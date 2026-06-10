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Общество10 июня 2026 6:00

Юбилей «Сиреневого дня»: праздник, настроение, красота и традиции

В этом году экологическая акция прошла в 10-й раз! В чем секрет ее популярности и как отмечали круглую дату
Татьяна РЯБИНИНА
За 10 лет «Сиреневого дня» было высажено более 2300 кустов сирени.

За 10 лет «Сиреневого дня» было высажено более 2300 кустов сирени.

Обычная планерка в «Комсомолке» 10 лет назад: обсуждаем, придумываем, спорим. И вдруг прозвучало название, «сиреневый день». И обычная посадка сирени сразу стала событием со своим настроением и шармом. Кто поддержит? Где сажать? Как привлечь участников? Тогда мы искали ответы на эти вопросы, еще не понимая, что «Сиреневый день» станет общегородским праздником и будет жить долго. Кто поддержит? РУСАЛ! Где сажать? Каждый год придумывали новые места и смыслы, посвящая «Сиреневый день» различным важным событиям города, края и нашей страны. В год Зимней универсиады - спорту, в год 75-летия Великой Победы - ветеранам, фронтовикам и детям войны. Во время пандемии акция стала знаком признательности и благодарности врачам. Конечно, особенными были экопраздники в честь 60-летия Красноярского алюминиевого завода и 25-летия РУСАЛа: металлурги подарили сиреневые аллеи не только Красноярску, но и другим городам и поселкам Красноярского края и Хакасии.

Как привлечь участников? Каждый год «Сиреневый день» объединяет сотни красноярцев разных возрастов и профессий. Этот тот случай, когда понятны и значимость, и смысл, и личный вклад. В итоге высаженных сиреней уже не сотни, а тысячи, точнее, более 2300 кустов. За минувшие десять лет у «Сиреневого дня» появились традиции. Какие из них стали основой юбилейной акции и что нового придумали организаторы в этом году?

Сиреневая территория

Первые акции проходили в основном в Советском районе Красноярска, но год за годом география расширялась, вовлекая в экологический марафон благоустройства и озеленения все больше районов Красноярска.

Елена Южакова.

Елена Южакова.

В 2025 году, в честь 25-летия металлургической компании, акция впервые вышла за пределы Красноярска.

- Это уже движение, которое охватило Красноярский край. В прошлом году «Сиреневый день» прошел в Ачинске, Дивногорске, в поселке Таежном и в Саяногорске, в Хакасии. А в будущем он, возможно, станет и общероссийским, - говорит Елена Южакова депутат Красноярского городского Совета, директор департамента региональных проектов РУСАЛа. - Этот праздник становится все масштабнее, у нас уже есть и конкурсы рисунков, и сиреневые чтения. В этом юбилейном году мы посвятили «Сиреневый день» единству народов России. И сейчас, и все годы в нем участвуют представители разных национальностей.

Депутат Государственной Думы Александр Дроздов – ветеран «сиреневого движения»

Депутат Государственной Думы Александр Дроздов – ветеран «сиреневого движения»

Уникальность «Сиреневого дня» подчеркнул и Александр Дроздов, депутат Государственной Думы, постоянный участник акции:

- На радио «Комсомольская правда» в программе, посвященной «Сиреневому дню», мы говорили о разных экологических проектах и аналога ему не нашли. Чтобы проект жил так долго - это большая удача и вклад разных людей. Здесь все совпало: и красивое название, и потребность в озеленении, и желание праздника на душе и красоты во дворе и на улице, и инициатива жителей. Мне даже не верится, что мы все вместе это делаем уже 10 лет. Не каждая инициатива так масштабируется и так долго живет. Мне приятно, что я ветеран сиреневого движения, искренне его поддерживаю и всегда с удовольствием участвую.

Елена Южакова, директор департамента региональных проектов РУСАЛа и Ала Истрати, директор Красноярского филиала «Комсомольской правды», уверены, что у «Сиреневого дня» будет долгая жизнь.

Елена Южакова, директор департамента региональных проектов РУСАЛа и Ала Истрати, директор Красноярского филиала «Комсомольской правды», уверены, что у «Сиреневого дня» будет долгая жизнь.

- «Сиреневый день» - это про то, что надо верить в свои силы и в свои идеи и тогда найдется сильная компания, которая вас поддержит, - добавляет Ала Истрати, директор Красноярского филиала «Комсомольской правды». - 10 лет назад мы придумали этот прекрасный проект, и он так понравился нашим партнерам, что обрел долгую жизнь и создал традиции.

Сиреневая школа

Сиреневая аллея теперь есть и на Центральной улице поселка Березовка

Сиреневая аллея теперь есть и на Центральной улице поселка Березовка

Одна из традиций «Сиреневого дня» - участие школ или детских садов. Идея проста - дать ребенку возможность стать созидателем своей школы, двора, своего города. Растение, посаженное своими руками, становится родным: его берегут, навещают, помнят после окончания школы.

