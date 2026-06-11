В Красноярске отпразднуют 398-летие города

Фото: мэрия Красноярска.

В Красноярске дан официальный старт мероприятиям, посвящённым 398-летию города. Они захватили последний рабочий день короткой недели и продлятся все длинные выходные.

Празднования начались на правом берегу города, на стеле «Красноярск – город трудовой доблести». Здесь состоялась официальная церемония открытия летнего сезона Трудовых отрядов главы города. На мероприятии собрались больше 1000 трудотрядовцев — бойцов, бригадиров и командиров отделений. В полдень на площади перед мэрией города началась традиционная церемония поднятия флага Красноярска. В ней участвовали глава Красноярска Сергей Верещагин, председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, Почётные граждане города, руководители районных администраций и представители национальных автономий.

Ровно в 12 часов городские часы исполнили отрывок гимна Красноярска. Городским часам помогал Красноярский камерный хор. Тоже по традиции, но относительно недавней, оружейная группа произвела салютование в честь присвоения краевому центру звания Города трудовой доблести. Это дань памяти красноярцам, которые трудились в тылу ради Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: мэрия Красноярска.

С Днем города красноярцев поздравил глава города Сергей Верещагин:

- Сегодня Красноярск — это не просто самый восточный миллионник России. Это центр промышленных достижений и технологических открытий, событийной жизни и высокого искусства, гастрономии и ярких берегов Енисея. Спасибо ветеранам, Почётным гражданам нашего города. Ваш труд и служение красноярцам стали для нас и, в первую очередь, нашей молодёжи примером. Впереди у нашего большого Красноярска – много планов, много задач. И я не сомневаюсь, что все вместе мы справимся. Мира и радости нашему городу. С праздником, друзья!

Почетный гражданин города и депутат Заксобрания края Владимир Чащин прочитал стихи о Красноярске и отметил, что наш город силен его жителями и духом:

- 398 лет — это большая дата. Впереди осталось два года и будем праздновать 400-летие. Сейчас все готовятся к этому большому празднику. Нам есть чем гордиться. Нам есть над чем работать сегодня. Потому что Красноярск устремлён в будущее. Это было всегда, начиная от острога Красноярского и до сегодняшнего миллионного города нашей большой страны. Приятно, что жители города любят Красноярск.

Почётный гражданин города Красноярска, председатель краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Валентина Антонова дала молодежи совет, как сделать так, чтобы город процветал и как самому стать почетным жителем:

- Работать, работать и работать. Добросовестно, честно, так, как когда-то начинали мы. Потому что молодёжь всегда имеет задор. И этот задор надо искать. Я сама ленинградка. Приехала в Красноярск в 1957 году. Я начинала здесь с телевидения. Мы были на этапе модернизации, совершенствования аппаратуры, улучшения качества на нашем телецентре, именно для наших всех телезрителей. Я горда тем, что что-то всё-таки сделала для края. Есть в том, как развивался край, какая-то моя доля труда.

В 15:00 в рамках акции «Этот большой мир!» на набережной у «Капитанского клуба» было зрелищное представление — сводный хор из 398 учащихся детских школ искусств исполнил гимн России и гимн города Красноярска. Также ребята порадовали горожан песнями из известных кинофильмов для детей.

С 11 по 14 июня в городе пройдут самые разные мероприятия для красноярцев всех возрастов. Основные гуляния пройдут на Центральной набережной в рамках общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА», в Татышев-парке, на Солнечной поляне, на территории озеро-парка «Окябрьский», а также в посёлках Элита, Минино, Солонцы и Берёзовке, которые вошли в состав большого Красноярска. 13 июня в 21:00 на Центральной набережной (сцена у Капитанского клуба) выступит известная кавер-группа из Санкт-Петербурга «Бис-Квит». Посмотреть полную программу мероприятий можно на сайте администрации города или по QR-коду ниже.