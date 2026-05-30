- Медвежонок, лошадка, ныряем в молоко! – шутят в соцсетях. Ведь в ночь на Троицу (воскресенье, 31 мая) на Красноярск опустился густой туман. Впечатляющие кадры – в материале «КП» - Красноярск.
До этого город (и не только) пару дней заливало дождями. Лужи, темные тучи, - даже не верилось, что на календаре конец мая.
- Весна где-то заблудилась, - обсуждают в соцсетях. – Весь май у нас как-то не задался.
Действительно, за месяц было всего несколько теплых (даже жарких дней). А после вернулись холода, ночью кое-где наблюдались заморозки до -1-2 градусов. Как обычно, это совпало с отключением отопления (и горячей воды). Впрочем, нам не привыкать.
Ну а в ночь с 30 на 31 мая – новый сюрприз погоды. Красноярск окутал туман. Опускаться на город он начал уже после полуночи. А к утру стал густым, как молоко. Сквозь его завесу едва пробиваются лучи рассвета.
Примечательно, что это природное явление случилось как раз на Троицу, один из самых главных для православных христиан праздников. По сути, это день рождения Церкви. Считается, что именно тогда на апостолов сошел Святой Дух.
Кстати, с Троицей связано много примет: дождь – это добрый знак, он обещает обильный урожай. Жара, напротив, сулит сухое лето и, соответственно, урожай будет скудным. Сырость и прохлада – предвестники лета долгого, теплой осени.
Ну а туман? Если на Троицу наблюдается туман, жди грибной год и теплое лето. Согласитесь, неплохо?