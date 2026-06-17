«Невидимый мир» открыл глаза: красноярские журналисты прозрели на квесте в полной темноте с незрячими гидами

Иллюстрация сгенерирована ИИ

Когда за тобой захлопывается дверь, а света нет вообще: ни проблеска, ни намека, – первое желание – выставить руки вперед и замереть. Но гид уже берет тебя за руку, и его голос звучит так уверенно, будто он видит каждый миллиметр пространства. Хотя на самом деле он не видит ничего – и при этом чувствует все.

Красноярских журналистов, в том числе корреспондента «КП»-Красноярск, пригласили пройти квест, где зрячие на время становятся беспомощными, а незрячие – главными проводниками. Мы нырнули в «Невидимый мир» – инклюзивный проект благотворительного фонда «Добрый Красноярск», который открылся в мае 2026 года. И вышли из него совсем другими.

Корреспондент "КП"-Красноярск прошел квест вместе с представителями других СМИ

Как это начиналось

Идея родилась не у нас: ее привезли из Минска. Руководитель красноярского фонда Карина Миколенко вместе с командой сначала сама прошла аналогичную программу в Беларуси, а потом призналась: когда вышла из темноты, полчаса разглядывала ветки, камни, асфальт и благодарила судьбу за зрение. То, что делают незрячие люди в кромешной тьме: координируют движения, удерживают внимание без зрительного контакта, владеют телом, – она, зрячая, не смогла бы повторить.

Это перевернуло ее мировоззрение. Раньше жизнь людей с ограничениями по зрению казалась параллельным измерением. Теперь Карина поняла: эти люди такие же, только они освоили пространство иначе: через звук, запах, прикосновение. И она захотела подарить этот опыт Красноярску. Так здесь заработала франшиза «Невидимый мир», адаптированная для местных жителей вместе с минскими коллегами.

Кромешная темнота за дверью

Снимать во время квеста нельзя. Да и нечего: камеры увидят только черный квадрат. После буферной зоны с полутьмой, когда глаза привыкают, следующий шаг – за дверь уже полной, абсолютной темноты. Гости выстраиваются паровозиком, первого за руку берет гид, и начинается путешествие.

Предполагаешь, что шагнув в пространство темноты, испытаешь страх. Все оказалось не так. Сначала охватывает беспомощность. Непонятно, куда идти, сколько человек в комнате, и какие в ней препятствия. Но когда глаза перестали искать свет, а руки – привычные стены, наступило удивительное спокойствие. Суета исчезла. Не нужно ни на что смотреть, ни на чем фокусироваться. Остается только слушать и чувствовать.

Самым трудным оказалось не потерять нить разговора, когда не видишь собеседника. Самым ценным – открытие, что голос гида способен заменить зрение. Именно здесь понимаешь, о чем говорили организаторы: незрячий человек в темноте не беспомощен, он – хозяин положения.

Гостям нельзя общаться с гидами после прохождения квеста и фотографировать их. Кто они в обычной жизни – остается тайной. Для нас сделал исключение: после выхода из темноты мы пил чай со своим проводником Артемом. Он оказался поразительно позитивной и разносторонней личностью. Помимо работы в квесте, пишет стихи и песни, сам же их поет со сцены. А еще он душа компании и любитель путешествий. Большая часть его достижений – вопреки. Но он не жалуется на трудности, хотя каждая прогулка по городу дается ему гораздо труднее, чем нам. Попробовала, выйдя на улицу, пройти квартал с закрытыми глазами. Натыкалась на людей и чуть не попала под машину. Зрение Артем, кстати, потерял взрослым, как и начал осваиваться в непривычном для себя мире. И это ему удалось. Теперь помогает тем, кто хочет понять, каково это: жить в темноте?

Четыре формата – четыре измерения

Сегодня в «Невидимом мире» работают четыре направления под разные запросы. Самое популярное, «Звуки в темноте», – музыкальный квиз, где команды полагаются только на слух, без тактильности. Его мы и прошли. Отгадывал мелодии, голоса знаменитостей и издаваемые животными и привычными устройствами звуки. В темноте даже шум пылесоса и гул вокзала звучат иначе.

Другая программа, «Мир на ощупь», подключает осязание, обоняние и фактуры. «Свидание в темноте» сближает пары – неважно, пришли они на первое свидание или давно женаты. А «Трансильванский экспресс» заставляет активно двигаться, включая все органы чувств. И все это в кромешной темноте!

Программы длятся около полутора часов. Гости делятся на две команды. Соревновательный эффект добавляет азарта. У каждого квеста – гид-ведущий, который не аниматор, а тонкий психолог. Он чувствует аудиторию, умеет реагировать на нестандартное поведение и работать со страхом, перенаправляя внимание. Если становится страшно, нужно сказать ему, и он поможет.

Эффект неожиданный

Впечатления после выхода – совсем разные. Кому-то темнота дарит глубокое спокойствие, а кто-то заново учится удивляться и радоваться жизни. Но почти все начинают острее ценить зрение и задумываться, как живут люди, которые его потеряли? Чем им можно помочь?

Техническое открытие квеста состоялось 15 мая, полноценный старт намечен на конец июня. Но квест уже принимает гостей – подростков от 12 лет и взрослых. Приходить можно вдвоём или компанией: верхней возрастной границы нет.

Проект с душой

В планах фонда – бесплатные посещения для малоимущих семей. Но сначала нужно отладить механизм, убрать все источники света и собрать обратную связь. Проект не столько коммерческий, сколько социальный.

Стоит отметить, что подобный опыт в Сибири уже был. Ровно десять лет назад автору этих строк довелось участвовать в экскурсии «Темнота на ощупь» в Хакасском национальном краеведческом музее. Тогда с плотными повязками на глазах журналисты знакомились с тактильными копиями экспонатов и бродили по залам, ничего не видя. Позже в музее представили обновленную версию проекта с планшетами, адаптированными для незрячих. Мы учились вслепую сортировать одежду по цвету, распознавать предметы и денежные купюры с помощью специальных программ и незрячего гида. Учились жить в его реальности, чтобы лучше понять, как сделать ее лучше. Ведь от потери зрения никто не застрахован.

Красноярский «Невидимый мир» – иной. Здесь нет планшетов-помощников. Есть только ты, темнота и голос того, кто не видит солнца, но знает, как жить в его отсутствии. И когда выходишь наружу, даже обычный луч света кажется чудом.