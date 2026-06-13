Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жители Красноярска вовсю наслаждаются летними днями. На длинных выходных поводов для народных гуляний было сразу два: День России и 398-летие родного города. 12 июня на Центральной набережной Енисея было многолюдно. Там развернулся настоящий праздник русской культуры, а вместе с ним – фестиваль народных игр, который собрал тысячи семей. Горожане пришли концерт посмотреть и себя показать. Многие были в национальных костюмах и пробовали свои силы в традиционных забавах: мерялись силой, длиной девичьих кос и увлеченно играли в лапту.

Фотокорреспондент КП-Красноярск Диана Иванова побывала на масштабном праздновании. Показываем и рассказываем, как оно проходило.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Пятнадцать площадок

На набережной люди не только водили хороводы и танцевали под музыку у сцены. Рядом, в рамках фестиваля народных игр, работало сразу пятнадцать игровых зон. Там можно было найти и настольные забавы, и старые добрые дворовые развлечения. За каждые пройденные пять площадок игроки получали сувениры. А уж тем, кто осилил все локации, и особенно молодым семьям, доставался шанс побороться за призы в розыгрыше.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Битва за кубок

Самые азартные отправились на поле красноярской школы № 21. Там прошел турнир по мини-лапте среди двух возрастных групп: от 14 до 18 лет и от 19 до 35 лет.

Лучших игроков ждали кубки, медали и подарки. А команды-победители получат честь представлять Красноярск осенью в Дивногорске, где состоятся уже краевые состязания.

Коса до пояса, борода до гордости

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Необычные конкурсы завершились на главной сцене. В Красноярске наградили победителей состязаний, которые уже стали визитной карточкой праздника русской культуры.

Выбирали самую длинную косу, самую густую бороду, самый красивый сарафан и, конечно, обладателей богатырской силы. Красноярцы увидели этих героев и героинь. Кстати, длинные волосы, окладистые бороды и сарафаны, эти исконные украшения русских мужчин и женщин, прекрасно вписываются и в современность. Что и доказали участники.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Не только концерт

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Праздник не ограничился выступлениями народных коллективов со сцены. Они были украшением события и задавали тон, но главное было в другом. Повсюду были разбросаны площадки, на которых можно было весело провести время всей семьей и научиться играм и забавам предков. Каждый находил занятие по душе.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона Михаил Котюков поделился, что сохранять духовное наследие страны – это не слова, а умение передать детям живые традиции: совместный досуг и настоящее общение. Когда взрослые показывают ребятам игры своего детства, между поколениями возникает прочная связь. В Год единства народов России это обретает особый смысл.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП