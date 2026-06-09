Благовещенскому женскому монастырю в Красноярске срочно требуется помощь. Фото: страница обители в соцсетях.

Стена заваливается, строения ветшают на глазах. Благовещенскому женскому монастырю в Красноярске срочно нужна помощь. На стене одного из его зданий, сестринского корпуса, появилась трещина в четыре метра. Теперь находиться там опасно для жизни. Стену необходимо укрепить, но на аварийные работы нет средств. Без поддержки не обойтись, сообщили на официальной странице обители в соцсетях.

Больше полувека в храме был склад пушнины

- Дорогие братья и сестры! Нам очень нужна ваша помощь, - обращаются к верующим представители монастыря. - Многие из вас помнят, как в 90-х и начале 2000-х годов восстанавливалась наша обитель.

Напомним, с 1921 года Благовещенский храм был отдан под склад меховой пушнины. Его вернули церкви лишь в 1988-м. Монастыря в этом здании никогда не было. Открыть его решили только в 1995-м.

- Одновременно с реставрацией Благовещенского собора старые бараки и склады пушной базы перестраивались под келейные корпуса для сестер, - говорят в обители.

С тех пор прошло больше трех десятков лет. Строения очень обветшали, начали разрушаться. И сейчас ситуация такова: наружным стенам храма и его цоколю нужен ремонт. А стена сестринского корпуса с трапезной и вовсе стала заваливаться.

Специалисты называют разрушение критическим

- Впрочем, самая острая проблема - аварийное состояние южной стены сестринского корпуса и гаража.

Из-за того, что фундамент со временем просел, в кирпичной кладке образовалось разрушение, притом критическое, отмечают в обители.

Это трещина, длина которой составляет четыре метра, а высота 25 сантиметров!

Разумеется, были приглашены специалисты, они провели осмотр стены и выдали предписание:

- Теперь находиться внутри постройки опасно для жизни, пока не будут проведены работы по временному укреплению аварийной стены.

На одной из стен сестринского корпуса образовалась трещина в четыре метра. Фото: страница обители в соцсетях.

По предварительным подсчетам, срочные аварийные работы могут обойтись в 2 000 000 рублей. Увы, таких средств у монастыря нет.

- Поэтому мы обращаемся к вам с нижайшей просьбой о посильной помощи! – заключают насельники храма. - Каждый рубль — это вклад в спасение обители. Будем рады любой помощи.

КОНКРЕТНО

Давайте поможем храму! Если у вас есть возможность поддержать обитель, обращайтесь сюда.

СПРАВКА «КП»

Первый камень Благовещенского храма был освящен в ноябре 1804 года. Его строительство завершилось в 1817-м.

Церковь возводили по индивидуальному проекту. Изначально она задумывалась двухэтажной.

Однако в честь победы в Отечественной войне 1812 года построили третий ярус. Это единственная в нашем крае трехэтажная церковь!