Вот так оно и выглядит, счастье. Фото: архив семьи.

- Ути боженьки! Какие маленькие ножечки! – умиляется она. 20-летняя Даша экс-Суднишникова, а теперь Столетова (больше известная как «забеременевшая в 13 от 10-летнего») из Железногорска рассказала всю правду о второй дочке. Малышку, родившуюся 18 мая, решили назвать Евой. Больше подробностей – в эксклюзивном материале «Комсомольской правды» - Красноярск.

«Папе 10 лет, он учится в четвертом классе»

Напомним, скандальная история Даши началась зимой 2020 года. Тогда 13-летняя школьница заявила, она ждет ребенка от своего приятеля-четвероклассника. Тот не отказывался, заверяя, что готов быть отцом. И даже встретил подругу из роддома с букетом белых роз.

Только вот еще раньше выяснилось: папой родившейся летом 2020 года крохи Мили 10-летний пацан быть не может. Он сам еще ребенок, не созрел физически.

Спустя несколько месяцев Даша призналась: отец малышки – старшеклассник Степан (имя изменено). Он давно не давал ей прохода. По словам школьницы, парень подкараулил ее в подъезде… Однако, по данным собственного источника «КП», все было по взаимному согласию. То есть юная мама немного слукавила.

Даша и Артур. Фото: архив семьи.

Дочку отдали на воспитание в другую семью

Так или иначе Даша не терялась. Еще до рождения Мили принялась раскручивать свой блог. В числе прочего рекламировала «запрещенку», продавала «домашние» фото и видео.

Ну и, скажем так, ни в чем себе не отказывала. Оставив дочку своей матери, Елене, разъезжала по стране, меняла парней, употребляла. И обо всем рассказывала подписчикам. Ну а те охотно следили за ее похождениями.

Еще немного, и Даша стала бы блогером-миллионником. Но не тут-то было. В какой-то момент оказалась на грани, загремела в больницу. Попадала туда не раз и не два. Свое 18-летие встретила в палате психиатрической клиники. А 19-й день рождения – в подъезде многоэтажки, одна.

От нее отказалась даже мать. Елена не могла простить, что из-за образа жизни Даши ее дочку отдали отцу, Степану.

Мол, парень из благополучной семьи, имеет хороший доход. И в отличие от юной мамы, которая ищет себя, может окружить девочку вниманием и заботой.

Малышка на руках у папы. Фото: архив семьи.

Любовь нашла ее в рехабе

Казалось, что может измениться? Но в начале 2025-го Даша внезапно пропала из соцсетей. А чуть позже ее мать сообщила: «Дочка в рехабе, проходит лечение».

После него Дашу было не узнать. Удалила все посты, начала с чистого листа. И однажды призналась подписчикам: там, в рехабе, она встретила парня. Того самого, своего человека. Но рассказывать о нем не будет – счастье любит тишину. Только назвала имя, Артур.

В феврале 2026 года влюбленные поженились. А 18 мая родилась их дочка. Имя для нее Даша и Артур выбрали красивое, девочку решено было назвать Евой.

Первые снимки дома. Фото: архив семьи.

«Первую дочку ни разу не купала»

Даша не скрывает: она и забыла, что роды – это так непросто. Но ничего, справилась. 22 мая ее и малышку выписали из больницы. И теперь юная мама осваивается в новой, как оказалось, для нее роли.

- На самом деле для меня это как первый опыт материнства, - откровенничает Даша. - С первой дочкой всегда сидела мама. Я в уходе за ней почти не участвовала. Даже ни разу ее не купала, если честно. Все делала моя мама, за что ей большое спасибо.

Сейчас – другое дело. Даша и Артур живут отдельно – в съемной квартире. Так что приходится все делать самой.

- Тут мы с мужем впервые купали Еву, и мне было так страшно-о-о. Стыдно это признавать, конечно, а тем более рассказывать, но так и есть все.

Молодожены пока живут в съемной квартире. Фото6 архив семьи.

… Теперь на странице Даши – посты не о парнях и вписках. А фото кроваток и крохотных пяточек: «Какие маленькие ножечки, какая классная накидка от комаров (в коляску), какая милота!». Вот так оно и выглядит, счастье.

