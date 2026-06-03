В Дивногорске открылась уникальная спортивно-игровая детская площадка

Фото организаторов мероприятия

В Международный день защиты детей, 1 июня, в Дивногорске в семейном парке «Жарки» состоялось открытие нового спортивно-игрового пространства. Площадка была создана по проекту «Дети.Игры.Спорт». Проект стал победителем грантового конкурса «Города со знаком плюс» компании Эн+ и реализуется при поддержке администрации Дивногорска и Духовно-просветительского центра «Наследие». Поддержка проекта осуществлялась на принципах софинансирования. За счет средств компании были приобретены, адаптированы под местность и установлены два веревочных парка для дошколят, подготовлена специальная зона для отдыха родителей и мам с колясками. Также были установлены информационный стенд и малые архитектурные формы: лавочки и качалки, игровое оборудование для малышей.

- Открытие такого пространства — яркий пример эффективного партнерства. Для нас, как для компании, работающей в Дивногорске, важно не только производить энергию, но и создавать комфортную среду для жизни семей наших сотрудников и всех жителей Дивногорска. Мы рады, что грантовый конкурс «Города со знаком плюс» дает возможность реализовать такие важные инициативы, — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.

Со своей стороны, администрация Дивногорска обеспечила разработку проектной документации, расчистку и планирование территории, монтаж систем освещения и видеонаблюдения.

- Этот проект — настоящий подарок городу к Дню защиты детей. Теперь у наших самых маленьких жителей есть безопасное, современное и специально для них оборудованное место для игр и первого спортивного опыта, — сказала Татьяна Николаевна Авдеева, заместитель главы Дивногорска.

Фото организаторов мероприятия

Открытие площадки началось с общего построения гостей и юных участников, а потом для детей и их родителей провели спортивную программу. Кульминацией праздника стало первое прохождение маршрута детьми дошкольного и младшего школьного возраста по двум новым веревочным паркам.

- Благодаря конкурсу мы получили возможность реализовать свой проект. Основными гостями новой площадки станут семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а также воспитанники дивногорских детских садов №7 «Одуванчик» и №10 «Аленький цветочек». Для них уже запущен цикл спортивно-игровых мероприятий «Быть здоровыми хотим» и профориентационный цикл «Профи-игры», патриотические мероприятия, - рассказала руководитель проекта, директор АНО «Духовно-просветительский центр «Наследие» Ирен Коше.

СПРАВКА «КП»

Грантовый конкурс «Города со знаком плюс» направлен на поддержку долгосрочных проектов, цель которых качественное изменение городской среды в городах присутствия компании. В 2025 году на гранты было подано более двухсот заявок, победителями стали 11 проектов, в том числе и в Дивногорске.