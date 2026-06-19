Расскажем, где в Красноярске можно покупаться летом-2026 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Пляжный сезон в самом разгаре. «КП-Красноярск» подготовила список мест, где можно покупаться в Красноярске и рядом с городом летом-2026.

Где в Красноярске можно покупаться летом-2026

В Красноярском крае официально разрешено купаться в четырех локациях:

- озеро «Зеркальное» на острове Татышев;

- залив «Стрелка» у вантового моста;

- водоем у Октябрьского моста.

- Красноярское водохранилище в Идринско-Краснотуранском округе у сопки «Серебряная».

«Ривьера»

Бассейны под открытым небом в самом центре Взлетки.

Цены:

- Стандарт 3 часа – 800 р., комфорт – 1300 р.;

- Безлимит – 1300 и 1800.

- С 18:00 и до закрытия цена стандарта – 500 р., комфорта – 800.

- Дети до пяти лет включительно бесплатно.

Время работы: с 9:00 до 21:00;

Адрес: 78 Добровольческой бригады 14И/4.

«Прищепка»

Комплекс в Октябрьском районе.

Цены:

- 14+ лет – 1600 р.;

- 7-13 лет – 1440 р.;

- 3-6 лет – 1280 р.;

- До трех лет вход бесплатный.

Время работы: с 09:00 до 21:00.

Адрес: Садовая, 2г/1.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Пляжный комплекс «Мираж» в «Бобровом логу»

Цены:

- 3 часа стандарт для взрослых – 1850 р., для детей – 1100;

- 3 часа по тарифу комфорт – 2350 для взрослых и 2000 для детей;

- день – 2500 для взрослых и 1600 для детей;

- вечер – 1200 для взрослых и 700 для детей.

Время работы: пн-пт 10:00–21:00; сб,вс 09:00–21:00.

Адрес: Сибирская, 92/1.

Банно-бассейновый комплекс «Сударь»

Цены:

- Утро (с 10:00 до 13:00) – 1500 рублей; - День (с 13:00 до 19:00) – 2000 рублей;

- Вечер (с 16:00 до 19:00) – 1500 рублей;

- Безлимит (с 10:00 до 19:00) – 3000 рублей.

- С детьми до семи лет посещение бассейна запрещено.

Время: 10:00-00:00.

Адрес: Базайская улица, 58а.

Летний комплекс «Холмы»

Цены:

- Шезлонги – от 2000 до 3200 рублей в день (будни, выходные). После 15:00 действует скидка;

- Двухместные кровати: от 7000 до 8300 р.;

- VIP зоны (на 4-8 человек): от 20 000 до 35 000 рублей в день.

- Дети до 7 лет бесплатно.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Адрес: Коттеджный поселок Монамур, 5.

«Маналэнд»

Открытые чаши с подогревом, горки и фонтан для прыжков с бортиков.

Цены:

- Без шезлонга весь день: будни – 1300, выходные – 1400 р.;

- Комфорт (шезлонг): будни – 1800, выходные – 2100 р.;

- Лаунж-кровать (на 2 чел.): будни – 5500, выходные – 6000 р.;

- Топчан классический (на 4 чел.): будни – 6000, выходные – 6500 р.;

- Топчан комфорт (на 12 чел.): будни – 15 000, выходные – 17 000 р.;

- Детский билет (3-8 лет): будни – 800, выходные – 850 р.

- Дети до 3 лет бесплатно.

Время работы: с 10:00 до 20:00.

Адрес: пос. Усть-Мана, улица Лесная, 14/10.