Николай Баранов, директор красноярской школы № 1: «Сирень стала началом создания на пустыре площадки для отдыха, которой в школе не было»

Николай Баранов, директор красноярской школы № 1: «Сирень стала началом создания на пустыре площадки для отдыха, которой в школе не было»

В юбилейном 2026 году яркая венгерская сирень появилась в Красноярской школе № 1

В юбилейном 2026 году яркая венгерская сирень появилась в Красноярской школе № 1

В юбилейном 2026 году яркая венгерская сирень появилась в Красноярской школе № 1 и на Центральной улице поселка Березовка.

- Сирень стала началом создания на пустыре площадки для отдыха, которой у нас не было, а теперь будет. На очереди газон и скамейки, - поясняет Николай Баранов, директор красноярской школы № 1. - Наша школа - старейшая в городе, у нас два здания, одно 1912 года, второе 1920-го. И всегда это была школа. Богатейшая история! Среди учеников нашей школы, например, Екатерина Иофель, педагог Дмитрия Хворостовского. А в годы войны здание отдали под госпиталь, и дети после уроков приходили сюда помогать: мыли полы, писали письма, стирали бинты. В 1956 году в школу приехала китайская делегация перенимать опыт, есть фото. И ровно через 70 лет китайцы приехали снова, и мы повторили это фото! В 1987 году, почти 40 лет назад, у школы началась новая история, она стала школой для учеников с нарушением зрения.

Свою сирень посадил для учеников школы №1 и Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода

Свою сирень посадил для учеников школы №1 и Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода

Свою сирень посадил для учеников этой школы и Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода:

- Поначалу просили директоров школ поучаствовать, сейчас все готовы! Прекрасный день, прекрасная сирень, которая будет цвести и радовать. Мы участвуем во многих социальных программах, но «Сиреневый день» - особенный! Его мы любим уже 10 лет.

В этом юбилейном году на «Сиреневый день» впервые пришли собаки. Да не простые, а целая делегация от Красноярского краевого клуб владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор»

В этом юбилейном году на «Сиреневый день» впервые пришли собаки. Да не простые, а целая делегация от Красноярского краевого клуб владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор»

В этом юбилейном году на «Сиреневый день» впервые пришли собаки. Да не простые, а целая делегация от «Хвостатого навигатора»: Маргарита Моргуни лабрадор Юст, Анастасия Иванова и лабрадор Черри. Немецкая овчарка Дункель и Александр Лукке:

- Мы приходим в вашу школу и рассказываем про собак-поводырей, вот и сейчас пришли вместе с ними, подходите к нам с вашими вопросами, все расскажем.

Три собаки стали настоящим украшением «Сиреневого дня»: поводыри очень дружелюбные, настроены на общение с людьми. И теперь на память о встрече у каждого участника акции есть фото с необычной собакой, которая долго училась, чтобы стать другом и помощником незрячему человеку.

Сиреневый двор

За десять лет сирень появилась в десятках красноярских дворов. И всегда это инициатива жителей, ставшая правилом и традицией «Сиреневого дня»: высаживать сирень там, где ее ждут и будут ухаживать и беречь.

Председатель Совета ветеранов жителей первичной ячейки при УК и ТСЖ «Покровград» Галина Пушкина и руководитель управляющей компании Надежда Кузнецоваделятся с журналистами планами по дальнейшему благоустройству двора

Председатель Совета ветеранов жителей первичной ячейки при УК и ТСЖ «Покровград» Галина Пушкина и руководитель управляющей компании Надежда Кузнецоваделятся с журналистами планами по дальнейшему благоустройству двора

В этом году главной площадкой экоакции стали дворы на улице Линейной, 86-90. Жители этого района участвовали во многих «Сиреневых днях» и всегда рады новой встрече.

- Мы - дома обманутых дольщиков, и общая проблема нас сплотила и объединила. Двор раньше был проездной, по нему ездили машины. Но сейчас он уютный и зеленый. И все, что здесь есть сейчас, сделано руками жителей, - рассказывает Надежда Кузнецова, председатель ТСЖ «Покровград».

И действительно, высаживать сирень вышли жители, причем разных возрастов. Самой опытной признали Аделию Альбертовну, ей 94 года:

- Придется жить, чтобы дождаться цветения!

Дмитрий Безруких, глава Центрального района Красноярска, впервые на «Сиреневом дне», но обещал стать постоянным участником акции

Дмитрий Безруких, глава Центрального района Красноярска, впервые на «Сиреневом дне», но обещал стать постоянным участником акции

- Это самый красивый кустарник, - подтверждает Дмитрий Безруких, глава Центрального района Красноярска. - И это прекрасно, когда мы делаем наш город зеленым и цветущим.

Традиция «Сиреневого дня» - приглашать Трудовой отряд Главы города. Второй год подряд в акции участвуют бригады РУСАЛа

Традиция «Сиреневого дня» - приглашать Трудовой отряд Главы города. Второй год подряд в акции участвуют бригады РУСАЛа

Еще одна традиция «Сиреневого дня» - приглашать Трудовой отряд главы города. На этот раз пришли необычные бригады, бригады РУСАЛа. Это дети сотрудников компании, которые участвуют в общегородском движении, выполняют работу для всего города, но зарплату получают от компании.

