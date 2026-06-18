Деревьям здесь не место, решили благоустроители. Фото: Ольга АДЛЕР. Перейти в Фотобанк КП

Живые, зеленые и никому ненужные… Массовая вырубка деревьев в центре Красноярска возмутила горожан. Десятки тополей на набережной Качи пошли под снос ради нового променада. «Благоустройство «под ноль», это правда то, что сейчас нужно «миллионнику», где объявляют режим НМУ? Чем дышать-то будем? - пишут в соцсетях. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

Горы щепок на пустыре, и только

От тенистых деревьев на Каче остались только горы щепок.

- Вместо зелени – жалкие культи, пеньки, - сокрушаются прохожие.

Действительно, набережную теперь не узнать. Этим летом здесь развернулось кипучее благоустройство. Работают люди, техника. Еще бы, у города скоро юбилей, 400-летие.

Вместо раскидистых деревьев здесь будет асфальт

И вот на глазах у жителей живописный участок (напротив Центрального рынка) превратился в пустырь. Деревьев нет – их оставили всего ничего. Прокладывают дорожки для пешеходов и велосипедистов.

- А ничего, что на другой стороне реки точно такие же дорожки? – недоумевают люди. – То есть променад будет по обоим берегам. Можно отдыхать и там. Вроде бы идея хорошая, но не за счет же деревьев!

Участок, где ведутся работы. Фото: сайт администрации Красноярска.

Коршуны, собаки, «заброшки»

После массовой спилки тополей на Каче картина обнажилась неприглядная. Как оказалось, за деревьями и кустами прятались ветхие халупы, щербатые заборы, металлические остовы.

После вырубки картина вырисовалась неприглядная. Фото: Ольга АДЛЕР. Перейти в Фотобанк КП

- К тому же здесь обитает стая бродячих собак. Еще в контейнеры на промплощадке кто-то выбрасывает пищевые остатки. И над ними кружат черные коршуны – десятки! Зрелище то еще, - сообщили «КП» - Красноярск местные жители. - А это самый центр! Поднимешь глаза, и тут же символ города – часовня, рядом надпись «Россия». Нормальное соседство? А так продолжается не год и не два…

Понятно, навести здесь порядок необходимо давно. Перед юбилеем работы наконец-то начались и… Первое, что было сделано, - ликвидация деревьев.

А за спиленными деревьями - вот что

- Да на то берег, где их вырубили, многие даже опасаются ходить! – продолжают жители района. – Раз знакомые решили посмотреть, зачем туда каждый год прилетают коршуны, что их тянет? Перешли через мостик, и на них выскочила стая собак. Пришлось уносить ноги. Псины носятся, коршуны опять же. А у нас что? Рубят тополя!

«Существенных замечаний нет»

Меж тем в городской администрации отмечают: работы на Каче – это лишь этап масштабного преображения набережной. Оно проходит Юдинского моста до улицы Вейнбаума - с 2020 года. Причем в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Что планируется сделать на участке у Центрального рынка? Здесь собираются разбить дорожки для пешеходов и велосипедистов. Обновят светильники, поставят урны и скамейки. Оборудуют деревянные настилы – для удобства передвижения под низкими мостами, - поясняют представители мэрии.

По словам чиновников, они старались учесть интересы самых разных людей. И «существенных» замечаний к организации работ у заказчика нет. Тогда как у горожан, напротив, вопросов множество. Главный из них – почему и тут массово вырубают деревья, кустарники?

- А «компенсационное озеленение» нередко проводится формально, эта мера просто не работает, - считают люди. – Почему же не берегут деревья?

Судя по спилам, убрали не только старые деревья. Фото: Ольга АДЛЕР. Перейти в Фотобанк КП

Разрешили удалять только «опасные»

В конце концов, страницу главы Красноярска Сергея Верещагина завалили жалобами – о вырубке на Каче и в парке «Гвардейский» (там похожая история).

- Подрядчикам было поставлено жесткое условие: удалять можно только аварийные, небезопасные деревья! – подчеркивают в мэрии. – Остальные деревья должны оставаться на месте или пересаживаться. Выполнение этого требования будет постоянно контролироваться.

- Все растения должны максимально сохраняться, даже если это потребует корректировки проектов, - заявил первый заместитель главы города Александр Мацак еще в начале июня.

А спустя пару недель на набережной Качи (том самом отрезке) деревьев почти не осталось.

Аварийными признали почти все деревья

По уверениям подрядчика, зеленые насаждения были обследованы и признаны аварийными, опасными. Поэтому их решили снести, чтобы не упали сами (на людей, машины, провода). Хотя, заметим, дорог там нет, деревья стояли рядом с кромкой воды.

- Допустим, старые тополя была острая нужда убрать. Но почему избавились от молодых? Судя по спилам, в зоне «зачистки» были десятки здоровых, крепких деревьев. Они-то кому помешали? – негодуют жители.

Неужели ради благоустройства надо было жертвовать зелеными насаждениями, недоумевают горожане

Пока у горожан вопросов еще больше:

- Тополя на Каче снесены, вместо них будет асфальт, дорожки. А вот эта вся разруха, она останется? Или ее, как на променаде у Бугача (там тоже рядом жуткие «заброшки», мусор, грязь) просто прикроют новенькими заборчиками?

Хочется надеяться, что нет.