В Красноярске депутат Госдумы от «Новых людей» Георгий Арапов наметил планы развития экологических программ

Одним из её экспертов стал депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов, который уже много лет занимается вопросами экологии в регионах Сибири. Он стал автором ряда законодательных инициатив, связанных с защитой природы и снижением количества выбросов.

- Красноярск - один из самых сложных городов с точки зрения экологической нагрузки. Проблемы здесь связаны и с промышленными выбросами, и с коммунальной инфраструктурой, и с частным сектором. По ряду направлений есть конкретные результаты. В Красноярске закрыты 35 неэффективных угольных котельных, около 2,7 тысячи домовладений переведены на более экологичные виды отопления. Это говорит о том, что при наличии политической воли, финансирования и контроля проект «Чистый воздух» может давать эффект, - отметил Георгий Арапов.

Вместе с тем он остановился на ряде проблем. Это отставание некоторых городов от показателей проекта, трудности при внедрении экологичных технологий на отдельных производствах, а также недостаточные темпы установки систем автоматического контроля выбросов.

- Проект «Чистый воздух» не должен превращаться в набор формальных мероприятий ради достижения целевых индикаторов на бумаге. Нам нужно не освоение бюджета и не красивая статистика, а реальное снижение экологической нагрузки, - говорит Георгий Арапов.

Также Георгий Арапов провёл в Красноярске рабочую встречу со сторонниками партии «Новые люди». На ней экологическая повестка снова заняла центральное место. Участники встречи отметили, что в этом направлении необходимо вести совместную работу как на региональном, так и на федеральном уровне.

- Экология сегодня - это не второстепенная тема. Это вопрос здоровья, продолжительности жизни и справедливости. Люди имеют право не на обещания, а на чистый воздух, - подвёл итоги диалога Георгий Арапов.