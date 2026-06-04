Сейчас многие просто не понимают, что кошки и собаки - это не игрушки, а живые существа, говорит волонтер из Красноярска. Фото: приют "Золотое сердце".

«Обычно помогают те, у кого ничего нет, кроме сердца и души. А вовсе не богатые и успешные!» - признается Оксана Соболева из Красноярска.

Вся ее жизнь – помощь обездоленным животным. Оксана – волонтер и соучредитель приюта для кошек «Золотое сердце». За годы работы повидала всякое: стариков, отдающих последние копейки, чтобы накормить голодающего котенка. Или тех, кто спокойно перешагнет через гибнущего бедолагу, а потом даже не вспомнит. Исповедь волонтера – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

«Приезжаешь домой в два-три часа ночи, а утром по новой»

… Последние несколько дней были очень сложными. Вроде и проблемы не новы – постоянное безденежье, мы к нему привыкли. Казалось бы, нужно относиться к этому спокойнее, но нет. Просто хочу высказаться. Поговорить о наболевшем. Обо всем. И о хорошем, и о плохом. А уж выводы делайте сами.

Сказать, что в приюте все-все плохо, не могу - помаленьку варимся в своей каше, кормим-лечим-убираем.

Сотрудники ухаживают за подопечными практически круглые сутки. Фото: приют "Золотое сердце".

Отработаешь в одном месте и несешься в основной приют убирать и лечить-кормить. Приезжаешь в два-три часа ночью домой и падаешь в беспамятстве. Утром подрываешься, и по новой. Какой-то вечный день сурка.

Аллергия не повод предавать питомца, все решаемо

Иногда выделяешь время почитать, что пишут люди, и от некоторых просто оторопь берет.

Тут на днях такая «умница» написала нам в группу – «Заберите у меня стриженого британца!». Повод, как всегда, банальный – «аллергический понос». В ответ мы предложили ей сделать коту прививки. И получили кучу возмущений и в итоге умозаключение: «Я думала, вы помогаете! Значит, кот пойдет гулять на улицу. Хорошо, что лето, не замерзнет!». Нормально? Ну-ну. Пусть хоть где-то появится заметка, что на улице замечен стриженый британец!

Аллергия не причина, чтобы избавляться от своего питомца. Фото: приют "Золотое сердце".

Я тут намедни решила вникнуть в проблему аллергиков. И знаете, что узнала? Называется, прогресс не стоит на месте, все решаемо. И не только таблетками. Наверное, покажусь кому-то глупой, но я только узнала, что есть специальная техника, вернее, прибор - называется «мойка воздуха». И, как оказалось, это работает! Нет летающей шерсти, запахов - никаких!

Бабуля помогает животным даже со скромной пенсии

И все-таки добрых людей больше. Пока есть люди, помогающие ближнему - человеку, кошке или хомячку - этот мир будет существовать.

Понял жизнь и не спешит. Фото: приют "Золотое сердце".

Недавно в нашем основном приюте не было ни единой пачки влажного корма. А больных котов обязательно нужно им подкармливать. Некоторым без этого корма лекарство никак не дать. И наша Юля (давний друг приюта) оплатила 120 (!) паучей своей подарочной картой. Только подумайте, человека поздравили с праздником, а он отдал свой подарок котам. Круто, когда есть друзья, которые несмотря ни на что, остаются рядом с нами.

Или другой случай - бабуля каждый месяц со своей маленькой пенсии отправляет 500 рублей на корм животным. Кто человечнее она или «суперуспешный» сетевик, выкладывающий на всеобщее обозрение ежемесячный миллионный чек и не помогающий никому вообще (ведь он всего добился сам)? Кто добрее?!

Крошка с ладошку ждет помощи. Фото: приют "Золотое сердце".

Чаще помогают не богатые и успешные (хотя пара таких в нашей доброкопилке есть). Обычно помогают те, у кого, в принципе, ничего нет, кроме сердца и души!

«Мать умерла. Остались восемь кошек. Помогите усыпить».

На фоне таких историй очень грустно читать послания от некоторых людей: «Пусть кошка сама себе еду на даче добывает» или что-то в этом роде. Вы серьезно?!

Знаете, за пять месяцев работы котокафе ко мне в разное время приходили несколько детей, которые реально думают, что кота можно взять домой поиграть, а потом вернуть. И очень искренне удивляются, когда я им говорю, что так делать нельзя! Что в головах у их родителей?

Волонтерам удалось найти новый дом для сотен спасенных животных. Фото: приют "Золотое сердце".

В другой раз заходила «яжемать», спрашивала, может ли она привести своих детей, чтобы показать им, коты воняют, от них шерсть и что дома их заводить не надо. Догадываться не нужно, что я ей ответила (очень вежливо).

Еще была писанина: «Мать померла, остались восемь кошек, помогите усыпить, чтобы не выбрасывать!». «Гениальное» предложение. Почему перестали ценить чужую жизнь?

«Заберу собаку, а квартиру мне не надо» - такое бывает?

Признаться, я иногда понимаю хозяев «нехороших» квартир. Да-да. Кстати, они разные, эти квартиры. Про их владельцев говорят: «Там бабка или дедка больной, всех тащит к себе!». А ведь кто-то из них совершенно здоров, просто с очень большим сердцем. Человек несет замерзающую кошку домой. А там только гречка. Этой гречкой он и поделится с кошкой.

Спасают-кормят-лечат... Фото: приют "Золотое сердце".

Кто-то из таких стариков вообще не имеет родных, а кто-то просто никому не нужен. Родня только и ждет смерти «бесполезного» для них деда или бабки, чтобы прибрать к рукам имущество.

А сколько родственников показывают свою любовь! Соцсети пестрят сообщениями про умерших любимых мам-бабушек. Но вот животинки почивших никому не нужны. Не знаю ни одного случая, чтобы наследник сказал – «Заберу кота (собаку), а квартиру мне не надо». Почему считают что кот или собака это игрушка? Кто так воспитал? Где корень зла?

… А вообще у нас все хорошо! Мы богаты нашими котами. Силы найдем! Если хотите с нами - всегда вам рады!

ВАЖНО

За годы своего существования приют «Золотое сердце» спас сотни жизней. Благодаря его волонтерам множество кошек, котов и котят нашли новых хозяев, дом.

Увы, сейчас приют на грани выживания. Кроме нас, помочь некому, он существует только на пожертвования. Меж тем даже незначительная сумма может решить чью-то судьбу, помочь спасти обездоленное животное.

Люди, поможем – всем миром? Как поддержать приют, смотрим здесь.

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