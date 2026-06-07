Родные уроженки Красноярска Мирры Андреевой гордятся ее победой в «Ролан Гаррос». Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

6 июня Уроженка Красноярска Мирра Андреева победила в Открытом чемпионате Франции по теннису. Спортсменка взяла победу в турнире Большого шлема и вместе с этим стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которой это удалось. В прошлый раз «Ролан Гаррос» выигрывала Мария Шарапова в 2014 году.

В финале «Ролан Гаррос» в Париже Мирра Андреева переиграла польку Майю Хвалиньску. Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты. В итоге Мирра одержала уверенную победу со счетом 6:3, 6:2. После того, как теннисистка осознала происходящее, она отбросила ракетку, упала на корт и закрыла лицо руками. Трибуны взорвались волной оваций. Это был самый настоящий взрыв! «КП»-Красноярск собрала информацию о том, как Мирра Андреева шла к своей очередной победе.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Самый важный матч в карьере

Мирра Андреева родилась 29 апреля 2007 года в Красноярске. Ее старшая сестра Эрика также профессиональная теннисистка. Именно ее успехи заразили Мирру. А вообще с игрой аристократов сестер познакомила мама Раиса Андреева.

Первые годы занятий Мирры прошли в Красноярске, ракетку в руки она взяла в шесть лет. Потом семья проживала в Сочи и Москве, после спортсменки переехали в академию в Каннах (Франция).

Прорыв во взрослый тур случился в 2023 году. Тогда Андреева получила звание «Новичка года» WTA. В 2024 году Forbes включил Андрееву в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет.

Февраль 2025 года – исторический момент. Мирра выиграла WTA 1000 в Дубае и стала самой молодой победительницей турнира. После этого она впервые вошла в топ-10 и стала первой ракеткой России. В марте последовал второй подряд титул WTA 1000 – Индиан-Уэллс. В финале была обыграна первая ракетка мира Арина Соболенко.

На «Ролан Гаррос» теннисистка впервые вышла в финал Открытого чемпионата Франции. 4 июня она уверенно обыграла в полуфинале Марту Костюк. А 6 июня 2026 года теннисистка из Красноярска поставила яркую финальную точку и вписала свое имя в историю. Она стала самой юной чемпионкой турнира с 1992-го года. Сейчас заслуженному мастеру спорта и первой ракетке России 19 лет. Кроме того, Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир серии «Большого шлема». Этот исторический успех позволил ей подняться на шестое место в рейтинге WTA.

Андреева подняла над головой главный трофей Открытого чемпионата Франции и поблагодарила своих наставников, родителей и себя на русском, французском и английском языках.

- Хочу поблагодарить себя за то, что верила в себя, всегда выкладывалась на сто процентов, даже когда было тяжело. Я старалась становиться лучше как игрок и человек. Я верила, что у меня получится, боролась со внутренними демонами. Только я знаю, как мне было тяжело, как сильно я нервничала. И спасибо себе за то, что так много работала и так старалась.

О том, как Мирра добивалась потрясающих результатов, корреспондент «КП-Красноярск» узнавал у ее близких.

От Красноярска до мирового триумфа

Свой путь принцесса тенниса начинала в родном Красноярске у тренера Марины Павловой. Наставником Мирры, когда она жила в Сочи, стал Кирилл Крюков.

- Кирилл Александрович, я знаю, что вы тоже смотрите сейчас. Спасибо большое за вашу поддержку, за то, что вы всегда помогаете и верите в меня, - не забыла о тренере звезда корта.

С 2024 года Мирре помогает опытнейшая Кончита Мартинес. Она – бывшая вторая ракетка мира, победительница Уимблдонского турнира 1994 года. Вместе с наставником Мирра чувствует безусловную поддержку родных и поклонников.

- Мирра – чемпионка и самая светлая и лучезарная девочка во всем WTA!

- Настоящая, искренняя, юная, но сильная духом. Наша Мирра! Мы счастливы!

Эрика, Мирра и тренер Марина Павлова. Фото: соцсети

«Они борются до последнего»

Теннисистка не скрывала эмоций на пресс-конференции и буквально светилась от счастья, вспоминая бывшую первую ракетку мира российскую теннисистку Марию Шарапову.

- Горжусь тобой, Мирра. Празднование говорит само за себя. В восторге, но ещё не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона, - поздравила ария Шарапова Андрееву.

- Мы очень рады за Мирру, болели всей семьей, переживали каждый матч и гейм. Она долго шла к этому титулу, много работала. Мы активно следим за играми не только Мирры, но и Эрики. Смотрим и онлайн, и в записи – из-за часовых поясов. Они обе молодцы, борются до последнего. Любят ли бывать в Красноярске? Конечно, здесь живут их бабушки и дедушка. Здесь они родились, выросли, - рассказала «КП-Красноярск» тетя Мирры и Эрики Андреевых Елена Коваленко.

Вот что о победе Мирры говорит первый тренер ее сестры Эрики Дарья Волощук. Она знает спортсменку с первых шагов в теннисе и была первой, кто увидел в ней потенциал.

- Эрика серьезная и целеустремленная. Отказывалась уходить с корта, пока не выполнит упражнение идеально. В то время Мирра была хохотушкой, которая бегала между ног мамы на трибуне. Но ее координация и специфика характера отличались от остальных. При просмотре турнира испытывала смешанные чувства. С одной стороны – профессиональное любопытство и желание объективно оценить игру. С другой – личную вовлеченность. Наблюдала за матчем внимательно, без излишней внешней эмоциональности, но внутри, безусловно, переживала за результат. Особенно в напряженные моменты. В целом впечатления позитивные: игра показала характер и стабильность, - рассказывает Дарья Волощук.

Поддержали Андрееву и первые лица Красноярска:

- Поздравляю Мирру Андрееву с победой в финале на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос». Невероятное достижение нашей землячки! Ура! - написал в соцсетях первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко.

- Мирра Андреева подняла над головой главный трофей Открытого чемпионата Франции. Это наша девочка! - пишет мэрия города.

Роль состоявшейся чемпионки для юной спортсменки будет новой и очень волнительной. Сейчас среди поклонников идут дискуссии: сумеет ли молодая девушка вжиться в нее?

- Если она сохранит хладнокровие и готовность терпеть в каждом розыгрыше, то у нее отличные перспективы закрепиться в элите. Но ближайший турнир покажет, насколько она способна справляться с статусом победителя «Большого шлема». Это совершенно другое давление, - говорит первый тренер сестры Мирры Эрики Дарья Волощук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Теннисистка из Красноярска Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос»