В крае стали известны первые результаты ЕГЭ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В крае стали известны первые результаты ЕГЭ по трем предметам: литературе, химии и истории. Их будущие абитуриенты сдавали 1 июня. ЕГЭ по химии написали 1684 человека, из них 16 получили 100 баллов, семи ребятам до максимального результата не хватило одного балла.

В 2026 году высоких результатов добились три ученика школы №144 Красноярска, где химию преподает Народный учитель РФ Елена Молчанова. Еще пять человек написали экзамен на 99 баллов и 12 человек на 90+. Также среди стобалльников по этому предмету выпускники из Красноярска, Ачинска, Минусинска, Норильска, краевой Школы космонавтики и Балатинско-Новоселовского округа.

ЕГЭ по истории написали 1560 человек. На 100 баллов экзамен выполнили трое: Вера Никитина из краевой Школы Космонавтики, Валерия Иванова из красноярской школы №160 и Диана Левенок из школы №12 Минусинска. В будущем Диана хотела бы стать прокурором.

- Я хочу выразить огромную благодарность своему школьному учителю истории – Наталье Михайловне Лалетиной. Свои 100 баллов я посвящаю ей. Экзамен не могу назвать простым. Но я готовилась, читала много дополнительной литературы, - рассказала девушка.

На фото: Диана Левенок. Фото: министерство образования края

ЕГЭ по литературе написали 678 человек. У 30 из них безупречный результат, свыше 80 баллов получили 159 выпускников. Среди стобалльников ребята из Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Шушенского, Шарыповского, Кежемского, Дзержинско-Тасеевского округов. Стобалльница по литературе Анастасия Добровольская из Тасеевской школы №2 хотела бы стать учителем русского языка и литературы.

На фото: Анастасия Добровольская. Фото: министерство образования края

А Мария Новикова из Кодинской школа №3, тоже получившая максимальный балл по этому предмету, в будущем видит себя актрисой театра и кино.

- Любовь к предмету мне привила моя мама. Мы с детства с ней много читали. Мне всегда нравилось анализировать произведения, писать сочинения. Поэтому сто баллов мне дались достаточно просто. Попалось замечательное сочинение «Неоднозначность авторского отношения к образу Пугачева в произведение А.С. Пушкина «Капитанская дочка».

На фото: Мария Новикова. Фото: министерство образования края

Выпускники 2026 года уже сдали экзамены по всем предметам, кроме устной части иностранных языков и информатики.