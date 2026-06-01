В Красноярском крае подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

Итоги предварительного голосования в Красноярском крае представил на заседании регионального оргкомитета секретарь Красноярского регионального отделения «Единой России», Губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Михаил Котюков напомним коллегам, что партия запустила процедуру 17 лет назад. Он отметил, что предварительное голосование прошло во всех регионах страны. Красноярский край, где в отборе кандидатов от партии на предстоящих выборах приняло участие почти 250 тысяч избирателей, стал одним из регионов-лидеров. Принять участие в голосовании и выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу ФС РФ, Законодательное Собрание края и на выборах в органы местного самоуправления мог любой житель региона. По сравнению с предварительным голосованием 2021 года, явка в 2026 году выросла в среднем на 90 тысяч человек.

В своем выступлении Михаил Котюков поблагодарил жителей Красноярского края за участие в голосовании:

- Нам очень важно мнение каждого для дальнейшего формирования партийной команды на предстоящих осенних выборах. Уже сегодня мы понимаем, кто действительно пользуется доверием. Впереди самый важный этап – предвыборная кампания. Каждый победитель предварительного голосования должен оправдать кредит доверия работой с избирателями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Согласно итоговым данным по краю, кандидатами-участниками процедуры предварительного голосования стали как опытные действующие политики, так и общественники, участники СВО, волонтеры, а также молодежь.

- 403 кандидата приняли участие в процедуре предварительного голосования на разные уровни выборов.

- 69% от числа кандидатов составляют мужчины, которые традиционно проявляют больший интерес к политике.

- 59% участников имеют высшее образование.

- 18% кандидатов 2026 года моложе 35 лет.

Самая высокая конкуренция среди кандидатов зафиксирована на предварительном голосовании по выборам в краевой парламент, где конкурс составил 6 человек на место.

Подсчет голосов транслировался в прямом эфире, а итоги голосования были оперативно размещены на сайте pg.er.ru. Во время предварительного голосования не зафиксировано серьезных нарушений, процедура признана состоявшейся. Как пояснили в региональном отделении партии, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры.

Организационный комитет утвердил итоговые протоколы. На их основе будут сформированы партийные списки кандидатов в депутаты. Итоговый список представят на региональной конференции «Единой России», которая пройдет в июле.

