В праздничный день Красноярск вспоминает своих олимпийских чемпионов. На фото: Елена Наймушина. Фото: соцсети

23 июня отмечается международный Олимпийский день. Этот турнир – вершина карьеры и кульминация многолетних тренировок, далеко не каждый спортсмен может похвастаться участием в Олимпийских играх. Однако среди спортсменов из Красноярского края существует целая плеяда легенд, чьи имена вписаны в историю мирового спорта. «КП-Красноярск» собрала «золотой список» олимпийских чемпионов-земляков.

Иван Ярыгин

Первый олимпийский чемпион из Красноярского края. Борец вольного стиля родился в Кемеровской области, а затем переехал в поселок Сизая, что на юге края. На Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году Ярыгин установил рекорд, который не побит до сих пор: на все свои победные схватки он затратил суммарно 7 минут 20 секунд. Через четыре года в Монреале «Иван Грозный» повторил свой успех. Коронным приемом борца являлась передняя подножка захватом плеча снизу и руки.

Другие достижения Ярыгина: чемпион мира (1973), пятикратный победитель Кубка мира (1973, 1976, 1977, 1979, 1980), чемпион Европы (1972, 1975, 1976), серебряный призер чемпиона Европы (1970, 1974), победитель Всемирной Универсиады.

Погиб 11 октября 1997 года в автокатастрофе на автостраде Махачкала – Кисловодск. Чемпион ехал на турнир памяти Али Алиева, вместе с ним в автомобиле находились директор кисловодской учебно-спортивной базы олимпийского резерва Изамутдин Кадыров и двое его сыновей. Иномарка потеряла управление, вылетела на «встречку» и врезалась в припаркованный на обочине грузовик с мукой. В момент столкновения скорость составляла 140 км/ч. 14-летний Расул Кадыров скончался на месте, его отец и брат выжили. Сидевший на пассажирском Иван Ярыгин получил черепно-мозговую травму. Его доставили в реанимацию, где он умер через полчаса.

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Ежегодно в Красноярске проводится Кубок памяти Ивана Ярыгина.

Ярыгин. Фото: championat.com

«Маленький танк» Алексей Шумаков

Советский борец, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Васильевич родился в поселке Почёт Абанского района Красноярского края. На Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале боролся в весовой категории до 48 килограммов и стал чемпионом. Носил прозвище «маленький танк».

Является Почетным гражданином Красноярска, сегодня ему 77 лет. С 1984 года в краевом центре проводится турнир по греко-римской борьбе на призы Алексея Шумакова.

Алексей Шумаков. Фото: МО Абанский район

Ольга Сухарнова

Советская баскетболистка родом из села Переходинское Красноярского края. В 1976 и 1980 годах стала чемпионкой Олимпийских игр в Монреале и Москве. Выступала за «Спартак» (1971-1988), за французские клубы БАК Миранд (1988-1990), «Шаль-Лез-О Баскет» (1990-1994). Также является чемпионкой мира, СССР и Европы. Играла до 41 года, а затем занималась тренерской деятельностью. По информации СМИ, на сегодня 71-летняя Сухарнова проживает во Франции.

Людмила Чернова

Советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка в эстафете 4×400 метров Людмила Чернова родилась в Норильске в 1955 году. На XXII Летних Олимпийских играх 1980 года принимала участие в забеге на 400 метров и в эстафетном беге 4×400 метров. Команда СССР выиграла золотые медали. После завершения карьеры Людмила Чернова работала тренером, а в 2012 году стала министром физической культуры и спорта Краснодарского края.

В 2018 году Чернову обвинили в превышении должностных полномочий. Руководителю ведомства ставили в вину незаконную выдачу 886 млн рублей на содержание футбольной «Кубани» в рамках реализации ведомственной целевой программы. А в 2019 году на нее завели еще одно уголовное дело: подозревали в незаконном субсидировании 65 млн рублей, но уже в хоккейный клуб «Кубань» по той же краевой программе развития спорта. Чемпионку тогда отправили под домашний арест. Однако спустя несколько месяцев первое дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Арест по второму делу, которое в итоге тоже было прекращено, продлился до сентября 2019 года. Сейчас Чернова является президентом федерации легкой атлетики Краснодарского края.

Людмила Чернова. Фото: goprosport

Елена Наймушина

Елена родилась в Аскизе (Хакасия), затем вместе с семьей переехала в Красноярск, где начала заниматься спортивной гимнастикой. Олимпийской чемпионкой стала в 15 лет – на Играх в Москве в 1980 году. Выступлению под «Калинку» зал аплодировал стоя. А постеры с ее идеальным шпагатом разлетелись по всему миру.

- Когда я ехала на Олимпиаду в 80-м году, ощущала дикую ответственность. Меня несколько раз будили перед Олимпиадой среди ночи и отправляли на тренировку. Я шла и выполняла все упражнения на автомате. Если честно, я не знаю секрета успеха: наверное, это было просто везение, - рассказывала Елена ранее «КП-Красноярск».

Другие достижения Наймушиной: обладатель Кубка мира (1980), вице-чемпионка мира (1979, команды), чемпионка СССР и РСФСР.

Выиграв две медали в Канаде, юная Елена окончательно порвала со спортом. Чемпионки не стало 14 марта 2017 года на 53-м году жизни. Ее похоронили на Аллее Славы Бадалыкского кладбища.

