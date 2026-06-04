Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске на днях «поселился» еще один бронзовый суслик, и в народе его уже окрестили самым милым в городе К. На этот раз статуэтка посвящена педагогу. Причем в скульптурной композиции не одн персонаж, а сразу четыре! Педагог ведет за собой троих деток, и вся эта славная компания поселилась возле детского дома-лицея имени Х. Совмена на улице Дубенского, 11. Подарок детям сделал меценат Хазрет Совмен.

Скульптурную композицию поставили в Международный день защиты детей, 1 июня. А 4 июня к сусликам наведалась корреспондент «КП»–Красноярск Диана Иванова, чтобы рассмотреть все в деталях и показать нашим читателям.

Кто запечатлен в бронзе?

Фигурка изображает учителя с книгой, который ведет за собой троих ребятишек. У каждого персонажа свой характер. Учитель добрый и заботливый, как родитель. Он вывел детей на прогулку или в поход: у всех за спиной рюкзачки. Они явно тянутся к мудрому наставнику. Ученики – со своими увлечениями: у одного в рюкзаке футбольный мяч, у другого за спиной гитара, а у третьей – малышки с трогательным бантиком – кукла в руке. Имена каждому суслику дадут ученики лицея.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Как попасть к достопримечательности?

Композиция находится на закрытой территории детского дома-лицея: на перилах балкона с видом на Качу, напротив центрального входа в учреждение. Но создатели новой достопримечательности предусмотрели, что попасть к ней смогут все желающие.

На воротах детского дома-лицея появилась специальная инструкция. Запомните: нужно позвонить в домофон и сказать, что вы пришли к сусликам. Посещение разрешено каждый день с 8:00 до 21:00. Но это не значит, что в отведенные часы можно разгуливать по всей частной закрытой территории: на детские площадки и в другие места путь посетителям заказан. Безопасность воспитанников учреждения строго контролируется: территорию контролируют с помощью видеонаблюдения. Да, и вести себя надо прилично. Курить и пить спиртное запрещено!

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Создатель этой милой скульптурной группы, скульптор Андрей Кошелев, рассказал, что профессия педагога очень важна для всех, она объединяет в себе и воспитателя, и учителя, и профессора. Он добавил, что эта композиция получилась крупнее предыдущих.

Уже двадцать первый!

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, сейчас в Красноярске 21 бронзовая скульптура сусликов. Десять из них появились благодаря грантовому проекту «Суслики в городе К», остальные фигурки – по частным инициативам.

Объехать все эти символы города в бронзе за один день вряд ли получится: расстояния между ними и пробки, скорее всего, помешают. Но вдруг у кого-то это получилось? Интересно, за сколько времени вам удалось собрать и сфотографировать всех сусликов?