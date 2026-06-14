«Я просила у мамы пить, но кто-то постучал в окно»: в Красноярском крае годовалый ребенок глотнул уксуса

Пациентка красноярской больницы спустя годы встретилась со своим доктором. Фото: миндрав Красноярского края

24-летняя Наталья до сих пор не может спокойно вспоминать о том, что случилось, когда ей был всего годик. От гибели ее спасло не просто чудо или ангел-хранитель. А титанические усилия врачей. Благодаря торакальным хирургам красноярской больницы она живет сегодня полноценной жизнью без боли и ограничений.

- Мы жили в частном доме, в деревне, - делится воспоминаниями девушка. – У нас был старый советский холодильник «Бирюса», низенький. Я попросила маму дать мне газировки попить, но кто-то постучался в окошко, и мама вышла. Я сама поставила стульчик, встала, взяла первую попавшуюся бутылку в руки, попила. Оказывается, это был уксус. Помню, что у меня был носовой платок в руках, и я начала его совать в рот. Все, больше я ничего не помню.

Тогда Наташе было чуть больше года. В тяжелейшем состоянии ее доставили в краевой центр, в КМКБ №20 им. И.С. Берзона. Ею занялись торакальные хирурги.

С того света ребенка вытащили. Но это было только начало. Впоследствии родители много раз приводили ее в больницу на неприятные и болезненные процедуры, которые нужны были для устранения последствий химического ожога пищевода.

Наталья до того, как с ней случилась ЧП. Фото из семейного архива

Наконец, когда девочке исполнилось 14 лет, она попрощалась с докторами – они сделали все для нормальной жизни, без инвалидности.

Был среди докторов один, который особенно запомнимся Наталье. Николай Иванович Попов, он заходил к ней в палату и всегда спрашивал: «Ну что там, как ты?» И вот, спустя время, она решила найти его. Написала в официальной группе больницы в соцсетях и спросила, работает ли еще Николай Иванович.

Ей очень быстро ответил: да, работает. Узнав историю Натальи, ее пригласили в Красноярск на праздник, посвященный Дню защиты детей. У нее была миссия – она выступила перед родителями маленьких детей и на своем примере пояснила, как важно следить за ними, беречь их от опасности.

А на встречу с доктором Поповым Наталья приехала с мужем и маленьким сыном. Встреча была трогательной.

Как лечат ожог пищевода

После ожога на слизистой образуются рубцы, которые стягивают просвет пищевода. Лечат это с помощью бужирования. Специальными приспособлениями — бужами — буквально по миллиметру расширяют просвет, чтобы за несколько лет привести его в норму, а человек мог самостоятельно питаться.

В тяжелых случаях хирургам приходится проводить реконструкцию пищевода и кишечника, которые пострадали от агрессивной жидкости, чтобы ребенок мог питаться самостоятельно.

- Но я хочу, чтобы родители поняли главное, — говорит Николай Иванович. — Бужирование — это не лечение, это борьба с последствиями вашей одной секунды невнимательности. Ребенку больно. Ему страшно. Он годами лежит на процедурном столе. А ведь всего этого можно избежать, просто убрав уксус туда, куда малыш не дотянется. Не заставляйте своих детей проходить через эту боль. Потому что следующий глоток может стать последним. И никакое бужирование уже не поможет.