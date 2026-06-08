На «Ушастые старты» в Красноярске придут сразу четыре собаки-проводника

20 июня в парке «Покровский» впервые в Красноярске состоятся «Ушастые старты». Этот праздник для хозяев домашних питомцев организуют «Ушки на макушке» ветеринарная сеть «Губернских аптек» и «Комсомольская правда» при поддержке «Красноярской краевой Федерации кинологического спорта» и парка «Покровский».

На старты выйдут 45 «хвостиков», а зрителей организаторы готовят познавательно-развлекательная программа с собаками, про собак и для собак.

Участником и соорганизатором «Ушастых Стартов» стал Красноярский краевой клуб владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор».

Елена Чернышева, руководитель «Хвостатого навигатора», представит клуб, желающие смогут сделать на мастер-классе «Лапки добра», для детей будут специальные раскраски про собак-проводников, а еще питомцы покажут, как они умеют танцевать - зрители смогут сделать фото и пообщаться с этими чудесными собаками.

И, кстати, именно собаки-проводники первыми выйдут на Старты. Давайте знакомиться.

Немецкая овчарка Оджи придет с Еленой Чернышевой.

Оджи

Немецкая овчарка Дункель придет с Александром Лукке.

Дункель

Лабрадор Черри придет с Анастасией Ивановой.

Черри

А вот лабрадор-ретривер Юст, который придет с Маргаритой Моргун, будет участвовать в общих Стартах.

Юст

Приходите поддержать уникальных собак!

Праздник «Ушастые старты» – это истории про любовь к собакам любых пород и размеров. Про дружбу человека и собаки. Про здоровье животных и особенности жизни с питомцем в мегаполисе. И все это в красивом парке «Покровский» в классной компании единомышленников.

Программа мероприятия «Ушастых стартов» в Красноярске 2026

- Забег хозяев с собаками на 200 метров

- Полоса препятствий «Вместе веселее»

- Интерактивное выступление для детей питомцев «Красноярской краевой федерации кинологического спорта»: можно будет погладить и покормить специально обученных собак.

- Консультационные площадки о красоте и здоровье питомцев (ветеринар, кинолог, зоопсихолог, грумер и др.)

- Знакомство с собаками-поводырями

- Мастер-классы, игры и развлечения для детей готовят сразу три библиотеки

- Уголок с декоративными животными от Центра «Юннаты»

- Фотоуголки и сюрпризы.

Как принять участие в празднике «Ушастые старты» в Красноярске 2026?

Просто приходите с хорошим настроением!

Как принять участие в Забеге «Ушастые старты» в Красноярске 2026 и «Полосе препятствий»?

Регистрация на забег и полосу препятствий обязательна. Количество мест ограничено.

Ваша собака любит людей, она не боится толпы и не лает? Она любит быстро бегать и интересно проводить время? Тогда ждем вас на старты.

! Обязательно наличие ветеринарного паспорта с прививками от бешенства и по возрасту!

Для участия в забеге и/или полосе препятствий нужно подать заявку на почту startsobaki@mail.ru и получить подтверждение.

В заявке указать:

- ФИО хозяина и контактные данные (номер телефона)

- кличка собаки (обязательно), возраст, порода, пол.

Заявки принимаются до полного заполнения команды участников (до 17 июня включительно при наличии мест).

Вместе с заявкой ждем фото вашего питомца для презентации.

В заявке обязательно укажите, в чем вы хотите участвовать:

- В забеге

- В «Полосе препятствий»

- В забеге и в «Полосе препятствий»

Как будет проходить забег «Ушастые старты» в Красноярске 2026?

Собаки бегут на коротком поводке по трое в каждом старте.

Все участники получат медали, подарки от ветеринарных аптек «Ушки на макушке», а лидер забега каждой тройки – диплом победителя.

И да, это не спортивные соревнования, скорее прогулка бегом в хорошей компании.

Что будет на Полосе препятствий «Вместе веселее» от Красноярской краевой федерации кинологического спорта

Ответы на вопросы

- С какого возраста можно участвовать? - Можно попробовать свои силы с 8 месяцев.

- Что входит в полосу препятствий? - Туннели, барьеры, мягкие барьеры.

- Можно ли заранее на ней потренироваться уже в парке? - Да, будет можно опробовать снаряды.

- Какая длина поводка нужна для полосы? - Не менее 1,2 метра.

- Нужен ли намордник при забеге? - Нет.

- Можно ли использовать халти (недоуздок для крупной собаки) на забеге? - Да.

И да, если питомец не справляется, за него задания выполняет хозяин.

Друзья, «Ушастые старты» - это просто праздник, не соревнования, не олимпийские игры, мы просто интересно проведем время в компании единомышленников в красивом месте. Для нас главное, чтобы ваши питомцы были воспитанные, дружелюбные, «негромкие» и с паспортами.

Также сюрпризы получат призеры номинаций:

- На одной волне: «Оранжевое настроение» (хозяин и собака в одном образе)

- «Пес-стиляга»

- «Приз симпатий» (по мнению зрителей)

Нет собаки? Приглашаем болеть за «хвостиков»!

Наряды - оранжевые. «Ушки» приветствуются.

Правила для четвероногих гостей

Чтобы праздник прошел комфортно для всех, просим соблюдать простые условия:

* Короткий поводок - для удобства и безопасности вашей собаки и окружающих.

* Дружелюбный нрав собаки - это крайне важно.

Организаторы оставляют за собой право отказать в участии в случае агрессивного поведения питомца или нарушения правил.

Все вопросы можно задать в группе праздника «Ушастые старты» в ВКонтакте или по телефону организаторов 89607618651.

Партнеры праздника: «Красноярская краевая федерация кинологического спорта», детская библиотека им. Гайдара, детская библиотека им. Маршака, библиотека им. Черкасова, Красноярский краевой клуб владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор», Центр дополнительного образования «Спектр» (направление «Юный кинолог»), «Красноярский краевой центр «Юннаты».

Майя Ершова.

Фото Диана Иванова и из архива героев публикации.