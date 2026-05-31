31 мая в Красноярске на острове Татышев прошло детское праздничное шествие — ребята из творческих коллективов города, национально-культурных автономий, воспитанники садиков и ученики школ выступили в национальных одеждах. Пресс-служба парка напомнила, что в краевом центре живут представители 130 этносов.
В честь Дня защиты детей и Года единства народов России по острову прошли 500 ребят. Свои костюмы представили долганы, эвенки, тувинцы и буряты. Кроме того, красноярцы познакомились с яркими нарядами народов Поволжья, Кавказа, а также ближнего зарубежья.
Особое место заняла демонстрация русских народных образов.
Шествие завершилось хороводом дружбы народов.
Напомним, что 1 июня в магазинах региона не будут продавать алкоголь. Новые ограничения по продаже спиртных напитков действуют в крае с марта 2026 года