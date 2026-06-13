Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Грозы и человеческая беспечность в жаркую погоду – вот две главные причины, по которым 13 июня в Енисейском округе сложилась непростая обстановка с лесными пожарами. Они полыхают сразу в нескольких местах, но специалистам удается не подпускать огонь к жилым домам.

В Лесопожарном центре Красноярского края корреспонденту «КП»-Красноярск сообщили, что угрозы селам и деревням нет. Ситуация сложная, но полностью контролируется. Рассказываем, что известно о ней на сегодняшний день.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Лесных пожарных доставили по воде и воздуху

Один из самых сложных участков находится в девяти километрах от поселка Макарово в Енисейском округе, где живут старообрядцы. Информацию о числе жителей населенного пункта найти не удалось. Добраться до этого места обычным путем невозможно. Но местные жители не остались один на один со своей бедой.

Краевые спасатели доставили по воде группу из девяти лесных пожарных, переправив ее через полноводную реку Кия с быстрым течением.

Фото: КГКУ "Спасатель"

Позже на место прибыли другие профессионалы, уже по воздуху. С вертолета с помощью специальных спусковых устройств высадились 22 бойца лесного спецназа.

Огонь полыхает в шелкопряднике. Там полно сухостойных деревьев, поваленных стволов и корней, вывороченных из земли. Рельеф настолько сложный, что никакая техника по земле к очагу просто не пробьется. Поэтому бороться с огнем приходится вручную. Ситуацию осложняют жаркая ветреная погода и грозы.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Пожарные берут бензопилы и разбирают лесные завалы, чтобы огонь не пошел дальше. Копают опорные полосы – такие земляные рвы, которые не дают пламени перекинуться на новые деревья. А от этих полос специалисты проводят встречный отжиг. Это спобоб тушения лесных пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной волны огня и останавливает ее.

Задымление есть, угрозы домам нет

Еще один крупный очаг – в окрестностях деревни Назимово Енисейского округа, на удалении семи километров от населенного пункта, в котором живут более двухсот человек. Там воздух сильно задымлен, но домам тоже ничего не угрожает.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

К этому месту авиация доставила сразу несколько групп из краевого Лесопожарного центра и федеральной Авиалесоохраны. Наши бойцы и их столичные коллеги работают бок о бок: разбирают завалы, роют минерализованные полосы и делают встречный отжиг, перекрывая огню дорогу.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

В основном горят леса на севере региона

Корреспонденту «КП»Красноярск рассказали в Лесопожарном центре, что 13 июня по данным на 15:44 (по местному времени) в Красноярском крае полыхает 82 лесных пожара. В основном они сосредоточены на севере региона: огонь бушует в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском и Богучанском районах.

Это огромные территории, где тушить каждый гектар приходится с вертолетов и вручную, потому что дорог там практически нет. Тем не менее, ситуацию удается удерживать под контролем.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Нарушителей ждут крупные штрафы

Во всем крае из-за сложной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации. Поэтому вход в леса сейчас закрыт. Нельзя жечь костры, сжигать сухую траву или мусор, а также проводить любые работы, создающие угрозу возгорания. Тем, кто нарушит эти правила, грозит не просто штраф. Ответственность может быть как административной, так и уголовной: все зависит от того, к каким последствиям приведет неосторожность.

Если вы заметили в лесу огонь, не ждите ни секунды. Нужно сразу звонить на прямую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00. Оператор примет вызов, и на помощь отправят тех, кто умеет укрощать пламя даже там, где не пройдет ни одна машина.