Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Накануне, 2 июня, в Норильске стая безнадзорных собак едва не растерзала двоих детей — мальчиков 12 и 13 лет. Как сообщили в прокуратуре и Следственном комитете Красноярского края, дети гуляли около мемориалов горы Шмидта, когда на них внезапно напали агрессивные животные.

Подростки самостоятельно обратились за помощью, позвонив спасателям. По словам школьников, в стае было около семи псов.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В результате нападения старший ребенок получил укушенные раны. К счастью, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Сейчас он находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов добавили, что второй мальчик пострадал «не сильно».

Фото: прокуратура

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что зимой 2026 года в красноярском поселке Солонцы стая агрессивных собак перепугала детей и загнала ребенка на дерево. Тогда местные жители в социальных сетях писали, бездомные псы регулярно гоняются за людьми.