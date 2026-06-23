В крае подвели итоги ЕГЭ по физике и обществознанию. На фото: стобалльница по обществознанию Моника Мкоян. Фото: из личного архива

В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ еще по двум предметам – физике и обществознанию. Ранее объявляли результаты экзаменов по истории, литературе, химии, математике и русскому языку. Все эти предметы на 100 баллов написали 88 человек из нашего региона.

Выпускница красноярской школы №149 Моника Мкоян единственная в крае написала экзамен по обществознанию на 100 баллов. Ранее стобалльниками по этому предмету были два выпускника в 2023 году.

С шестого класса обществознание является одним из ее любимых предметов. Девушка постоянно участвовала в олимпиадах и из-за разъездов перешла на домашнее обучение. Моника хочет стать финансистом.

Всего общество написали 5275 человек. У 274 из них свыше 80 баллов. Двенадцати ребятам до «сотки» не хватило двух баллов.

Экзамен по физике на максимальный балл сдали 12 человек. Для сравнения, в 2025 году 100 по этому предмету получили четверо ребят.

Будущий архитектор Кирилл Гриднев из школы №8 Шарыповского округа написал физику на 100 баллов. К экзаменам готовился сам.

На фото: Кирилл Гриднев. Фото: из личного архива

- Я ожидал такой результат. К экзамену готовился заранее. Значительный вклад в мою подготовку внесла учитель физики Лаптева Ирина Владимировна. Ей я хочу выразить огромную благодарность.

А Арина Хмелькова из ачинского лицея №1 хочет стать физиком-ядерщиком.

На фото: Арина Хмелькова. Фото: из личного архива

- Я готовилась к ЕГЭ по физике с 10 класса. Ежедневно выделяла около двух часов на повторение материала. У меня была четкая цель – поступить на направления ядерной физики. А когда есть цель – обязательно будет результат.

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