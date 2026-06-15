На федеральном канале пропажу Усольцевых сравнили с трагедией Дятлова. Фото: соцсети

На федеральном канале вышел выпуск программы «Скандалы. Интриги. Расследования», в котором обсудили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае.

28 сентября 2025 года 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь отправились в поход выходного дня на Кутурчинское Белогорье и бесследно исчезли. Первые поиски, которые прошли в начале октября, не увенчались успехом. 4 июня 2026 года поисковые мероприятия возобновились и продлились шесть дней. В те дни была найдена первая за все время возможная зацепка – часть палки для скандинавской ходьбы.

Ранее руководитель отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина рассказала «КП-Красноярск», что по комментариям родственников семьи, палками для ходьбы никто из них не пользовался. А Сергей говорил, что руки в походе должны быть свободными. В любом случае сейчас ожидаются результаты экспертизы.

Поиски семьи летом 2026. Скриншот: видео СК по Красноярскому краю и Хакасии

Что общего у исчезновения Усольцевых с трагедией Дятлова

В выпуске исчезновение супругов и девочки сравнили с гибелью тургруппы Дятлова в 1959 году. На «тропе Усольцевых» (в районе скал Буратинка и Мальвинка – прим. Ред) побывала журналист программы Полина Кудрявцева.

- Потеряться здесь очень легко: тут много похожих камней и обманок. Можно свалиться в расщелину. Мы с оператором без спасателей вообще бы не прошли, - говорит журналист.

В программе озвучили то, что пропавший Сергей якобы интересовался тайной погибшей на Урале группы Дятлова и мечтал пройти по их маршруту. Об этом рассказал исследователь трагедии Валентин Дегтярев. Якобы несколько лет назад ему написал в соцсетях сам Усольцев: спрашивал про окрестности горы Холатчахль и звал с собой. Кстати, Валентин Дегтярев – частый гость выпусков ток-шоу «Пусть говорят», посвященных пропаже семьи. Он называет себя «другом Усольцева», однако пасынок пропавшего мужчины Данил Баталов отрицает это.

После трагедии на Урале первой версией гибели тургруппы была криминальная – нападение коренных жителей. На деле же официальная причина – снежная лавина. Отметим, что на данный момент официальная версия пропажи Усольцевых – несчастный случай: семья могла провалиться в ущелье. Также отрабатывается криминальный след, но результатов это не принесло.

«Манская «петля смерти»: существует ли она

В программе упомянули «Манскую «петлю смерти». Якобы там же, где пропали Усольцевы, ранее же исчезали люди. На деле же Манская петля (извилистый поворот реки Мана вокруг скального массива, покрытого лесом – прим.Ред) находится в 246 километрах от Кутурчинского Белогорья.

Разговоры о «петле смерти» появились после публикации «расследования» в телеграм-канале. Некоторые СМИ не задумываясь подхватили этот термин. На деле же ее не существует.

Напомним, что все новости об Усольцевых можно найти на нашем сайте по ссылке.

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