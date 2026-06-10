Юбилей «Сиреневого дня»: праздник, настроение, красота и традиции

За 10 лет «Сиреневого дня» было высажено более 2300 кустов сирени.

Обычная планерка в «Комсомолке» 10 лет назад: обсуждаем, придумываем, спорим. И вдруг прозвучало название, «сиреневый день». И обычная посадка сирени сразу стала событием со своим настроением и шармом. Кто поддержит? Где сажать? Как привлечь участников? Тогда мы искали ответы на эти вопросы, еще не понимая, что «Сиреневый день» станет общегородским праздником и будет жить долго. Кто поддержит? РУСАЛ! Где сажать? Каждый год придумывали новые места и смыслы, посвящая «Сиреневый день» различным важным событиям города, края и нашей страны. В год Зимней универсиады - спорту, в год 75-летия Великой Победы - ветеранам, фронтовикам и детям войны. Во время пандемии акция стала знаком признательности и благодарности врачам. Конечно, особенными были экопраздники в честь 60-летия Красноярского алюминиевого завода и 25-летия РУСАЛа: металлурги подарили сиреневые аллеи не только Красноярску, но и другим городам и поселкам Красноярского края и Хакасии.

Как привлечь участников? Каждый год «Сиреневый день» объединяет сотни красноярцев разных возрастов и профессий. Этот тот случай, когда понятны и значимость, и смысл, и личный вклад. В итоге высаженных сиреней уже не сотни, а тысячи, точнее, более 2300 кустов. За минувшие десять лет у «Сиреневого дня» появились традиции. Какие из них стали основой юбилейной акции и что нового придумали организаторы в этом году?

Сиреневая территория

Первые акции проходили в основном в Советском районе Красноярска, но год за годом география расширялась, вовлекая в экологический марафон благоустройства и озеленения все больше районов Красноярска.

Елена Южакова.

В 2025 году, в честь 25-летия металлургической компании, акция впервые вышла за пределы Красноярска.

- Это уже движение, которое охватило Красноярский край. В прошлом году «Сиреневый день» прошел в Ачинске, Дивногорске, в поселке Таежном и в Саяногорске, в Хакасии. А в будущем он, возможно, станет и общероссийским, - говорит Елена Южакова депутат Красноярского городского Совета, директор департамента региональных проектов РУСАЛа. - Этот праздник становится все масштабнее, у нас уже есть и конкурсы рисунков, и сиреневые чтения. В этом юбилейном году мы посвятили «Сиреневый день» единству народов России. И сейчас, и все годы в нем участвуют представители разных национальностей.

Депутат Государственной Думы Александр Дроздов – ветеран «сиреневого движения»

Уникальность «Сиреневого дня» подчеркнул и Александр Дроздов, депутат Государственной Думы, постоянный участник акции:

- На радио «Комсомольская правда» в программе, посвященной «Сиреневому дню», мы говорили о разных экологических проектах и аналога ему не нашли. Чтобы проект жил так долго - это большая удача и вклад разных людей. Здесь все совпало: и красивое название, и потребность в озеленении, и желание праздника на душе и красоты во дворе и на улице, и инициатива жителей. Мне даже не верится, что мы все вместе это делаем уже 10 лет. Не каждая инициатива так масштабируется и так долго живет. Мне приятно, что я ветеран сиреневого движения, искренне его поддерживаю и всегда с удовольствием участвую.

Елена Южакова, директор департамента региональных проектов РУСАЛа и Ала Истрати, директор Красноярского филиала «Комсомольской правды», уверены, что у «Сиреневого дня» будет долгая жизнь.

- «Сиреневый день» - это про то, что надо верить в свои силы и в свои идеи и тогда найдется сильная компания, которая вас поддержит, - добавляет Ала Истрати, директор Красноярского филиала «Комсомольской правды». - 10 лет назад мы придумали этот прекрасный проект, и он так понравился нашим партнерам, что обрел долгую жизнь и создал традиции.

Сиреневая школа

Сиреневая аллея теперь есть и на Центральной улице поселка Березовка

Одна из традиций «Сиреневого дня» - участие школ или детских садов. Идея проста - дать ребенку возможность стать созидателем своей школы, двора, своего города. Растение, посаженное своими руками, становится родным: его берегут, навещают, помнят после окончания школы.

Николай Баранов, директор красноярской школы № 1: «Сирень стала началом создания на пустыре площадки для отдыха, которой в школе не было»

В юбилейном 2026 году яркая венгерская сирень появилась в Красноярской школе № 1

В юбилейном 2026 году яркая венгерская сирень появилась в Красноярской школе № 1 и на Центральной улице поселка Березовка.

