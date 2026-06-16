Пилот – насмерть, пассажирка в тяжелом состоянии: в Хакасии два человека разбились на паралете

В Хакасии следком проводит проверку по факту падения паралета. Фото: СК

Трагедией завершился развлекательный полет на сверхлегком летательном аппарате в Хакасии: один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии и за его жизнь борются медики. Случилось это накануне, 15 июля, в окрестностях поселка Мохов Усть-Абаканского района.

На этот час известно не так много. Судя по фото, которое предоставили в региональном следкоме с места события, экстремальные полеты на мотопараплане в этой местности проводятся не в первый раз. Есть даже сомнительная вывеска – то ли рекламного, то ли предупредительного характера.

Место происшествия. Фото: СК

Удалось выяснить, что пилот – 52-летний мужчина, возможно, он же является и владельцем летательного аппарата. При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью. Его пассажирка, предположительно, женщина, личность и возраст пока неизвестен, она получила серьезные травмы.

Что можно пойти не так, почему паралет потерпел крушение – был бы неисправен мотор, нежесткое крыло или другие элементы конструкции? Или же причиной падения стала ошибка пилота? Какую роль в этом сыграла погода? На все эти вопросы сейчас ищут ответ специалисты. Следователи и криминалисты СК много часов отработали на месте происшествия.

Проводится процессуальная проверка по факту. Возможно, будет заведено уголовное дело.

"КП" следит за развитием событий.