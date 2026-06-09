Стена заваливается, строения ветшают на глазах. Благовещенскому женскому монастырю в Красноярске срочно нужна помощь. На стене одного из его зданий, сестринского корпуса, появилась трещина в четыре метра. Теперь находиться там опасно для жизни. Стену необходимо укрепить, но на аварийные работы нет средств. Без поддержки не обойтись, сообщили на официальной странице обители в соцсетях.
- Дорогие братья и сестры! Нам очень нужна ваша помощь, - обращаются к верующим представители монастыря. - Многие из вас помнят, как в 90-х и начале 2000-х годов восстанавливалась наша обитель.
Напомним, с 1921 года Благовещенский храм был отдан под склад меховой пушнины. Его вернули церкви лишь в 1988-м. Монастыря в этом здании никогда не было. Открыть его решили только в 1995-м.
- Одновременно с реставрацией Благовещенского собора старые бараки и склады пушной базы перестраивались под келейные корпуса для сестер, - говорят в обители.
С тех пор прошло больше трех десятков лет. Строения очень обветшали, начали разрушаться. И сейчас ситуация такова: наружным стенам храма и его цоколю нужен ремонт. А стена сестринского корпуса с трапезной и вовсе стала заваливаться.
- Впрочем, самая острая проблема - аварийное состояние южной стены сестринского корпуса и гаража.
Из-за того, что фундамент со временем просел, в кирпичной кладке образовалось разрушение, притом критическое, отмечают в обители.
Это трещина, длина которой составляет четыре метра, а высота 25 сантиметров!
Разумеется, были приглашены специалисты, они провели осмотр стены и выдали предписание:
- Теперь находиться внутри постройки опасно для жизни, пока не будут проведены работы по временному укреплению аварийной стены.
По предварительным подсчетам, срочные аварийные работы могут обойтись в 2 000 000 рублей. Увы, таких средств у монастыря нет.
- Поэтому мы обращаемся к вам с нижайшей просьбой о посильной помощи! – заключают насельники храма. - Каждый рубль — это вклад в спасение обители. Будем рады любой помощи.
КОНКРЕТНО
Давайте поможем храму! Если у вас есть возможность поддержать обитель, обращайтесь сюда.
СПРАВКА «КП»
Первый камень Благовещенского храма был освящен в ноябре 1804 года. Его строительство завершилось в 1817-м.
Церковь возводили по индивидуальному проекту. Изначально она задумывалась двухэтажной.
Однако в честь победы в Отечественной войне 1812 года построили третий ярус. Это единственная в нашем крае трехэтажная церковь!