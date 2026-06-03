Накануне, 2 июня, в Норильске стая безнадзорных собак едва не растерзала двоих детей — мальчиков 12 и 13 лет. Как сообщили в прокуратуре и Следственном комитете Красноярского края, дети гуляли около мемориалов горы Шмидта, когда на них внезапно напали агрессивные животные.
Подростки самостоятельно обратились за помощью, позвонив спасателям. По словам школьников, в стае было около семи псов.
В результате нападения старший ребенок получил укушенные раны. К счастью, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Сейчас он находится в больнице.
Сотрудники правоохранительных органов добавили, что второй мальчик пострадал «не сильно».
Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Выясняются все обстоятельства случившегося.
Напомним, что зимой 2026 года в красноярском поселке Солонцы стая агрессивных собак перепугала детей и загнала ребенка на дерево. Тогда местные жители в социальных сетях писали, бездомные псы регулярно гоняются за людьми.