То, что в этом году «Сиреневый день» посвящен единству народов, не потребовало от организаторов никаких специальных усилий, ведь представители разных национальностей есть в каждом дворе и в каждом коллективе.

Кристиан Мачука участвует в акции второй год

Кристиан Мачука участвует в акции второй год

Кристиан Мачука, например, приехал из Эквадора и уже два года занимается научной работой в Инженерно-технологическом центре РУСАЛа:

- Мне очень нравится этот праздник, который объединяет людей. В Эквадоре сирени нет, очень жаль. В Красноярске мне очень нравится, моя семья тоже здесь, со мной.

Ильяc Хисамутдинов: «Наша сила в корнях и единстве»

Ильяc Хисамутдинов: «Наша сила в корнях и единстве»

Ильяc Хисамутдинов, менеджер дирекции по обеспечению РУСАЛ-Красноярск, работает в компании уже 30 лет:

- Один куст сирени держится множеством корней. Так и в нашем коллективе: вместе работают люди разных национальностей. У меня самого друзья - русские, армяне, грузины. За 30 лет совместной работы ни разу не возникало конфликтов. Наша сила - в единстве.

Сиреневые здравницы

Постоянные участники акции «Сиреневый день» - красноярские больницы, поликлиники, родильные дома. По отзывам врачей, «Сиреневый день» - особая, жизнеутверждающая история, «маленькое чудо для тех, кто нуждается в поддержке». В этом году сиреневая аллея высажена возле медицинского центра компании.

Высадка сирени у корпоративного медицинского центра - это не просто озеленение, а возможность создать уютное пространство для сотрудников компании, членов их семей и жителей Советского района. Когда люди приходят на прием в наш медцентр или ждут своей очереди, они смогут отдохнуть в ее тени, полюбоваться цветами и просто порадоваться красоте, - говорит Валерий Савельев, генеральный директор «РУСАЛ-медицинский центр».

11 сиреней украсили территорию медцентра: на акцию пришли многодетные семьи, волонтёры компании, медицинские работники

11 сиреней украсили территорию медцентра: на акцию пришли многодетные семьи, волонтёры компании, медицинские работники

11 сиреней украсили территорию медцентра. На акцию пришли многодетные семьи, волонтеры компании, медицинские работники. А особенно активными были дети. Металлурги уверены, что важно прививать любовь к труду и заботу об окружающем мире с детства. Такие события всегда дарят радость и надежду, что из маленького кустика вырастет большой цветущий символ заботы о нашем общем доме.

Сиреневые чтения

В юбилейный год грузовичок с сиренью приехал сразу в несколько детских библиотек Красноярска. Библиотеки - большие друзья акции. Весной в честь юбилея в 13 библиотеках прошли «Сиреневые чтения» - еще одна традиция праздника, которая есть только в Красноярске. Сотрудники библиотек придумали и провели более двадцати самых разных мероприятий: литературных, поэтических и музыкальных встреч, читок, мастер-классов, вернисажей. Финал «Сиреневых чтений» - высадка сирени вместе с маленькими читателями.

Самой маленькой участницей «Сиреневого дня» стала пятилетняя Зафира

Самой маленькой участницей «Сиреневого дня» стала пятилетняя Зафира

Самой маленькой стала Зафира, ей 5 лет, и в библиотеку она ходит вместе с мамой. Это ее первое в жизни посаженное собственноручно именное растение, названное Пеппи Длинный чулок в честь героини любимой сказки.

- Мы ходим в библиотеку с трех лет, минимум раз в неделю, - рассказывает мама девочки. - И она уже умеет читать.

- Только большими буквами, - честно уточняет Зафира.

В детской библиотеке им. Чуковского сирень высадили маленькие читатели

В детской библиотеке им. Чуковского сирень высадили маленькие читатели

В этом году сирень украсила территорию возле самой большой детской библиотеки Красноярска, библиотеки им. Чуковского.

- Мы находимся сразу за памятником Петру и Февронии, и хочется соответствовать благоустроенной площади, где проходит много мероприятий. Сейчас наш фасад украсила сирень, - говорит Ксения Авдеева, заведующая детской библиотекой им. Чуковского. - Накануне мы провели несколько «сиреневых» событий, а еще устроили выставку книг в сиреневом цвете, и маркетинг сработал - все книги разобрали, видимо, детям нравится сиреневый цвет. Здорово, что в рамках «Сиреневых чтений» можно и нужно проводить разноплановые события, объединенные одной идеей.

Фото Диана ИВАНОВА.

Наша справка

Озеленение и благоустройство городов, где проживают металлурги, - традиция, которой уже больше 20 лет. Основатель компании Олег Дерипаска, инициируя стратегическую программу вложений в города ответственности компании, тогда подчеркивал, что качество жизни здесь должно быть выше, чем в других населенных пунктах. А благоустройство и озеленение позволяет делать города красивее и комфортнее.

Выбор сирени венгерской неслучаен: она прекрасно чувствует себя в условиях города, нетребовательна к почве, украшает город, ее любят дети и взрослые.

О «Сиреневом дне-2026» на Радио «Комсомольская правда» в Красноярске на 107,1 FM можно послушать здесь

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