Воспитанники школы-интерната на Красноярском море, которой грозит закрытие, записали обращение к Губернатору. Фото: соцсети.

«Батя» и «мама» - так называют они своих учителей и воспитателей. А интернат считают единственным домом. Другого сироты не знают, с самого детства – в «казенных» учреждениях.

Впрочем, скоро несколько десятков ребят могут лишиться и этого. Ведь школу в селе Лебяжьем Красноярского края решено закрыть. Официальная причина – «частично аварийное» состояние. Неофициальная – слишком удачное расположение учебного заведения. Прямо на популярном курорте Красноярского моря (водохранилища), в пяти минутах ходьбы от пляжа. «Не оттого ли школу-интернат, где больше 50 лет помогали детишкам с особенностями, надумали выселить? – обсуждают местные. - Там пляж, песочек, и посреди этого рая вдруг сироты. Видимо, кому-то помешало такое соседство!». Неужели правда? Подробности узнавали корреспонденты «КП» - Красноярск.

Уникальные специалисты делают для детей все

Школу-интернат с полувековой историей хотят ликвидировать. Ее воспитанников распределяют по детдомам края, а педагоги (больше 60 человек) вообще могут оказаться на улице. Первыми эту непростую историю осветили наши коллеги из «ЦРОК Хакасии». .

Все случилось после того, как дети из Лебяженского интерната записали «крик души» и выложили его в соцсети. Обращаясь к Губернатору Красноярского края в своем видео, попросили не лишать их единственного «дома». Сироты надеются: их услышат.

«Комсомолка» решила разобраться в ситуации. И вот что мы выяснили: школа в Лебяжьем – ровесница самого села (ну почти). Она состоит из двух корпусов, учебного и спального. Здесь живут и учатся десятки детей со всего края, у большинства нет родителей. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья (зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата).

Им необходима помощь специалистов: соцпедагогов, психологов, дефектологов, логопедов. И такие тут, в селе с населением чуть больше тысячи человек, в 400 км от Красноярска, представьте, есть. Кто-то работает с самого первого дня, когда открылась школа.

К юбилею школу решили… прикрыть

С некоторыми педагогами удалось связаться «Комсомолке». Они согласились рассказать о происходящем, но на условиях анонимности: «Нам еще тут жить!».

- В прошлом году школа отметила юбилей, 50 лет, - говорят сотрудники. – И в прошлом же году ее решили… закрыть. По какой причине? Сослались на то, что дети с такими особенностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, должны проживать ТОЛЬКО в детдомах. Мы изучили вопрос и выяснили: даже в уставе школы указано, мы имеем право работать с подобными детьми. На какое-то время нас оставили в покое.

Но ненадолго. Спустя без малого год возникла новая проблема - школу объявили… опасной.

В прошлом году школе исполнилось 50 лет. Фото: ЦРОК Хакасия.

- Была организована экспертиза, оценка состояния зданий. И спальный корпус признали ОГРАНИЧЕННО работоспособным, ЧАСТИЧНО (на 60%) аварийным, - продолжают педагоги. – И вот вывод: дальнейшая эксплуатация для проживания детей невозможна.

В здании обнаружены дефекты, трещины (небольшие), неровности в фундаменте. К тому же отсутствует центральная канализация, значится в документе. Но, отметим, ее не было и раньше, а школа работала. Почему же сейчас ее внезапно нужно закрыть? Если износ здания 60%, не разумнее ли просто его отремонтировать?

- Увы, такой вариант нам не предложили. Просто известили: воспитанники будут переведены в детдома, там более комфортные условия. А с нами через два месяца расторгнут договор.

Готовят к жизни в «большом мире»

Переезжать дети не хотят, для них это огромный удар. Школу-интернат считают единственным домом. Учителей и воспитателей величают «батями» и «мамами».

- Вы поймите, ребятишки прибыли к нам, в основном, из детдомов в городах, - вспоминают «названые родители». – Что они там видели? Четыре стены, масса соблазнов. А тут красота, чистый воздух, море. И мы заметили, со временем они меняются, им становится гораздо лучше.

Спасибо педагогам! Обездоленных детей, лишенных материнской ласки, они окружили заботой. Готовят к дальнейшей жизни, прививают правильные ценности.

- У нас есть такие предметы, социально-бытовая ориентировка, сельхозтруд. Так что дети выходят из школы подготовленными. Умеют готовить и убирать, ухаживать за грядками, копать картошку. Иногда ездим на ферму, смотрим, как работают доярки, телятницы, конюхи. Неизвестно, как жизнь повернется. А это сможет пригодиться при выборе профессии.

Солнце, море, дружба и взаимовыручка

А какое раздолье здесь летом!

- У нас одна смена детей отправляется в лагерь, вторая остается тут. Вместе с воспитателями ходят на пляж, на берег моря. До него минуты три-пять, не больше, - поделились с «Комсомолкой» учителя. – Рядом есть речка. И вот они купаются, играют в футбол и волейбол, пекут картошку на костре.

Неподалеку от интерната – обычная средняя школа. По словам педагогов, ученики дружат, вместе ходят на дискотеку, играют в игры:

- Так наши ребята социализируются, учатся общаться, вести себя. И это будет большим подспорьем! К слову, местные относятся к ним по-разному. В основном, положительно. Наши ребятишки очень любят помогать. Видят, например, бабушка идет с тяжелой ношей, всегда выручат. Могут поднести сумку или натаскать ей воды. У нас село небольшое, все свои, друг друга знаем.

