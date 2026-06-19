Оставшегося без хозяина мейн-куна спасли на Столбах под Красноярском. Фото: приют "Золотое сердце".

Худющий, как скелетик, а в глазах и тоска, и надежда… Гибнущий от голода и жажды мейн-кун несколько дней ждал хозяина у дороги в нацпарк Столбы под Красноярском. Но толпы людей шли мимо, коту не помог ни один. Хотя жара стояла страшная, +34, но никто не плеснул бедняге воды. Чем закончилась эта история, рассказали «КП» - Красноярск сотрудники приюта «Золотое сердце».

Хозяева бросили или потеряли питомца

Все случилось несколько дней назад. У дороги, ведущей на Столбы, появился кот. Рыжий, крупный - породы мейн-кун. Меж тем в нацпарк запрещено приходить с питомцами. Это опасно, тут полно диких животных.

- Неужели потерялся? Или все же он местный, приблудился с ближайших дач? – предположили очевидцы. Но вмешиваться в ситуацию не стали, пошли дальше.

А кот остался на том же месте. Словно застыл на обочине, кого-то ждал, высматривал. Может, упустившего (или бросившего) его хозяина?

Подбегал к людям, будто кого-то искал

Так продолжалось не день и не два. Рыжий караулил у дороги. Истощенный, шерсть торчит клочьями. Но он упорно не покидал свой «пост», хотя мучился от голода и жажды.

- К тому же жара была адская, +34, - говорят волонтеры. – Но, похоже, парень ничего не ел и не пил. Никто не дал ему даже воды! А на Столбах всегда толпы туристов. Он подбегал к ним, тянулся к людям, как будто кого-то искал, надеялся. Но потом плелся обратно.

Кот несколько дней просидел на одном и том же месте у дороги. Фото: приют "Золотое сердце".

Котик вряд ли продержался бы долго. Но, в конце концов, над ним сжалился кто-то из посетителей. Написал пост «Животное в беде!», раскидал по соцсетям. К счастью, он попался на глаза волонтерам.

Возможно, кота просто завезли в лес

- Утром кот был в лесу на Столбах, а вечером уже у нас, - поделилась с «Комсомолкой» основатель приюта «Золотое сердце» Наталья Жидкова. – Было ясно, скитался он долго. Очень похудел, весил всего 7кг, для взрослого мейн-куна это мало. Еще с него сняли восемь клещей!

Спасенного из тайги кота отправили в ветклинику. Осмотрели, взяли анализы, привили, кастрировали. Даже побрили – его было не отмыть. Оказалось, кот молодой, довольно здоровый. Только исхудал, оголодал, очень устал без дома.

Что с ним стряслось, можно только догадываться.

- Потеряли? Но потом его никто не искал, не было ни одного поста про потеряшку мэйн-куна, - рассуждает Наталья Жидкова. – Не исключено, что хозяева просто избавились. Привезли на Столбы и высадили у дороги. Его нашли неподалеку от входа в нацпарк, может, метрах в 200 или чуть дальше.

Найденыша отправили в ветклинику, а потом в приют. Фото: "Золотое сердце".

Приехали, увидели, влюбились

Так или иначе волонтеры кота не бросили. После всех процедур поселили у себя, дали имя – Янтарь (за цвет его шубки).

Впрочем, в приюте он провел считанные дни. О непростой судьбе найденыша узнала красноярка Мария и ее семья. Решение пришло сразу: «Берем!».

В итоге парень уже уехал домой. Потихоньку обживается, приходит в себя. Все-таки испытал такой стресс, лишился хозяев, несколько дней выживал в лесу.

Главное – добровольцы успели, кота выручили. А его долг за клинику, который «повис» на приюте, оплатила семья. Люди внесли больше 20 тысяч рублей.

Сейчас котик дома, привыкает к новому месту, людям. Фото: приют "Золотое сердце".

Каждый день – борьба за тех, кого предали

- Сейчас Янтарь дома. Только теперь у него новое имя – Джеймс. И – будем надеяться – новая жизнь, - заключает Наталья Жидкова. – А про прежних хозяев, что тут сказать? Спасаешь животное, лечишь, плачешь вместе с ними от боли. Летишь в клинику, отдавая последнее, радуешься, что хватило на оплату. Счастье, что смогли накормить, что хорошие люди привезли корм или игрушки. Это простая формула: живи в мире со всеми, помогай слабым. Что происходит с людьми? Как можно мучить или бросить на смерть живое существо, в чем виноват кот, которого вывезли в лес? Или котята, тщательно упакованные в пакет, коробку, заклеенную скотчем? Сколько их не дождалось помощи? Каждый день борьба за них – тех, кого приручили и предали.

КОНКРЕТНО

Сейчас приют остро нуждается в поддержке. Он рассчитан на 300 «постояльцев», а их уже 400+. Сотрудники просто не могут оставить животных пропадать на улице или в лесу.

Тогда как приют выживает только на пожертвования. Финансирования у него нет. Есть только одна надежда – на нас, нашу помощь. Даже 100-300 рублей могут решить чью-то судьбу.

Как поддержать приют? Смотрим здесь.