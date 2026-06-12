Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

12 июня, в День России, на красноярском острове Татышев прошел масштабный патриотический фестиваль «Служу России». Уже в четвертый раз мероприятие собрало тысячи горожан и гостей краевой столицы.

Работали площадки для детей и взрослых: профориентационные, интерактивные и выставочные. Сотрудники силовых структур порадовали собравшихся показательными выступлениями. Так, сотрудники МЧС тушили горящую машину и катали людей на пожарном подъемнике.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Вот что еще было на фестивале:

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Желающие могли принять участие в мастер-классах по сборке-разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова...

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

...и попробовать свои силы в самообороне.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Также работали выставки спецтехники, ретро-автомобилей милиции и трофейных машин из зоны СВО.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что в 2026 году Красноярск отмечает 398-летие с 11 по 14 июня, а 12 июня — совместно с Днем России. В эфире радио «Комсомольская правда»-Красноярск 107,1 FM руководитель департамента социального развития, заместитель главы города Евгения Юрьева рассказала, как город проведет эти дни.