Николай Топоев, награжденный медалью «За отвагу», возглавил Малиновское территориальное подразделение администрации Ачинского муниципального округа. Его профессиональная деятельность всегда была связана с экономической сферой.

- Андрей Иванов назначен ведущим консультантом в краевом учреждении «Управление социальной защиты населения».