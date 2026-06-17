«Главную награду в жизни я получала семь раз»: многодетная мама из Красноярска рассказала о плюсах жизни в большой семье

О семейном счастье и самых трогательных моментах жизни, откуда черпают силы родители и что они считают своей главной наградой, в этот раз нам рассказала красноярка Галина Алексеева.

Когда 13 лет назад мы познакомились с Галиной, у меня сразу возникло острое желание рассказать ей все свои беды, как маме, которая поймет и пожалеет… И каково было мое удивление, когда я узнала, что у нее семеро детей. Потому у нее такое большое сердце!

Галина Алексеева - многодетная мама, бывший предприниматель, повар, медсестра, замечательная хозяйка, старшая сестра и надежный друг. Непонятно, как в одном человеке совмещается столько ипостасей и откуда на все берутся время и силы. Сама Галина скромно объясняет это тем, что она одна из тех женщин, которые могут почти все, но - с Божьей помощью.

Всегда рисовала семью…

- В детстве я рисовала только семью, - рассказывает Галина. - У меня хорошо получалось, но моя тетя, педагог, говорила: «Галя, посмотри в окошко - вот дом, дерево, цветы…». Ну я порисую это немножко и опять возвращаюсь к любимой теме: тут у меня ребенок спит, здесь корзинка с клубками, дальше колыбелька... Мне видимо, хотелось своего очага. Я сама из многодетной семьи - нас у родителей было шестеро, и большая семья для меня была нормой. Но цели такой - родить много детей у меня никогда не было. Просто так получилось. Но беременности все проходили по-особенному, и каждого ребенка я ждала очень сильно! Когда в пятый раз была беременна, врачи меня сильно напугали, сказав, что ребенок может не родиться. Но я им не поверила - ведь чувствовала, что он живой. Помню, возьму распашонку, которую уже приготовила, прижму к губам, плачу и шепчу: «Ты обязательно родишься!» Так и получилось - появился на свет Саша, хороший, здоровый мальчик.

Душевные традиции

В семье Алексеевых семеро детей - три мальчика и четыре девочки. Все со своими характерами и судьбами. Старшей дочке Юлии уже 37, она сама мама двоих ребятишек.

- Только когда у меня самой появились дети, я поняла, что наша мама - великая женщина, - делится Юлия. - Мы раньше жили в деревянном доме, и мама каждый день с хлорочкой мыла полы дочиста. Это огромный труд - имея столько детей, еще и поддерживать идеальную чистоту, учитывая, что на тот момент она еще и работала. Я не представляю, как она все это успевала! Но главная ее заслуга - это атмосфера, которая царила у нас в доме. Мама всегда была около папы, его главной помощницей. Я до сих пор вспоминаю наши вечера. Когда мы после ужина заходили в комнату, папа доставал книги и читал. А мы ложились и слушали. Он всегда подбирал такие рассказы, которые учили нас чему-то хорошему. Я до сих пор помню некоторые сюжеты. А еще я с особой теплотой вспоминаю наши поездки на дачу. У нас был очень маленький домик, но так в нем было уютно! Вот вечером все дела переделаем, маленьких помоем, уложим и сядем на веранде с мамой вдвоем, семечки достанем и … мечтаем. Было так хорошо!

«Как у вас жизнью пахнет!»

- Мне кажется, мы раньше жили даже лучше, - признается Галина. - Несмотря на то, что было сложнее. Вспоминаю наши выходные, когда мы с девчонками заводили тесто и пекли по нескольку тазиков пирожков, чтобы хватило всем. Когда ко мне приходила родственница, она любила говорить: «Галя, как же у вас жизнью пахнет!» А так и было. У нас дома было очень душевно. Так как я по одной из профессий повар, мне всегда нравилось вкусно и много готовить. Мне не доставляло труда помимо своих детей, накормить еще и их друзей. Бывало, мальчишки играют в футбол, бегают, а увидят меня издалека и кричат: «Ура, Федина мама идет!» - знали, что я всегда принесу что-нибудь перекусить.

«Не ради медалей»

- Когда меня награждали медалью «Материнская слава», попросили сказать торжественные слова, - вспоминает Галина. - Я тогда честно призналась, что наград и выгоды я не искала никогда, потому что Бог меня уже наградил - целых семь раз. И это правда. Я никогда ни о чем не жалела. Зато сейчас - столько у меня помощников! Подарки мне дарят, за здоровьем моим следят.

Все ребятишки семьи Алексеевых выросли цельными натурами. Судьбы у всех сложились по-разному: кто-то уехал в Москву, кто-то - на юг. Но маму дети не забывают. Пока мы беседовали с Галиной, они звонили справиться о здоровье, узнать, не нужно ли чего. В каждом их разговоре - тепло и неподдельная любовь! И мне так захотелось, чтобы в каждой семье были дети и такое же взаимопонимание и поддержка.

Фото из семейного архива.