В Дивногорске прошел масштабный спортивный праздник для детей

Прекрасная погода, хорошее настроение, детский смех и много спорта… В честь Международного дня защиты детей Красноярская ГЭС компании Эн+ провела в Дивногорске настоящие «Олимпийские игры».

- Основной акцент мы сделали на активные развлечения на свежем воздухе, - рассказывают организаторы. - На баскетбольной площадке разместили локации спортивного квеста «Поймай баланс», «Крокет», «Биатлон», «Городки» и «Дженга». На футбольном поле детей ждали испытания на ловкость и меткость: «Лимбо», «Футбольное пенальти» и «Точно в цель». Можно было попробовать свои силы во всех видах спорта!

Одним из запоминающихся моментов мероприятия стали показательные выступления сборной команды Красноярского края по художественной гимнастике и торжественная церемония зажжения символического «олимпийского огня», ознаменовавшая старт детских соревнований.

В организации локаций активное участие принимали корпоративные волонтеры, которые помогали маленьким гостям праздника справиться со спортивными испытаниями. Помимо спортивного квеста, для гостей работали разнообразные развлекательные зоны: детская площадка с аниматором и мыльными пузырями, две станции аквагрима и точки с сахарной ватой.

Спортивные испытания были не только игровыми, но и настоящими профессиональными. На празднике у ребят была уникальная возможность попробовать себя в одном или нескольких направлениях центра спортивных единоборств «Сокол». Профессиональные тренеры провели мастер-классы по различным видам единоборств, познакомили детей с основами этих дисциплин и дали возможность каждому почувствовать себя настоящим спортсменом.

- Для нас очень важно, чтобы дети Дивногорска росли сильными и счастливыми. Этот праздник – наш вклад в формирование здоровой среды, где каждый ребенок может проявить свои способности, найти новых друзей и почувствовать настоящий командный дух, – отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.

Фото предоставлены организаторами мероприятия