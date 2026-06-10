Семья пропавшего больше года назад жителя края не верит в несчастный случай. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»/ скриншот с камер видеонаблюдения

В марте 2025 года Эдуард Марченко из деревни Игинка, что неподалеку от Ачинска Красноярского края, ушел на прогулку с собаками и пропал. Перед этим мужчина ужинал с семьей и обсуждал планы на выходные – все как всегда. Буквально через час над деревушкой повисла тревога: три собаки вернулись без хозяина. Больше года местонахождение мужчины неизвестно и все это время родные Эдуарда живут в состоянии мучительной неопределенности, ожидая хоть каких-то вестей. «КП-Красноярск» удалось восстановить картину произошедшего. Дочь пропавшего рассказала нам, почему они отказываются верить в несчастный случай. Подробности загадочного исчезновения – в эксклюзивном материале «КП-Красноярск».

Ни одного следа

В доме на окраине деревни Игинка семья Эдуарда живет последние пару лет (дочь мужчины от первого брака, с которой нам удалось пообщаться, проживает в Ачинске – прим.Ред). Рядом – опушка, а чуть дальше протекает река Чулым. В тот пятничный вечер мужчина вернулся с работы, поужинал с женой и сыном, взял собак и по обыденному маршруту направился к леску.

- Это далеко не густая тайга, а просто территория у дома. Три сосны, в которых невозможно заблудиться. Я была там и до пропажи папы, и после. Он сам гулял там каждый день на протяжении нескольких лет, - акцентирует внимание на этой детали дочь Эдуарда.

21 марта 2025 года, 18:30. В это время мужчина попал на соседские камеры видеонаблюдения. Разговаривая по телефону, Эдуард направляется в сторону опушки. Спустя 40 минут две собаки вернулись этим же путем. Одна из них на камеры не попала – значит, прибежала из леска иной дорогой.

Примерно спустя час после ухода Эдуарда его жене позвонила соседка: «Ваши собаки в центре гуляют, забирайте». Женщина тут же набрала супругу, но оба его номера были недоступны. Что происходит? Сразу же отправилась к родственникам – сестре Эдуарда и ее мужу, живущим неподалеку. Втроем они обошли всю опушку, но… никаких следов.

Собаки вернулись в деревню уже без хозяина. Скриншот с камер видеонаблюдения.

Помогите найти человека

На следующий день жена Эдуарда написала заявление о его пропаже. В деревню стянулись родные, чтобы еще раз обойти территорию, приехали полицейские. В те дни погода, как часто это бывает в Сибири, была ближе к зимней: снег только начинал подтаивать, а река была во льду. Дочь Эдуарда рассказывает, что версию с его утоплением родные сразу отмели после того, как обследовали все вдоль Чулыма: следов, что в реку кто-то провалился, не было. В воскресенье в Игинку приехали волонтеры.

Поиски. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

- Волонтеры тоже не нашли следов: ни окурка, ни фантика. Через недели две после пропажи они поднимали квадрокоптеры, исследовали с их помощью десятки «квадратов». Также на место несколько раз выезжали спасатели – обследовали территорию и реку, но результата нет…

«Рост 172 см, среднего телосложения, темно-русые волосы.» – гласит ориентировка.

Ориентировка: «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной

Это криминал?

По словам девушки, в полиции считают, что с ее отцом произошел несчастный случай. Однако родные мужчины в этом сомневаются:

- Медведи на той полянке нечасто появляются, да и если бы напали, то были бы хоть какие-то следы. Мы думаем, что это криминальная история. После пропажи папы мы вспомнили, что последние месяцы он был каким-то поникшим, расстроенным. Обычно каждые выходные они с женой и сыном приезжали в баню к его сестре, все собирались, общались. А тут он либо отказывался ехать, либо быстро мылся и возвращался домой. А когда мы созванивались, я тоже чувствовала, что что-то не то с его настроением, но он ссылался на усталость.

На фото: пропавший Эдуард Марченко. Фото: предоставлено его дочерью.

Девушка вспоминает: у отца были планы на жизнь, он не мог просто взять и убежать. Мужчина трудился водителем в организации, параллельно сдавал в аренду помещения базы, частью которой владел. За тем ужином говорил семье, что после субботней смены хочет съездить в автосервис. Это подтверждает его последний звонок перед прогулкой – мужчина общался с мастером. А в начале апреля они собирались собраться семьей по случаю дня рождения внучки – дочери девушки. Также Эдуард ухаживал за мамой, с которой у них были очень близкие отношения. После пропажи сына сердце женщины не выдержало.

«Мы хотим знать правду»

За все эти почти полтора года семье мужчины удалось восстановить примерную картину дней перед его исчезновением. Выяснилось, что 21 марта (за несколько часов до пропажи – прим.Ред) он случайно в Ачинске пересекся со знакомым. Как позже оказалось, вечером того дня этот мужчина был в Игинке. Как он заявлял – у друзей в гостях. Но, по рассказам девушки, эту информация не проверяли.

Еще одна история: у Эдуарда есть приятель из Красноярска. По словам нашей собеседницы, этот мужчина после отбывания наказания стал участником какого-то подозрительного движения. Незадолго до исчезновения Эдуарда они тоже виделись. Что странно, об этой встрече родственники узнали только когда начали копать информацию.

- Пропажа здорового семьянина с планами на жизнь стала настоящим резонансом для небольшого Ачинска. Каждый семейный праздник заканчивается слезами и обсуждениями, что же могло произойти. Мы хотим знать правду.

Дочь Эдуарда Марченко обратилась в Следственный комитет. 5 июня пришел ответ, что ее сообщение по факту безвестного исчезновения зарегистрировано, начата процессуальная проверка. Надеемся, что это не конец загадочной истории.

Всмотритесь в фотографии. Если вам что-либо известно о местонахождении Эдуарда Марченко, то звоните по любому из номеров: 8(39151) 97-002, «112» или 8-950-99-66-066.