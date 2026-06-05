В Красноярском крае парень спалил «по ошибке» чужую иномарку из-за сходства с машиной обидчика

Фото: прокуратура Красноярского края

Ущерб от чужой обиды может стоить дорого. Очень дорого. Особенно когда мститель не вдается в детали, а зажигалка работает отлично. В Красноярском крае перед судом предстанет 24-летний парень, который сжег автомобиль незнакомого человека «по ошибке», приняв за машину своего обидчика.

4 июня в прокуратуре Красноярского края поделились подробностями этого нелепого преступления.

Стечение обстоятельств – нелепее не придумаешь. Пострадавший даже не был знаком с поджигателем. Он оказался «виноват» лишь в том, что его Mazda была похожего цвета, а на зеркале заднего вида висел похожий брелок. А теперь вспомним, что разнообразием эти аксессуары не отличаются.

Но этого хватило для «смертного приговора» иномарке случайного человека.

Семейный автомобиль как мишень

История тянется с мая 2023 года, но дошла до суда только сейчас. Житель Заозерного купил Mazda Axela за один миллион 300 тысяч рублей. Обычный семейный автомобиль.

Спустя два года его судьба нелепо пересеклась с незнакомцем, ослепленным конфликтом с приятелем, к которому владелец машины не имел ни малейшего отношения.

Осенью 24-летний обиженный парень приехал на стройку в один из дворов Заозерного. И замер. Темная Mazda показалась ему знакомой до зубного скрежета. А все потому, что за несколько месяцев до этого парень крупно поссорился с приятелем. Тот наговорил много обидных слов, которые не забывались – и в душе зажглась злость, требовавшая мести.

Он не знал номер машины врага. И вообще помнил ее смутно. Его метод идентификации – профанация: похожие цвет да игрушка в салоне.

Слежка

Парень несколько дней следил за чужой машиной. Желал убедиться, что нашел то, что искал. Увы, слежка не помогла. Хозяина он так и не застал. Позже он сам признался в этом следователям. Но это его не остановило.

Фото: прокуратура Красноярского края

По их версии, однажды вечером владелец спокойно припарковал иномарку у дома и ушел спать, даже не подозревая, что на нее ведется «охота». А ночью пришел поджигатель. Эмоции взяли верх над остатками разума.

Для акции возмездия он использовал пластиковую бутылку. Внутри – бензин, смешанный с маслом для бензопилы. Положил емкость на задний бампер. Щелчок зажигалки – и пламя лизнуло пластик.

Поджигатель отошел в сторону, чтобы насладиться шоу, а потом скрылся. Огонь быстро перекинулся на кузов, проводку, крышу, сиденья и багажник. Пожарные прибыли оперативно. Это спасло машину от полного уничтожения. Но ущерб превысил 412 тысяч рублей.

Что грозит поджигателю?

Нашли причастного к поджогу быстро. В век камер уличного видеонаблюдения и регистраторов почти в каждой машине это лишь вопрос времени, бесследно «раствориться» невозможно. Сначала отследили, кто причастен. А потом задержанный сам рассказал, что его толкнуло на ночные «приключения». Хозяин машины был в шоке, что пострадал ни за что.

Прокуратура уже утвердила обвинение в умышленном повреждении имущества путем поджога, да еще общеопасным способом. Ведь пламя могло перекинуться на соседние авто или на жилой дом. Повезло, что жильцы быстро заметили огонь и позвонили в экстренные службы.

Обвиняемый во всем признался. Ему грозит до пяти лет колонии. И, конечно, придется возместить каждый рубль за поврежденную машину. Разбираться в деталях этого странного преступления предстоит Рыбинскому районному суду.

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