Вячеслав Атавин

Вячеслав родился в Красноярске, сегодня ему 59 лет. В составе сборной СССР Атавин стал олимпийским чемпионом по гандболу на Играх в Сеуле в 1988 году, будучи самым молодым игроком в команде. На Олимпиаде он провел все шесть матчей, в которых забросил 23 мяча.

Лучшие спортивные достижения: олимпийский чемпион (1988), чемпион мира (1993, 1997), вице-чемпион мира (1990), чемпион Европы (1996), чемпион России (1990).

Завершил карьеру в 2007 году в испанском клубе.

Юрий Мухин

27 июля 1992 года Юрий Мухин из Зеленогорска стал чемпионом XXV летних Олимпийских игр в составе эстафетной команды 4х200 м вольным стилем, установившей мировой рекорд, продержавшийся до 2000 года.

В дальнейшем побеждал на чемпионате Европы, становился призером чемпионатов мира на короткой воде и Кубка мира.

Юрий Мухин является первым пловцом в истории края и Омской области, который принял участие в Олимпийских играх, и единственным обладателем золотой олимпийской медали в спортивном плавании.

Светлана Мастеркова

Звезда мировой и российской легкой атлетики родилась в 1968 году в Ачинске Красноярского края. На Играх в Атланте 1996 года Мастеркова одержала победы в беге на дистанциях 800 и 1500 метров. В 2003 году она объявила о завершении спортивной карьеры. Работает спортивным телекомментатором, принимает участие в различных телевизионных шоу, а также является депутатом Совета депутатов МО Таганский.

Бувайсар Сайтиев

Будущей спортсмен родился в дагестанском городе Хасавюрте. В Красноярск приехал после окончания средней школы, где тренировался под руководством Дмитрия Миндиашвили. В весовой категории до 74 кг ему не было равных на Играх в Атланте (1996), Афинах (2004) и Пекине (2008). Также Бувайсар шестикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России. На его счету семь побед в турнире имени Ивана Ярыгина, победа в Играх доброй воли. Завершив спортивную карьеру, он стал депутатом Госдумы от Дагестана, однако не забывал и о Красноярске.

Бувайсар Сайтиев ушел из жизни 2 марта 2025 года, за неделю до своего 50-летия. Позже в Советском районе Красноярска появилась улица, названная в его честь. Она расположена неподалеку от спортшколы олимпийского резерва, которая также носит имя спортсмена.

Бувайсар Сайтиев и Дмитрий Миндиашвили Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Адам Сайтиев

Младший брат Бувайсара Сайтиева также прославился как борец вольного стиля. В 1996 году он переехал в Красноярск, а уже в 2000-м стал олимпийским чемпионом на Играх в Сиднее. Помимо победы на Олимпиаде Адам трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион страны.

После окончания спортивной карьеры в 2012 году начал работать тренером в Школе борьбы имени братьев Сайтиевых (Хасавюрт). Сегодня Адаму 48 лет.

Ольга Медведцева

Двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону и шестикратная чемпионка мира родилась в 1975 году в городе Бородино Красноярского края. Первую победу одержала в гонке преследования на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Второе золото получила в составе эстафеты на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. В том же году объявила о завершении спортивной карьеры. В 2021-м стала директором Академии биатлона в Красноярске. Сегодня Ольге 50 лет.

Александр Третьяков

Родился в Красноярске в 1985 году. Первый в истории скелетона России олимпийский чемпион (2014), чемпион мира (2013), двукратный обладатель Кубка мира (2008/09, 2018/19), серебряный призер Кубка мира (2019/20) и бронзовый призер Олимпийских игр (2010). Двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России.

В 2016 году Международная федерация бобслея и скелетона отстранила Третьякова от соревнований до 19 января 2017 года. Поводом тому стала публикация доклада Всемирного антидопингового агентства. 22 ноября 2017 года за нарушение антидопинговых правил он был лишен золота Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранен от участия в Играх. Спортсмен подал апелляция и результаты выступления на Олимпийских играх в Сочи были полностью восстановлены.

Назыр Манкиев

Родился в 1985 году в селе Сурхахи Назранского района Республики Ингушетия. С 2002 года жил в Красноярске и тренировался под руководством заслуженного тренера Михаила Гамзина.

Олимпийский чемпион (2008, Пекин) в весовой категории до 55 кг. В финале заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе победил азербайджанца Ровшана Байрамова.

Асланбек Хуштов

Еще один борец греко-римского стиля родился в Кабардино-Балкарской АССР, но с 2005 года занимался в Красноярске. В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине взял золото. Также Асланбек трехкратный чемпион Европы, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, обладатель Кубка мира 2008 года, победитель международных турниров во Франции, Польше, Румынии, Финляндии, чемпион России 2005 года, серебряный призер чемпионата России 2007 года.

В 2014-2018 гг. занимал должность министра спорта КБР. Сегодня ему 45 лет.

Мирра Андреева

На сегодня 19-летняя теннисистка из Красноярска является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде (с Дианой Шнайдер). В июне 2026 года первая ракетка России выиграла «Ролан Гаррос». Как это было – читайте здесь.

Мирра Андреева. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

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