- Сирень стала началом создания на пустыре площадки для отдыха, которой у нас не было, а теперь будет. На очереди газон и скамейки, - поясняет Николай Баранов, директор красноярской школы № 1. - Наша школа - старейшая в городе, у нас два здания, одно 1912 года, второе 1920-го. И всегда это была школа. Богатейшая история! Среди учеников нашей школы, например, Екатерина Иофель, педагог Дмитрия Хворостовского. А в годы войны здание отдали под госпиталь, и дети после уроков приходили сюда помогать: мыли полы, писали письма, стирали бинты. В 1956 году в школу приехала китайская делегация перенимать опыт, есть фото. И ровно через 70 лет китайцы приехали снова, и мы повторили это фото! В 1987 году, почти 40 лет назад, у школы началась новая история, она стала школой для учеников с нарушением зрения.

Свою сирень посадил для учеников школы №1 и Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода

Свою сирень посадил для учеников этой школы и Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода:

- Поначалу просили директоров школ поучаствовать, сейчас все готовы! Прекрасный день, прекрасная сирень, которая будет цвести и радовать. Мы участвуем во многих социальных программах, но «Сиреневый день» - особенный! Его мы любим уже 10 лет.

В этом юбилейном году на «Сиреневый день» впервые пришли собаки. Да не простые, а целая делегация от Красноярского краевого клуб владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор»

В этом юбилейном году на «Сиреневый день» впервые пришли собаки. Да не простые, а целая делегация от «Хвостатого навигатора»: Маргарита Моргуни лабрадор Юст, Анастасия Иванова и лабрадор Черри. Немецкая овчарка Дункель и Александр Лукке:

- Мы приходим в вашу школу и рассказываем про собак-поводырей, вот и сейчас пришли вместе с ними, подходите к нам с вашими вопросами, все расскажем.

Три собаки стали настоящим украшением «Сиреневого дня»: поводыри очень дружелюбные, настроены на общение с людьми. И теперь на память о встрече у каждого участника акции есть фото с необычной собакой, которая долго училась, чтобы стать другом и помощником незрячему человеку.

Сиреневый двор

За десять лет сирень появилась в десятках красноярских дворов. И всегда это инициатива жителей, ставшая правилом и традицией «Сиреневого дня»: высаживать сирень там, где ее ждут и будут ухаживать и беречь.

Председатель Совета ветеранов жителей первичной ячейки при УК и ТСЖ «Покровград» Галина Пушкина и руководитель управляющей компании Надежда Кузнецоваделятся с журналистами планами по дальнейшему благоустройству двора

В этом году главной площадкой экоакции стали дворы на улице Линейной, 86-90. Жители этого района участвовали во многих «Сиреневых днях» и всегда рады новой встрече.

- Мы - дома обманутых дольщиков, и общая проблема нас сплотила и объединила. Двор раньше был проездной, по нему ездили машины. Но сейчас он уютный и зеленый. И все, что здесь есть сейчас, сделано руками жителей, - рассказывает Надежда Кузнецова, председатель ТСЖ «Покровград».

И действительно, высаживать сирень вышли жители, причем разных возрастов. Самой опытной признали Аделию Альбертовну, ей 94 года:

- Придется жить, чтобы дождаться цветения!

Дмитрий Безруких, глава Центрального района Красноярска, впервые на «Сиреневом дне», но обещал стать постоянным участником акции

- Это самый красивый кустарник, - подтверждает Дмитрий Безруких, глава Центрального района Красноярска. - И это прекрасно, когда мы делаем наш город зеленым и цветущим.

Традиция «Сиреневого дня» - приглашать Трудовой отряд Главы города. Второй год подряд в акции участвуют бригады РУСАЛа

Еще одна традиция «Сиреневого дня» - приглашать Трудовой отряд главы города. На этот раз пришли необычные бригады, бригады РУСАЛа. Это дети сотрудников компании, которые участвуют в общегородском движении, выполняют работу для всего города, но зарплату получают от компании.

То, что в этом году «Сиреневый день» посвящен единству народов, не потребовало от организаторов никаких специальных усилий, ведь представители разных национальностей есть в каждом дворе и в каждом коллективе.