Школа-интернат располагается в 3-5 минутах ходьбы от берега Красноярского водохранилища. Фото: ЦРОК Хакасия.

В детдоме ребята с ОВЗ могут «потеряться»

Все бы ничего, если бы интернат не решили закрыть.

- Притом что и он, и средняя школа были построены чуть ли не в один год! Здания одинаковые, стоят на плитняке. Но школу не трогают, а интернат хотят расформировать. Почему? Может, потому что он практически на берегу? Место живописное, можно, к примеру, открыть базу отдыха. У нас же курорт! А тут детдомовцы, интернат… Кому-то, видать, помешали, - предполагают сельчане. – Вот и решили турнуть сирот. Кто за них вступится?

Но это, подчеркнем, лишь одна из версий происходящего. Кстати, что плохого, если детей отправят в разные детдома?

- Они же относятся друг к другу и к нам, как к родным! - поясняют сотрудники интерната. – И тут их разлучат… А что будет, если воспитанники попадут в детские дома? Такие учреждения ориентированы, главным образом, на нормотипичных детей. А наши ребятишки должны обучаться в специализированных классах. Когда они идут в обычные, общеобразовательные, то получают намного меньше внимания. Но должно быть наоборот!

Ребенок с ОВЗ, очутившись в детдоме, легко «теряется» или даже становится объектом травли. То есть закрытие интерната может просто его «подкосить», выбить почву из-под ног.

- Понимая это, дети переживают, обнимают воспитателей. Плачут даже те, которые были скупы на эмоции, ходили тихонями. А уж что говорить о других! За что им такое?

Одна из комнат в спальном корпусе, признанном частично аварийным. Фото: ЦРОК Хакасия.

Даже на фронте позаботился о своей школе

… За годы работы школы-интерната педагоги вырастили тысячи детей. И, как говорили в СССР, дали им путевку в жизнь.

- Со многими мы поддерживаем связь. Они пишут нам, если находят работу, создают семьи. Делятся радостью, когда у них рождаются дети. Чувствуют себя частью большой семьи – навсегда!

Один из выпускников школы-интерната – Николай Савелов. Сейчас баннер с его именем висит на фасаде здания.

- Помним, он прибыл с севера. Кажется, из Дудинки. Прислали к нам на перевоспитание. Парень непростой, мог сбежать, похулиганить. Но постепенно выправился, проблемы сошли на нет. Он пробыл у нас года два, после интерната поступил в профессиональное училище. Окончил его и ушел на СВО. А, когда получил там выплату, первые же деньги – 150 000 рублей – отправил в школу. Из благодарности, чтобы сделать ее еще лучше. Сейчас Николай Савелов числится пропавшим без вести. Но мы очень надеемся, что все обойдется.

«Наши выпускники молились вместе с нами»

Среди выпускников интерната – десятки участников СВО.

- Когда в прошлом году школу пытались закрыть, наши ребятишки оттуда, с фронта, начали записывать голосовые. Просили, требовали, чтобы школу сохранили. Потому что она воспитывает хороших людей, патриотов своей страны. Наши дети молились вместе с нами, чтобы школу не трогали.

Тогда ее получилось отстоять, а сейчас?

Обстановка скромная, но критичной ситуацию не назовешь, считают в школе. Фото: ЦРОК Хакасия.

- Никто не хочет верить, что школу расформируют, с ней столько связано! Помимо всего прочего, наши ученики участвуют во всевозможных мероприятиях и конкурсах. Читают стихи, поют и танцуют, несмотря на особенности здоровья. Еще на базе школы есть юнармейский отряд. Наши дети ничем не хуже других! Видели бы вы, как они стараются! – заявляют педагоги.

Кстати, если школу все-таки закроют, куда пойдут они? Больше 60 человек, накопивших уникальный опыт.

- Отдел образования предлагает нам какие-то вакансии, но там нужно ездить за 30-50 км от дома. А это проблематично. Многие педагоги, воспитатели – люди в возрасте. Может статься, вообще окажутся без работы.

Сохранить интернат просят все

Отчаявшись, ученики обратились к Губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову в соцсетях: не закрывайте школу! Давайте сохраним то хорошее, что у нас есть.

По мнению сотрудников интерната, положение некритичное. Благодаря спонсорам, здание ремонтируют каждый год.

- Поставили новые двери, поменяли линолеум и подоконники, переклеили обои. Благотворители очень помогают. Выручили нас в прошлом году, когда школа была на грани закрытия, подключились и в этом – готовы посодействовать. Уже звонили: может, чем-то помочь?

Отсюда вопрос: так ли нужно закрывать школу, лишать детей единственного пристанища, педагогов, уже ставших им родными? Или все-таки лучше сделать хороший ремонт, обновить здание? Тем более время есть, впереди больше двух месяцев каникул.

Работа одного из учеников школы, Ярослава Р., на конкурсе "Ангелы детям". Фото: ВК группа интерната.

Дайте школе шанс! Дети очень ждут.

«Комсомольская правда» просит считать данную публикацию официальным обращением к Главе Следственного Комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, а также к Губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову.

Мы следим за развитием ситуации.

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