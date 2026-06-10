На гидроэлектростанции в Дивногорске завершили модернизацию еще одного гидроагрегата

Установка нового рабочего колеса ГА №3. Фото: пресс-служба станции

На Красноярской гидроэлектростанции, входящей в энергетический холдинг Эн+, досрочно завершили модернизацию восьмого по счету из двенадцати установленных гидроагрегатов.

- Завершилась модернизация гидроагрегата №3, который отработал более 50 лет, - сообщили в пресс-службе станции. – Масштабные работы в рамках программы «Новая энергия» продолжались полгода. На гидроагрегате установили новое рабочее колесо уникальной конструкции, провели замену блочного трансформатора. Это позволит увеличить выработку электроэнергии при работе обновленного блока на 2,7% и повысить его надежность.

Установка 900-тонного ротора в кратер ГА. Фото: пресс-служба станции

Кстати, новое рабочее колесо с уникальным профилем лопастей разработали российские инженеры. Эта конструкция позволяет повысить кавитационную стойкость, снизить вибрации и шумность, увеличить коэффициент полезного действия гидроагрегата, а также обеспечить выдачу большей мощности при пониженных напорах. Последнее особенно важно для производства электроэнергии в маловодные годы.

Параметры рабочего колеса впечатляют: его масса 240 тонн, максимальный диаметр 8,5 метров, высота 4 метра. Чтобы установить такую махину, нужны высочайший профессионализм и ювелирная точность! Новый силовой трансформатор российского производства оснащен современной системой онлайн-мониторинга для оперативного контроля его состояния. Его доставка и монтаж из-за значительных габаритных размеров и веса стали сложной логистической и инженерной задачей. Вес трансформатора в транспортном состоянии составляет более 300 тонн, а длина и высота соответственно 10 и 4 метра.

Установка нового рабочего колеса. Фото: пресс-служба станции

Добавим, что завершить модернизацию всех двенадцати гидроагрегатов Красноярской ГЭС планируется до 2031 года. Инвестиции в замену рабочих колес составляют более 13 млрд. руб. Повышенный КПД новых рабочих колес позволит увеличить производство возобновляемой электроэнергии более чем на 2% и, косвенно снизить электрическую нагрузку на угольные ТЭЦ, что в свою очередь окажет положительное влияние на экологическую обстановку в регионе.