Кристиан Мачука участвует в акции второй год

Кристиан Мачука, например, приехал из Эквадора и уже два года занимается научной работой в Инженерно-технологическом центре РУСАЛа:

- Мне очень нравится этот праздник, который объединяет людей. В Эквадоре сирени нет, очень жаль. В Красноярске мне очень нравится, моя семья тоже здесь, со мной.

Ильяc Хисамутдинов: «Наша сила в корнях и единстве»

Ильяc Хисамутдинов, менеджер дирекции по обеспечению РУСАЛ-Красноярск, работает в компании уже 30 лет:

- Один куст сирени держится множеством корней. Так и в нашем коллективе: вместе работают люди разных национальностей. У меня самого друзья - русские, армяне, грузины. За 30 лет совместной работы ни разу не возникало конфликтов. Наша сила - в единстве.

Сиреневые здравницы

Постоянные участники акции «Сиреневый день» - красноярские больницы, поликлиники, родильные дома. По отзывам врачей, «Сиреневый день» - особая, жизнеутверждающая история, «маленькое чудо для тех, кто нуждается в поддержке». В этом году сиреневая аллея высажена возле медицинского центра компании.

Высадка сирени у корпоративного медицинского центра - это не просто озеленение, а возможность создать уютное пространство для сотрудников компании, членов их семей и жителей Советского района. Когда люди приходят на прием в наш медцентр или ждут своей очереди, они смогут отдохнуть в ее тени, полюбоваться цветами и просто порадоваться красоте, - говорит Валерий Савельев, генеральный директор «РУСАЛ-медицинский центр».

11 сиреней украсили территорию медцентра: на акцию пришли многодетные семьи, волонтёры компании, медицинские работники

11 сиреней украсили территорию медцентра. На акцию пришли многодетные семьи, волонтеры компании, медицинские работники. А особенно активными были дети. Металлурги уверены, что важно прививать любовь к труду и заботу об окружающем мире с детства. Такие события всегда дарят радость и надежду, что из маленького кустика вырастет большой цветущий символ заботы о нашем общем доме.

Сиреневые чтения

В юбилейный год грузовичок с сиренью приехал сразу в несколько детских библиотек Красноярска. Библиотеки - большие друзья акции. Весной в честь юбилея в 13 библиотеках прошли «Сиреневые чтения» - еще одна традиция праздника, которая есть только в Красноярске. Сотрудники библиотек придумали и провели более двадцати самых разных мероприятий: литературных, поэтических и музыкальных встреч, читок, мастер-классов, вернисажей. Финал «Сиреневых чтений» - высадка сирени вместе с маленькими читателями.

Самой маленькой участницей «Сиреневого дня» стала пятилетняя Зафира

Самой маленькой стала Зафира, ей 5 лет, и в библиотеку она ходит вместе с мамой. Это ее первое в жизни посаженное собственноручно именное растение, названное Пеппи Длинный чулок в честь героини любимой сказки.

- Мы ходим в библиотеку с трех лет, минимум раз в неделю, - рассказывает мама девочки. - И она уже умеет читать.

- Только большими буквами, - честно уточняет Зафира.

В детской библиотеке им. Чуковского сирень высадили маленькие читатели

В этом году сирень украсила территорию возле самой большой детской библиотеки Красноярска, библиотеки им. Чуковского.

- Мы находимся сразу за памятником Петру и Февронии, и хочется соответствовать благоустроенной площади, где проходит много мероприятий. Сейчас наш фасад украсила сирень, - говорит Ксения Авдеева, заведующая детской библиотекой им. Чуковского. - Накануне мы провели несколько «сиреневых» событий, а еще устроили выставку книг в сиреневом цвете, и маркетинг сработал - все книги разобрали, видимо, детям нравится сиреневый цвет. Здорово, что в рамках «Сиреневых чтений» можно и нужно проводить разноплановые события, объединенные одной идеей.

Фото Диана ИВАНОВА.

Наша справка

Озеленение и благоустройство городов, где проживают металлурги, - традиция, которой уже больше 20 лет. Основатель компании Олег Дерипаска, инициируя стратегическую программу вложений в города ответственности компании, тогда подчеркивал, что качество жизни здесь должно быть выше, чем в других населенных пунктах. А благоустройство и озеленение позволяет делать города красивее и комфортнее.

Выбор сирени венгерской неслучаен: она прекрасно чувствует себя в условиях города, нетребовательна к почве, украшает город, ее любят дети и взрослые.

О «Сиреневом дне-2026» на Радио «Комсомольская правда» в Красноярске на 107,1 FM можно послушать здесь

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