Клещи, медведи, вода и огонь: красноярцев предупредили о летних опасностях

Началось лето — прекрасная и наполненная впечатлениями пора. К сожалению, многие летние развлечения таят в себе опасности, и в теплое время года иногда надо быть даже более осторожным, чем зимой.

Специалисты МЧС по Красноярскому краю поделились с «КП-Красноярск» прогнозом чрезвычайных ситуаций на территории региона в июне 2026 года. Он касается не только опасностей, связанных напрямую с жарой, но и других сопутствующих проблем.

Потопов не ждем

Несмотря на не в меру полноводную весну в черте Красноярска, в первый месяц лета значительных паводков не ожидается. Подтопление пониженных участков местности возможно в части северных районов края. Там синоптики прогнозируют температуру выше нормы и сильные дожди, которые могут вызвать повышение уровня рек.

На территории Красноярска паводковая ситуация наоборот улучшится. Сильного повышения приточности Енисея в июне не будет, река в течение месяца стабилизируется.

Купаться запрещено!

Одной из главных опасностей в жару остается большая вода. Люди тянутся к водоемам чтобы охладиться, только вот реки и озера чаще всего небезопасны. Родителей просят не отпускать детей на водоемы в одиночку и не разрешать им купаться в несанкционированных местах. На 1 июня в Красноярском крае всего три одобренные Роспотребнадзором точки для отдыха и купания:

- залив «Стрелка» на острове Татышев в Красноярске;

- озеро «Зеркальное» на том же острове Татышев;

- акватория Красноярского водохранилища в районе сопки Серебряной в Идринско-Краснотуранском муниципальном округе.

В случае любой опасности на воде, участников и свидетелей происшествия просят вызывать экстренные службы по номеру 112.

Что с пожарами?

С лесными пожарами в июне 2026 года в Красноярском крае сложится непростая ситуация. В центральных и южных округах региона сильных пожаров не ждут — травяной покров уже вырос, большинство дней будут дождливыми. Но грозы и грозовые пожары могут стать проблемой для жителей труднодоступных местностей юга края.

Также ближе к середине июня лесопожарная обстановка усложнится в северных округах региона. С начала года по всему краю уже были ликвидированы 295 палов сухой растительности. Спасатели напоминают — с большими пожарами могут справиться только профессионалы. Телефон вызова пожарных — 101.

Осторожнее в лесах

Не меньше опасностей ждет туристов в лесах — в летнее время резко возрастает число пропавших походников и грибников, а также количество встреч с недружелюбной фауной.

К любым выходам на природу стоит тщательно готовиться: выбирать яркую и закрытую одежду, продумать маршрут, запастись едой, водой и спичками. Турпоходы необходимо регистрировать в МЧС или местных пожарно-спасательных частях.

Спасатели предупреждают: в июне высока активность медведей. Сейчас ее фиксируют на территории природного парка «Ергаки», в Дивногорске, Норильске и других районах. В нацпарке «Столбы» стоит опасаться еще и змей, некоторые из них ядовиты.

Ну и не стоит забывать о самом тихом риске летней природы — клещах. Спасатели советуют надевать светлую закрытую одежду, на которой проще увидеть иксодовых, пользоваться инсектицидами и осматривать друг друга.

Другие опасности

Среди прочих моментов, в которых нужно быть внимательными, спасатели называют опасность аварий на дорогах во время дождей, риск быстрого распространения пожаров во время ветра и ухудшение геомагнитной обстановки во вторую неделю июня и ближе к конце месяца.

В МЧС просят красноярцев отдыхать безопасно, не терять бдительность и незамедлительно обращаться в экстренные службы в случае чрезвычайных ситуаций.