«Проезд для посторонних закрыт»: в Красноярском крае возобновили поиски Усольцевых, но неподготовленных волонтеров на них не пускают

Фото: соцсети, КГКУ «Спасатель»

4 июня стало известно, что в горной тайге Красноярского края по инициативе Следкома по Красноярскому краю и Хакасии начались дополнительные поиски Усольцевых: супругов Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины. Напомним, они бесследно исчезли во время похода выходного дня 28 сентября 2025 года, когда резко испортилась погода.

Сейчас семью продолжают искать в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении людей. Основной версией следствия по-прежнему остается несчастный случай.

В поисках участвуют около 80 человек, так что их можно назвать массовыми. Волонтеры прочесывают местность по направлению к скальным массивам Буратинка и Мальвинка. Предположительно, к ним направлялись пропавшие туристы.

Участки для поиска по пешим маршрутам определили криминалисты на основе собранных в уголовном деле материалов, в том числе показаний свидетелей, где туристов видели во время похода в последний раз.

Фото: КГКУ «Спасатель»

«Участвуют опытные специалисты»

Но в этих массовых поисковых мероприятиях, которые продлятся по 9 июня, по-прежнему участвуют только подготовленные люди. Желающие помочь со стороны в них не участвуют. В Следкоме по Красноярскому краю и Хакасии корреспонденту «КП»-Красноярск сообщили, что волонтеров со стороны к поисковым работам не допускают.

– Круг участников поисковых мероприятий четко определен следствием. Участвуют опытные специалисты. Проезд для посторонних закрыт, – добавили в ведомстве.

Фото: КГКУ «Спасатель»

Состав участников и техническое оснащение

В Следкоме поделились, что в число поисковиков входят представители спасательных служб, силовых ведомств, специалисты службы Госохотнадзора, участники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры. Они будут использовать беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическую технику.

Фото: КГКУ «Спасатель»

Погода благоприятствует продолжению полноценных поисков. Напомним, масштабные работы были свернуты еще в октябре 2025 года, когда на Кутурчинском белогорье установился снежный покров. После этого по заданию Следкома и полиции выезжали только группы профессиональных спасателей, альпинистов, спелеологов.

Например, они обследовали пещеры, в которых могли укрыться туристы или случайно провалиться в них. Однако ни пропавших людей, ни их следов под землей не нашли. Весна 2026 года выдалась холодная, в зоне поисков даже выпадал снег в мае до 10 сантиметров, а в конце месяца прошли сильные дожди.

В начале июня погода наладилась, и это позволило начать полноценное обследование территории. Сегодня, 4 июня, в ближайшем к зоне поисков населенном пункте, поселке Кутурчин, солнечно. Ночная температура воздуха еще держится в пределах +5 градусов, а дневная на этой неделе будет колебаться от +21 до +27. Снег на Кутурчинском белогорье остался только в некоторых местах (например, на дне расщелин), но и он стремительно продолжает таять.

Напомним, что все новости и версии об исчезновении семьи Усольцевых собираются на нашем сайте по ссылке.

Читайте также:

Красноярцы массово продают дома около мест, где загадочно пропали Усольцевы и Потаенков? Что известно о «Петле смерти»

Ищут на квадроциклах и пешком: в зоне поисков пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых выпал снег

«Мы отчетливо слышали лай, это могла быть корги Усольцевых»: поисковики рассказали о неожиданном моменте во время поисков пропавшей семьи

«Вышли на тот же маршрут на 20 минут раньше Усольцевых»: истории волонтеров, которые искали пропавшую в тайге Красноярского края семью

Провалились под землю в прямом смысле? Пропавшие в Красноярском крае Усольцевы могли оказаться в пещерной ловушке

«Выезжаем раз в 7-10 дней»: в Красноярском крае вновь ищут бесследно пропавшую семью Усольцевых

Не были опытными туристами, отправились в поход налегке: новые данные о пропавшей в Красноярском крае семье Усольцевых