Фото: мэрия Красноярска

Администрация Красноярска требует 315,8 миллиона рублей с компании «Каменщик» (Кызыл), которая отвечала за строительство муниципального спорткомплекса «Айсберг» на улице 9 Мая. Напомним, что бассейн на 500 посетителей ввели в эксплуатацию в октябре 2025 года, а в конце ноября он распахнул свои двери.

В двухэтажном комплексе разместились два бассейна: взрослая чаша на шесть дорожек и детская. Кроме того, в здании находятся два хаммама, тренажерный зал и другое.

Как сообщает Арбитражный суд края, контракт на строительство спорткомплекса стоимостью 627,1 миллиона заключили в мае 2023 года. Однако позже выяснилось, что фирма из соседнего региона привлекла субподрядчика – красноярскую компанию «Сэтиа-Строй» – на 91% от цены контракта (570,3 миллиона), хотя по условиям была обязана выполнить самостоятельно не менее 25% работ (156,8 миллиона).

В перечень входили: подготовка к строительству, забивка свай, устройство фундаментов и кровли, возведение несущих конструкций, наружные сети водоснабжения, канализации и другое.

Были и другие нарушения: «Каменщик» в установленный 10-дневный срок не уведомил заказчика о договоре субподряда, предоставив его только в мае 2026 года — то есть почти через три года после заключения.

Также истец выявил недостатки выполненных работ, которые не устранили в срок.

«Управление капитального строительства» начислило неустойку в почти 316 миллионов рублей. Суд оставил иск без движения до 19 июня 2026 года.