Фото: ИВАНОВА Диана.

31 мая в Красноярске на острове Татышев прошло детское праздничное шествие — ребята из творческих коллективов города, национально-культурных автономий, воспитанники садиков и ученики школ выступили в национальных одеждах. Пресс-служба парка напомнила, что в краевом центре живут представители 130 этносов.

В честь Дня защиты детей и Года единства народов России по острову прошли 500 ребят. Свои костюмы представили долганы, эвенки, тувинцы и буряты. Кроме того, красноярцы познакомились с яркими нарядами народов Поволжья, Кавказа, а также ближнего зарубежья.

Особое место заняла демонстрация русских народных образов.

В Красноярске прошло детское праздничное шествие

Шествие завершилось хороводом дружбы народов.

Красноярск в ожидании лета. Для школьников это время начала каникул, а для взрослых – время отпусков. Завтра, 1 июня, в России празднуется День защиты детей. Расскажем, где в 2026 году можно будет его отметить.

Напомним, что 1 июня в магазинах региона не будут продавать алкоголь. Новые ограничения по продаже спиртных напитков действуют в крае с марта 2026 года